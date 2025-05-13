https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/bot-ile-jet-ski-carpisti-20-yasindaki-genc-sol-kolunu-kaybetti-1096175773.html

Bot ile jet ski çarpıştı: 20 yaşındaki genç sol kolunu kaybetti

Bot ile jet ski çarpıştı: 20 yaşındaki genç sol kolunu kaybetti

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Serik ilçesinde denizde tanıtım çekimi yapıldığı sırada botla çarpışan jet skiyi kullanan genç ağır yaralandı. 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T12:47+0300

2025-05-13T12:47+0300

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jetski

antalya

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Antalya'da jet ski ile botun çarpışması sonucu 1 kişi kolunu kaybetti.Antalya'da jet ski kazasıBoğazkent Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin su sporları işletmesinde çalışan Yahya Karakaya (20) denizde jet ski ile tanıtım çekimi yaptığı sırada aynı işletmeye ait botla çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kazada ağır yaralanan Karakaya, Serik'teki özel hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Antalya'daki Kepez Devlet Hastanesine sevk edilen gencin, sol kolunun ampute edildiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/survivorda-kaza-yunus-emre-kontrolunu-kaybetti-nagihanin-kullandigi-jet-ski-ikiye-bolundu-1082047343.html

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