Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı

Türkiye
SON DAKİKA | Rusya: Ukrayna, 3 günlük ateşkeste 14 bin 43 ihlal gerçekleştirdi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
07:00
68 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
08:14
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
08:29
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
08:45
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
08:52
4 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:04
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
10:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
12:11
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ali Saydam: ‘Kanıta dayalı değil, söyleme dayalı iletişim kuruluyor’
12:42
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
‘Rusya, Batı’nın 9 Mayıs’ı unutturamayacağını gösterdi’
14:11
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
16:10
17 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
16:35
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
16:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
17:10
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
17:25
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
17:47
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
19:00
68 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
20:14
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
20:48
3 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
21:00
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
22:01
55 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
23:06
5 dk
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
07:00
68 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
08:16
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
08:28
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
08:45
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
08:51
4 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:02
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
10:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
12:10
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ali Saydam: ‘Kanıta dayalı değil, söyleme dayalı iletişim kuruluyor’
12:41
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Mehmet Perinçek: SSCB kaybetseydi dünya Nazileşirdi
13:11
41 dk
ÖZEL HABER
Asgari ücret eridi, kırmızı et üretimi düştü: Peki asgari ücretli ne kadar et tüketebiliyor?
13:56
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
‘Rusya, Batı’nın 9 Mayıs’ı unutturamayacağını gösterdi’
14:10
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
18:10
68 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
19:24
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
19:39
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
20:01
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
20:11
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
20:22
17 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
20:47
10 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
21:01
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
22:01
51 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
23:03
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
23:37
3 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
23:48
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/besiktasta-secim-gunu-oy-verme-islemi-basladi-1096128378.html
Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı. Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, 3 yıllık yeni... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T12:11+0300
2025-05-11T12:11+0300
spor
serdal adalı
uğur poyraz
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
olağan genel kurul
olağan seçimli genel kurul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0b/1096128224_17:0:1062:588_1920x0_80_0_0_0395a9504f5122e366dff35ad370d5b5.jpg
Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uğur Poyraz seçildi. Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye, 30 sandıkta oy kullanırken oy verme süreci de başladı. Kongrede ayrıca denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, 3 yıllık yeni dönem için yarışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/bugunku-maclar-hangi-mac-saat-kacta-hangi-kanalda--1096126684.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0b/1096128224_148:0:932:588_1920x0_80_0_0_206f5f9d442bbbbb1bab96b5be1419c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
serdal adalı, uğur poyraz, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, olağan genel kurul, olağan seçimli genel kurul
serdal adalı, uğur poyraz, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, olağan genel kurul, olağan seçimli genel kurul

Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı

12:11 11.05.2025
© AABeşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2025
© AA
Abone ol
Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı. Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, 3 yıllık yeni dönem için yarışıyor.
Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uğur Poyraz seçildi. Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye, 30 sandıkta oy kullanırken oy verme süreci de başladı.
Kongrede ayrıca denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.
Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, 3 yıllık yeni dönem için yarışıyor.
Bugünkü maçlar: Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda? - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2025
SPOR
Bugünkü lig maçları: Hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
10:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала