https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/abdnin-populerligi-bir-yilda-belirgin-bir-sekilde-azaldi-1096188497.html

ABD'nin popülerliği bir yılda belirgin bir şekilde azaldı

ABD'nin popülerliği bir yılda belirgin bir şekilde azaldı

Sputnik Türkiye

Demokrasi Algı Endeksi'nin son verilerine göre, ABD'nin dünya genelindeki popülerliği bir yılda belirgin bir şekilde azaldı. 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T18:22+0300

2025-05-13T18:22+0300

2025-05-13T18:22+0300

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i̇nfografi̇k

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100 ülkeden 100 binden fazla kişinin katıldığı anket, ABD'nin itibarının zayıfladığını ve bu durumun özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın düşük beğeni oranlarıyla paralellik gösterdiğini ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 58'i Donald Trump hakkında olumsuz görüş bildirirken, yalnızca yüzde 27'si olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirtti. Anket sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.

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i̇nfografi̇k, donald trump, abd, инфографика