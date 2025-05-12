https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/chp-lideri-ozel-fesih-karari-hakkinda-konustu-barisin-yanindayiz-1096158215.html
CHP lideri Özel, fesih kararı hakkında konuştu: 'Barışın yanındayız'
CHP lideri Özel, fesih kararı hakkında konuştu: 'Barışın yanındayız'
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama yaptı. Özel, partisinin tarihsel tutumuna atıfta bulunarak barış... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T19:01+0300
2025-05-12T19:01+0300
2025-05-12T19:02+0300
poli̇ti̇ka
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
pkk
özgür özel
ypg/pkk
pkk/kck
pkk/pyd
pkk/ypg
pkk fesih kararı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın fesih kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.CHP lideri Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihsel tutarlılıkla barışın yanındayız" ifadelerini kullandı. Özel, "Terör ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" diyerek partisinin net tavrını ortaya koydu.'Akan kanın sonsuza kadar durması ortak temennimiz'Demokratikleşme için acilen TBMM'de yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini açıklayan CHP lideri Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/pkknin-fesih-karariyla-ilgili-bahceliden-ilk-aciklama-1096153554.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, pkk, özgür özel, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, pkk, özgür özel, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı
CHP lideri Özel, fesih kararı hakkında konuştu: 'Barışın yanındayız'
19:01 12.05.2025 (güncellendi: 19:02 12.05.2025)
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama yaptı. Özel, partisinin tarihsel tutumuna atıfta bulunarak barış vurgusu yaparken, terörün her türlüsüne karşı olduklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın fesih kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
CHP lideri Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihsel tutarlılıkla barışın yanındayız" ifadelerini kullandı. Özel, "Terör ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" diyerek partisinin net tavrını ortaya koydu.
'Akan kanın sonsuza kadar durması ortak temennimiz'
Demokratikleşme için acilen TBMM'de yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini açıklayan CHP lideri Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:
Bu topraklarda 47 yıldır süren terörün, akan kanın sonsuza kadar durması ortak temennimiz ve irademizdir. PKK'nın silah bırakma kararı aldığını ve örgütsel yapısını feshettiğini ilan eden son açıklaması, Türkiye'nin yıllardır ağır bedeller ödediği bir dönemin sona ermesi açısından kritiktir. Sürecin tüm aşamalarıyla nihayete ermesini, on binlerce canımızı kaybetmemize yol açan, ağır ekonomik ve toplumsal yıkım yaratan terörün ilelebet sonlanmasını bekliyoruz. Demokratikleşmenin gereği olan tüm yasal düzenlemelerin beklemeksizin TBMM çatısı altında yapılması ihtiyacının altını çiziyoruz. Demokratikleşme için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması kadar, mevcut kanunların uygulanmasındaki hukuk dışı yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesinin şart olduğunu hatırlatıyoruz.