https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/rusya-savunma-bakanligi-donbassta-bir-koy-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1096148438.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Rusya Savunma Bakanlığı: Donbass’ta bir köy daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat kapsamında ilerleyişini sürdüren Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemler sonucu Donetks Halk Cumhuriyeti’nin Kotlyarovka köyünü... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T12:54+0300

2025-05-12T12:54+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

donetsk halk cumhuriyeti

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde bin 285 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi, iki tank ve 11 zırhlı savaş aracı imha etti.Ukrayna’nın 129 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üssü altyapısı, mühimmat imalat atölyesi, mühimmat ve İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 9 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası, 2 adet HIMARS füzesi ve 135 uçak tipi İHA imha etti.

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rusya

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti