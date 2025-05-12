https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/erdogan-adalete-olan-inancin-temelinden-sarsildigi-bir-ulkede-ne-yaparsaniz-yapin-huzur-ve-barisi-1096150296.html

Erdoğan: Adalete olan inancın temelinden sarsıldığı bir ülkede ne yaparsanız yapın huzur ve barışı tesis edemezsiniz

Erdoğan: Adalete olan inancın temelinden sarsıldığı bir ülkede ne yaparsanız yapın huzur ve barışı tesis edemezsiniz

Sputnik Türkiye

erdoğan açıklama

2025-05-12T15:10+0300

2025-05-12T15:10+0300

2025-05-12T15:39+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

ak parti

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda Danıştayın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu:Erdoğan'dan yargı reformlarına ilişkin açıklama'Danıştay'ın da desteğini beklikyoruz'Yargı mensuplarına yönelik eleştiriler

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