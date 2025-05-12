Erdoğan: Adalete olan inancın temelinden sarsıldığı bir ülkede ne yaparsanız yapın huzur ve barışı tesis edemezsiniz
15:10 12.05.2025 (güncellendi: 15:39 12.05.2025)
© FotoğrafCumhurbaşkanı Erdoğan
© Fotoğraf
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Erdoğan "Adalete olan inancın temelinden sarsıldığı bir ülkede ne yaparsanız yapın huzur ve barışı tesis edemezsiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda Danıştayın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu:
"Adalete olan inancın temelinden sarsıldığı bir ülkede ne yaparsanız yapın huzur ve barışı tesis edemezsiniz. Devlet ancak adaletle hükmederse devlettir."
Erdoğan'dan yargı reformlarına ilişkin açıklama
'Yapanın yanına kar kalıyor' türü ön kabullerin toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Kendilerini devletten üstün görenlerin tepesine bineceğiz.
'Danıştay'ın da desteğini beklikyoruz'
İçinde bulunduğumuz 21. asrı Türkiye Yüzyılı yapmak için yaptığımız çalışmalarda en fazla istifade edeceğimiz kurumlardan biri Danıştay olacak. İç kalemizin güçlenmesine yönelik attığımız adımlarda sizlerin de desteğinizi bekliyoruz.
Yargı mensuplarına yönelik eleştiriler
Yargı mensuplarımızın kimi zaman ailelerini ve çocuklarını da işin içine katarak hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması büyük bir sorumsuzluktur. Nezaket kuralları korunarak eleştiriler yapılabilir ama eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz