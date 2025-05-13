https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/bot-ile-jet-ski-carpisti-20-yasindaki-genc-sol-kolunu-kaybetti-1096175773.html
Bot ile jet ski çarpıştı: 20 yaşındaki genç sol kolunu kaybetti
Bot ile jet ski çarpıştı: 20 yaşındaki genç sol kolunu kaybetti
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Serik ilçesinde denizde tanıtım çekimi yapıldığı sırada botla çarpışan jet skiyi kullanan genç ağır yaralandı. 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T12:47+0300
2025-05-13T12:47+0300
2025-05-13T12:47+0300
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jetski
antalya
kaza
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Antalya'da jet ski ile botun çarpışması sonucu 1 kişi kolunu kaybetti.Antalya'da jet ski kazasıBoğazkent Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin su sporları işletmesinde çalışan Yahya Karakaya (20) denizde jet ski ile tanıtım çekimi yaptığı sırada aynı işletmeye ait botla çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Kazada ağır yaralanan Karakaya, Serik'teki özel hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Antalya'daki Kepez Devlet Hastanesine sevk edilen gencin, sol kolunun ampute edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/survivorda-kaza-yunus-emre-kontrolunu-kaybetti-nagihanin-kullandigi-jet-ski-ikiye-bolundu-1082047343.html
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jetski, antalya, kaza
Bot ile jet ski çarpıştı: 20 yaşındaki genç sol kolunu kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde denizde tanıtım çekimi yapıldığı sırada botla çarpışan jet skiyi kullanan genç ağır yaralandı.
Antalya'da jet ski ile botun çarpışması sonucu 1 kişi kolunu kaybetti.
Antalya'da jet ski kazası
Boğazkent Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin su sporları işletmesinde çalışan Yahya Karakaya (20) denizde jet ski ile tanıtım çekimi yaptığı sırada aynı işletmeye ait botla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Karakaya, Serik'teki özel hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Antalya'daki Kepez Devlet Hastanesine sevk edilen gencin, sol kolunun ampute edildiği öğrenildi.