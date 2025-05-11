https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/besiktasta-secim-gunu-oy-verme-islemi-basladi-1096128378.html
Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı. Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, 3 yıllık yeni... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T12:11+0300
2025-05-11T12:11+0300
2025-05-11T12:11+0300
spor
serdal adalı
uğur poyraz
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
olağan genel kurul
olağan seçimli genel kurul
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Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uğur Poyraz seçildi. Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye, 30 sandıkta oy kullanırken oy verme süreci de başladı. Kongrede ayrıca denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, 3 yıllık yeni dönem için yarışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/bugunku-maclar-hangi-mac-saat-kacta-hangi-kanalda--1096126684.html
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serdal adalı, uğur poyraz, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, olağan genel kurul, olağan seçimli genel kurul
serdal adalı, uğur poyraz, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, olağan genel kurul, olağan seçimli genel kurul
Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı. Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, 3 yıllık yeni dönem için yarışıyor.
Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uğur Poyraz seçildi. Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye, 30 sandıkta oy kullanırken oy verme süreci de başladı.
Kongrede ayrıca denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.
Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, 3 yıllık yeni dönem için yarışıyor.