https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/abdnin-populerligi-bir-yilda-belirgin-bir-sekilde-azaldi-1096188497.html
ABD'nin popülerliği bir yılda belirgin bir şekilde azaldı
ABD'nin popülerliği bir yılda belirgin bir şekilde azaldı
Sputnik Türkiye
Demokrasi Algı Endeksi'nin son verilerine göre, ABD'nin dünya genelindeki popülerliği bir yılda belirgin bir şekilde azaldı. 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T18:22+0300
2025-05-13T18:22+0300
2025-05-13T18:22+0300
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i̇nfografi̇k
donald trump
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100 ülkeden 100 binden fazla kişinin katıldığı anket, ABD'nin itibarının zayıfladığını ve bu durumun özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın düşük beğeni oranlarıyla paralellik gösterdiğini ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 58'i Donald Trump hakkında olumsuz görüş bildirirken, yalnızca yüzde 27'si olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirtti. Anket sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.
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i̇nfografi̇k, donald trump, abd, инфографика
i̇nfografi̇k, donald trump, abd, инфографика
ABD'nin popülerliği bir yılda belirgin bir şekilde azaldı
Demokrasi Algı Endeksi'nin son verilerine göre, ABD'nin dünya genelindeki popülerliği bir yılda belirgin bir şekilde azaldı.
100 ülkeden 100 binden fazla kişinin katıldığı anket, ABD'nin itibarının zayıfladığını ve bu durumun özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın düşük beğeni oranlarıyla paralellik gösterdiğini ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 58'i Donald Trump hakkında olumsuz görüş bildirirken, yalnızca yüzde 27'si olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirtti. Anket sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.