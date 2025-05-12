https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/ak-partili-turan-putinin-dogrudan-muzakere-onerisini-degerlendirdi-1096149896.html

AK Partili Turan, Putin’in doğrudan müzakere önerisini değerlendirdi

AK Partili Turan, Putin’in doğrudan müzakere önerisini değerlendirdi

Sputnik Türkiye

TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yla İstanbul’da doğrudan ve koşulsuz müzakere önerisine ilişkin değerlendirmelerde... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T13:54+0300

2025-05-12T13:54+0300

2025-05-12T13:54+0300

ukrayna kri̇zi̇

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i̇stanbul

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tbmm

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Kiev'e herhangi bir ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere devam etmeyi öneriyoruz. 15 Mayıs'ta İstanbul'da başlamayı teklif ediyoruz” önerisi gündemin ilk sıralarında yer alıyor.'Açıklamalar son derece memnuniyet verici'TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'da doğrudan görüşmelere yeniden başlama önerisini değerlendirdi. Turan, “Türkiye’nin arabuluculuğuyla başlatılan barış görüşmelerinin İstanbul’da kaldığı yerden devam etmesi yönündeki açıklamalar son derece memnuniyet vericidir” açıklamasını yaptı.Turan sözlerine; “Türkiye’nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Karadeniz’in öte yakasında kalıcı çözüme ulaşacak müzakerelere ev sahipliği yapması; bölgede sahip olduğu etkinliğin, gücün ve güvenin açık bir göstergesidir” ifadelerini ekledi.TBMM İdare Amiri açıklamasında devamında şunları kaydetti:“Daha önce “Tahıl Koridoru” ile dünyaya nefes aldıran Türkiye, şimdi de kalıcı barışın adresi olmaya hazırlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü başarılı diplomasi; sadece bölgesel değil, küresel barışa da katkı sağlamaktadır.Bölgede süren her türlü istikrarsızlık, çatışma ve savaşın son bulması; başta Gazze olmak üzere, sıcak ve yakıcı gelişmelerin sona ermesi, insanlık adına ortak bir kazanım olacaktır. Ekonomik ve askeri kayıpların yanı sıra can kayıplarının da durması en büyük temennimizdir.Türkiye, masada sözü güçlü; sahada sözü tesirli bir ülkenin adıdır. Anadolu, esenliğin, huzurun ve istikrarın yurdu olmaya devam edecektir.”

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hasan turan, i̇stanbul, gazze, tbmm, rusya, ukrayna