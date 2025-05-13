https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/balik-ayhanin-cenaze-toreninde-kizi-ve-esi-yikildi-baba-kalk-canim-yaniyor-1096195483.html

Balık Ayhan'ın cenaze töreninde kızı ve eşi yıkıldı: 'Baba kalk canım yanıyor'

Balık Ayhan'ın cenaze töreninde kızı ve eşi yıkıldı: 'Baba kalk canım yanıyor'

Sputnik Türkiye

Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan, nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kasımpaşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T21:43+0300

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Roman müziğinin sevilen ismi Balık Ayhan’ın cenazesi Kasımpaşa Camii’nde düzenlenen törenle defnedildi.Müzik piyasasının sevilen isimlerinden Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçükboyacı, nefes darlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören sanatçının vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Küçükboyacı için bugün Kasımpaşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende eşi ve kızı “Baba kalk canım yanıyor” dedi. İkindi namazının ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedilen sanatçının cenazesine sanat camiasından birçok isim katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Roman müziğinin unutulmaz ismi Ayhan Küçükboyacı (Balık Ayhan) için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan "Roman müziğinin müstesna sesi, 'Balık Ayhan' lakaplı sevgili Ayhan Küçükboyacı'nın vefat haberini derin üzüntüyle öğrendim. Merhum sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

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