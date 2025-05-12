https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/turkiye-onun-hikayesine-aglamisti-ayla-filmiyle-hikayesi-filme-donusen-koreli-kim-hayatini-kaybetti-1096154850.html
Türkiye onun hikayesine ağlamıştı: Ayla filmiyle hikayesi filme dönüşen Koreli Kim hayatını kaybetti
Türkiye onun hikayesine ağlamıştı: Ayla filmiyle hikayesi filme dönüşen Koreli Kim hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türkiye'de 'Ayla' filmiyle hikayesi filme aktarılan Koreli Kim Eunja hayatını kaybetti. 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T16:51+0300
2025-05-12T16:51+0300
2025-05-12T16:51+0300
yaşam
ayla filmi
süleyman dilbirliği
kore savaşı
eunja kim
kim eunja
hayatını kaybetti
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Ayla filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja zatürreye yakalanarak yaşamını yitirdi. Acı haberi Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği duyurdu. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Kore Savaşı sırasında bulunan Astsubay Süleyman Dilbirliği tarafından bulunan ve Ayla ismi verilen kimsesiz bir kız çocuğu hikayesi ele alınmıştı. Zatürre nedeniyle hayatını kaybettiTürkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin yazılı açıklamasına göre, Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim, 2022'de Kovid-19'a yakalanmasının ardından zatürre oldu. Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığının da koruma altına aldığı Kim, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.Son dönemde demans hastalığı ortaya çıkan Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim'in ailesine taziyelerini iletti.Ayla filminin konusu nedir?Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Ayla" filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun hikayesini anlatıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20171207/ayla-filmindeki-kore-gazisi-astsubay-suleyman-dilbirligi-vefat-etti-1031305534.html
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Türkiye onun hikayesine ağlamıştı: Ayla filmiyle hikayesi filme dönüşen Koreli Kim hayatını kaybetti
Türkiye'de 'Ayla' filmiyle hikayesi filme aktarılan Koreli Kim Eunja hayatını kaybetti.
Ayla filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim Eunja zatürreye yakalanarak yaşamını yitirdi. Acı haberi Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği duyurdu. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Kore Savaşı sırasında bulunan Astsubay Süleyman Dilbirliği tarafından bulunan ve Ayla ismi verilen kimsesiz bir kız çocuğu hikayesi ele alınmıştı.
Zatürre nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin yazılı açıklamasına göre, Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim, 2022'de Kovid-19'a yakalanmasının ardından zatürre oldu. Kore Gaziler ve Vatanseverler Bakanlığının da koruma altına aldığı Kim, bir süredir Incheon yakınlarındaki Songdo Hana Hastanesi Yaşlı Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.
Son dönemde demans hastalığı ortaya çıkan Kim, yeniden zatürreye yakalanarak dün hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, cenaze evini ziyaret ederek Kim'in ailesine taziyelerini iletti.
Ayla filminin konusu nedir?
Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Ayla" filmi, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adı verilen kız çocuğunun hikayesini anlatıyordu.