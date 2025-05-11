Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası galibi Martin Couvra oldu: Şampiyon 467 bin dolar kazandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
07:00
68 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
08:14
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
08:29
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
08:45
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
08:52
4 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:04
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
10:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
12:11
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ali Saydam: ‘Kanıta dayalı değil, söyleme dayalı iletişim kuruluyor’
12:42
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
‘Rusya, Batı’nın 9 Mayıs’ı unutturamayacağını gösterdi’
14:11
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
16:10
17 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
16:35
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
16:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
17:10
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
17:25
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
17:47
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
19:00
68 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
20:14
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
20:48
3 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
21:00
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
22:01
55 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
23:06
5 dk
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
07:00
68 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
08:16
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
08:28
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
08:45
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
08:51
4 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:02
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
10:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
12:10
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ali Saydam: ‘Kanıta dayalı değil, söyleme dayalı iletişim kuruluyor’
12:41
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
23 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
‘Rusya, Batı’nın 9 Mayıs’ı unutturamayacağını gösterdi’
13:27
24 dk
ÖZEL HABER
Asgari ücret eridi, kırmızı et üretimi düştü: Peki asgari ücretli ne kadar et tüketebiliyor?
13:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
9 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Mehmet Perinçek: SSCB kaybetseydi dünya Nazileşirdi
14:15
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
13 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:13
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
18:11
68 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
19:25
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
19:40
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
20:01
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
20:11
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
20:22
17 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
20:47
10 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
21:01
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
22:01
51 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
23:03
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
23:37
3 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
23:48
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/turkish-airlines-open-2025-golf-turnuvasi-galibi-martin-couvra-oldu-sampiyon-467-bin-dolar-kazandi-1096136349.html
Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası galibi Martin Couvra oldu: Şampiyon 467 bin dolar kazandı
Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası galibi Martin Couvra oldu: Şampiyon 467 bin dolar kazandı
Sputnik Türkiye
Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nı Martin Couvra, eksi 17 vuruşla şampiyon olarak tamamladı. Çinli Haotong Li ve İspanyol Jorge... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T23:23+0300
2025-05-11T23:23+0300
spor
osman aşkın bak
antalya
ödül
ödül töreni
golf
golf kulübü
golfworld dergisi
amerika profesyonel golfçüler derneği (amerika pga)
antalya maxx royal belek golf resort
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0b/1096136175_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_d1282a2172073c86afba1b50bc2a382c.jpg
Ünlü golfçü Martin Couvra, Antalya’da düzenlenen Turkish Airlines Open 2025’i kazanarak şampiyon oldu.Antalya’nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yer alan Regnum Carya Golf Kulübü, bu yıl yine golf dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Turkish Airlines Open 2025 turnuvasına ev sahipliği yaptı. DP Dünya Turu’nun Avrupa kıtasındaki ilk turnuvası olma özelliğini taşıyan etkinlik, dört gün boyunca büyük heyecana sahne oldu.Turnuvanın son gününe İngiliz golfçü Brandon Robinson Thompson, üçüncü turda 62 vuruşla kırdığı saha rekorunun ardından lider olarak başlamıştı. Ancak son gün performansını sürdüremeyen Thompson, liderliği koruyamadı.Final günü Fransız sporcu Martin Couvra ve Çinli Haotong Li arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Liderliğin sürekli el değiştirdiği çekişmeli turda, Couvra son çukurlarda gösterdiği üstün performansla fark yarattı. Turnuvayı eksi 17 vuruşla tamamlayan Couvra, Turkish Airlines Open 2025 şampiyonu oldu.İkinci sırayı ise eksi 15’er vuruşla Çinli Haotong Li ve İspanyol Jorge Campillo paylaştı. Türkiye’yi temsil eden Leon Açıkalın da dikkat çeken bir performans sergiledi ve turnuvayı eksi 7 vuruşla tamamladı.Turnuva sonrası düzenlenen ödül töreninde Couvra’ya kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Organizasyonun kendisi için unutulmaz geçtiğini belirten Couvra 467 bin doların sahibi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220816/fransiz-golf-sahalarinin-su-kisitlamalarindan-muafiyetine-protesto-delikler-cimentoyla-dolduruldu-1059996786.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0b/1096136175_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_a23c16dd49b53e4a08d8d7e6f949e01c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
osman aşkın bak, antalya, ödül, ödül töreni, golf, golf kulübü, golfworld dergisi, amerika profesyonel golfçüler derneği (amerika pga), antalya maxx royal belek golf resort
osman aşkın bak, antalya, ödül, ödül töreni, golf, golf kulübü, golfworld dergisi, amerika profesyonel golfçüler derneği (amerika pga), antalya maxx royal belek golf resort

Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası galibi Martin Couvra oldu: Şampiyon 467 bin dolar kazandı

23:23 11.05.2025
© AA / Servet TümerMartin Couvra
Martin Couvra - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2025
© AA / Servet Tümer
Abone ol
Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nı Martin Couvra, eksi 17 vuruşla şampiyon olarak tamamladı. Çinli Haotong Li ve İspanyol Jorge Campillo eksi 15 vuruşla ikinciliği paylaşırken, Türk sporcu Leon Açıkalın turnuvayı eksi 7 vuruşla bitirdi. Törende Couvra’ya kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti.
Ünlü golfçü Martin Couvra, Antalya’da düzenlenen Turkish Airlines Open 2025’i kazanarak şampiyon oldu.
Antalya’nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yer alan Regnum Carya Golf Kulübü, bu yıl yine golf dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Turkish Airlines Open 2025 turnuvasına ev sahipliği yaptı. DP Dünya Turu’nun Avrupa kıtasındaki ilk turnuvası olma özelliğini taşıyan etkinlik, dört gün boyunca büyük heyecana sahne oldu.
Turnuvanın son gününe İngiliz golfçü Brandon Robinson Thompson, üçüncü turda 62 vuruşla kırdığı saha rekorunun ardından lider olarak başlamıştı. Ancak son gün performansını sürdüremeyen Thompson, liderliği koruyamadı.
Final günü Fransız sporcu Martin Couvra ve Çinli Haotong Li arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Liderliğin sürekli el değiştirdiği çekişmeli turda, Couvra son çukurlarda gösterdiği üstün performansla fark yarattı. Turnuvayı eksi 17 vuruşla tamamlayan Couvra, Turkish Airlines Open 2025 şampiyonu oldu.
İkinci sırayı ise eksi 15’er vuruşla Çinli Haotong Li ve İspanyol Jorge Campillo paylaştı. Türkiye’yi temsil eden Leon Açıkalın da dikkat çeken bir performans sergiledi ve turnuvayı eksi 7 vuruşla tamamladı.
Turnuva sonrası düzenlenen ödül töreninde Couvra’ya kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Organizasyonun kendisi için unutulmaz geçtiğini belirten Couvra 467 bin doların sahibi oldu.
Golf - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2022
DÜNYA
Fransız golf sahalarının su kısıtlamalarından muafiyetini protesto: Delikler çimentoyla dolduruldu
16 Ağustos 2022, 15:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала