https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/ales-adaylari-dikkat-ales2-basvurusu-nasil-yapilir-tum-asamalar-adim-adim-1096173136.html

ALES adayları dikkat: ALES/2 başvurusu nasıl yapılır? Tüm aşamalar adım adım

ALES adayları dikkat: ALES/2 başvurusu nasıl yapılır? Tüm aşamalar adım adım

Sputnik Türkiye

2025-ALES/2 başvuruları başladı. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulama... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T12:05+0300

2025-05-13T12:05+0300

2025-05-13T12:05+0300

türki̇ye

ales

akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)

ösym

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) için ikinci dönem başvuruları 13 Mayıs 2025 itibarıyla başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, başvurular 21 Mayıs 2025 tarihine kadar sürecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebilecek.Sınav tarihi ve başvuru yollarıÖSYM açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2), 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacaktır.Sınava başvurular, 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.Adaylar, başvurularını 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir."ALES/2 başvuru rehberi yayınlandıSınavla ilgili tüm detaylar, 2025-ALES/2 Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor. ÖSYM, adaylara başvuru yapmadan önce kılavuzu dikkatle incelemelerini tavsiye ediyor. Başvuru kılavuzuna ais.osym.gov.tr adresinden erişilebiliyor.ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?ALES/2 sınavı, 6 Temmuz 2025 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak. 150 dakika (2,5 saat) sürecek sınavda, adaylara 100 soru yöneltilecek. Sınav, sayısal ve sözel testlerden oluşacak.Sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?Sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılacak. Adayların sınav günü bu belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

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Sputnik Türkiye

ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), ösym