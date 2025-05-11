https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/turkish-airlines-open-2025-golf-turnuvasi-galibi-martin-couvra-oldu-sampiyon-467-bin-dolar-kazandi-1096136349.html
Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası galibi Martin Couvra oldu: Şampiyon 467 bin dolar kazandı
Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası galibi Martin Couvra oldu: Şampiyon 467 bin dolar kazandı
Sputnik Türkiye
Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nı Martin Couvra, eksi 17 vuruşla şampiyon olarak tamamladı. Çinli Haotong Li ve İspanyol Jorge... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T23:23+0300
2025-05-11T23:23+0300
2025-05-11T23:23+0300
spor
osman aşkın bak
antalya
ödül
ödül töreni
golf
golf kulübü
golfworld dergisi
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Ünlü golfçü Martin Couvra, Antalya’da düzenlenen Turkish Airlines Open 2025’i kazanarak şampiyon oldu.Antalya’nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yer alan Regnum Carya Golf Kulübü, bu yıl yine golf dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Turkish Airlines Open 2025 turnuvasına ev sahipliği yaptı. DP Dünya Turu’nun Avrupa kıtasındaki ilk turnuvası olma özelliğini taşıyan etkinlik, dört gün boyunca büyük heyecana sahne oldu.Turnuvanın son gününe İngiliz golfçü Brandon Robinson Thompson, üçüncü turda 62 vuruşla kırdığı saha rekorunun ardından lider olarak başlamıştı. Ancak son gün performansını sürdüremeyen Thompson, liderliği koruyamadı.Final günü Fransız sporcu Martin Couvra ve Çinli Haotong Li arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Liderliğin sürekli el değiştirdiği çekişmeli turda, Couvra son çukurlarda gösterdiği üstün performansla fark yarattı. Turnuvayı eksi 17 vuruşla tamamlayan Couvra, Turkish Airlines Open 2025 şampiyonu oldu.İkinci sırayı ise eksi 15’er vuruşla Çinli Haotong Li ve İspanyol Jorge Campillo paylaştı. Türkiye’yi temsil eden Leon Açıkalın da dikkat çeken bir performans sergiledi ve turnuvayı eksi 7 vuruşla tamamladı.Turnuva sonrası düzenlenen ödül töreninde Couvra’ya kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Organizasyonun kendisi için unutulmaz geçtiğini belirten Couvra 467 bin doların sahibi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220816/fransiz-golf-sahalarinin-su-kisitlamalarindan-muafiyetine-protesto-delikler-cimentoyla-dolduruldu-1059996786.html
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osman aşkın bak, antalya, ödül, ödül töreni, golf, golf kulübü, golfworld dergisi, amerika profesyonel golfçüler derneği (amerika pga), antalya maxx royal belek golf resort
osman aşkın bak, antalya, ödül, ödül töreni, golf, golf kulübü, golfworld dergisi, amerika profesyonel golfçüler derneği (amerika pga), antalya maxx royal belek golf resort
Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası galibi Martin Couvra oldu: Şampiyon 467 bin dolar kazandı
Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nı Martin Couvra, eksi 17 vuruşla şampiyon olarak tamamladı. Çinli Haotong Li ve İspanyol Jorge Campillo eksi 15 vuruşla ikinciliği paylaşırken, Türk sporcu Leon Açıkalın turnuvayı eksi 7 vuruşla bitirdi. Törende Couvra’ya kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti.
Ünlü golfçü Martin Couvra, Antalya’da düzenlenen Turkish Airlines Open 2025’i kazanarak şampiyon oldu.
Antalya’nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yer alan Regnum Carya Golf Kulübü, bu yıl yine golf dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Turkish Airlines Open 2025 turnuvasına ev sahipliği yaptı. DP Dünya Turu’nun Avrupa kıtasındaki ilk turnuvası olma özelliğini taşıyan etkinlik, dört gün boyunca büyük heyecana sahne oldu.
Turnuvanın son gününe İngiliz golfçü Brandon Robinson Thompson, üçüncü turda 62 vuruşla kırdığı saha rekorunun ardından lider olarak başlamıştı. Ancak son gün performansını sürdüremeyen Thompson, liderliği koruyamadı.
Final günü Fransız sporcu Martin Couvra ve Çinli Haotong Li arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Liderliğin sürekli el değiştirdiği çekişmeli turda, Couvra son çukurlarda gösterdiği üstün performansla fark yarattı. Turnuvayı eksi 17 vuruşla tamamlayan Couvra, Turkish Airlines Open 2025 şampiyonu oldu.
İkinci sırayı ise eksi 15’er vuruşla Çinli Haotong Li ve İspanyol Jorge Campillo paylaştı. Türkiye’yi temsil eden Leon Açıkalın da dikkat çeken bir performans sergiledi ve turnuvayı eksi 7 vuruşla tamamladı.
Turnuva sonrası düzenlenen ödül töreninde Couvra’ya kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Organizasyonun kendisi için unutulmaz geçtiğini belirten Couvra 467 bin doların sahibi oldu.