https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/turkish-airlines-open-2025-golf-turnuvasi-galibi-martin-couvra-oldu-sampiyon-467-bin-dolar-kazandi-1096136349.html

Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası galibi Martin Couvra oldu: Şampiyon 467 bin dolar kazandı

Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası galibi Martin Couvra oldu: Şampiyon 467 bin dolar kazandı

Sputnik Türkiye

Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası'nı Martin Couvra, eksi 17 vuruşla şampiyon olarak tamamladı. Çinli Haotong Li ve İspanyol Jorge... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T23:23+0300

2025-05-11T23:23+0300

2025-05-11T23:23+0300

spor

osman aşkın bak

antalya

ödül

ödül töreni

golf

golf kulübü

golfworld dergisi

amerika profesyonel golfçüler derneği (amerika pga)

antalya maxx royal belek golf resort

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0b/1096136175_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_d1282a2172073c86afba1b50bc2a382c.jpg

Ünlü golfçü Martin Couvra, Antalya’da düzenlenen Turkish Airlines Open 2025’i kazanarak şampiyon oldu.Antalya’nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yer alan Regnum Carya Golf Kulübü, bu yıl yine golf dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Turkish Airlines Open 2025 turnuvasına ev sahipliği yaptı. DP Dünya Turu’nun Avrupa kıtasındaki ilk turnuvası olma özelliğini taşıyan etkinlik, dört gün boyunca büyük heyecana sahne oldu.Turnuvanın son gününe İngiliz golfçü Brandon Robinson Thompson, üçüncü turda 62 vuruşla kırdığı saha rekorunun ardından lider olarak başlamıştı. Ancak son gün performansını sürdüremeyen Thompson, liderliği koruyamadı.Final günü Fransız sporcu Martin Couvra ve Çinli Haotong Li arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Liderliğin sürekli el değiştirdiği çekişmeli turda, Couvra son çukurlarda gösterdiği üstün performansla fark yarattı. Turnuvayı eksi 17 vuruşla tamamlayan Couvra, Turkish Airlines Open 2025 şampiyonu oldu.İkinci sırayı ise eksi 15’er vuruşla Çinli Haotong Li ve İspanyol Jorge Campillo paylaştı. Türkiye’yi temsil eden Leon Açıkalın da dikkat çeken bir performans sergiledi ve turnuvayı eksi 7 vuruşla tamamladı.Turnuva sonrası düzenlenen ödül töreninde Couvra’ya kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Organizasyonun kendisi için unutulmaz geçtiğini belirten Couvra 467 bin doların sahibi oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220816/fransiz-golf-sahalarinin-su-kisitlamalarindan-muafiyetine-protesto-delikler-cimentoyla-dolduruldu-1059996786.html

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

osman aşkın bak, antalya, ödül, ödül töreni, golf, golf kulübü, golfworld dergisi, amerika profesyonel golfçüler derneği (amerika pga), antalya maxx royal belek golf resort