https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/adalet-bakani-tunc-teror-belasindan-kurtulma-yolunda-onemli-bir-donum-noktasindayiz-1096148027.html

Adalet Bakanı Tunç: Terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız

Adalet Bakanı Tunç: Terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK'nın fesih kararını açıklamasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T12:34+0300

2025-05-12T12:34+0300

2025-05-12T12:37+0300

türki̇ye

yılmaz tunç

pkk fesih kararı

pkk

adalet bakanlığı

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PKK'nın fesih kararının ardından sosyal medyası üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız" dedi. Türkiye, kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektirTunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı;"Ülkemizin kalkınmasının, birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan terör belasından kurtulma yolunda önemli bir dönüm noktasındayız.Ülkemizin geleceği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, bayrağımızın özgürce dalgalanması için binlerce vatan evladımızın canı pahasına sürdürdüğü onurlu mücadele, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Sayın Devlet Bahçeli’nin milli duruşu, Türkiye Yüzyılı’nın eşiğinde ülkemizin huzurlu, güvenli ve istikrarlı bir geleceğe emin adımlarla yürümesinin yolunu açmıştır. Terörle mücadelede canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyor, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum. Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, Hukuk Devleti ilkesine bağlılıkla yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecek, kardeşliğin ve istikrarın aydınlığına kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/cumhurbaskani-basdanismani-ucum-turkiye-yuzyili-turk-ve-kurt-yuzyilidir-1096144832.html

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yılmaz tunç, pkk fesih kararı, pkk, adalet bakanlığı