https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1096148438.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamında ilerleyişini sürdüren Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemler sonucu Donetks Halk Cumhuriyeti’nin Kotlyarovka köyünü... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T12:54+0300
2025-05-12T12:54+0300
2025-05-12T12:52+0300
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rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
donetsk halk cumhuriyeti
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde bin 285 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, iki tank ve 11 zırhlı savaş aracı imha etti.Ukrayna’nın 129 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üssü altyapısı, mühimmat imalat atölyesi, mühimmat ve İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 9 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, 2 adet HIMARS füzesi ve 135 uçak tipi İHA imha etti.
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti
Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Özel askeri harekat kapsamında ilerleyişini sürdüren Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemler sonucu Donetks Halk Cumhuriyeti’nin Kotlyarovka köyünü Ukrayna işgalinden kurtardığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde bin 285 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, iki tank ve 11 zırhlı savaş aracı imha etti.
Ukrayna’nın 129 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üssü altyapısı, mühimmat imalat atölyesi, mühimmat ve İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 9 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, 2 adet HIMARS füzesi ve 135 uçak tipi İHA imha etti.