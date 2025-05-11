https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/besiktasta-secim-gunu-oy-verme-islemi-basladi-1096128378.html

Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı

Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı. Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, 3 yıllık yeni... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

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spor

serdal adalı

uğur poyraz

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

olağan genel kurul

olağan seçimli genel kurul

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Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uğur Poyraz seçildi. Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye, 30 sandıkta oy kullanırken oy verme süreci de başladı. Kongrede ayrıca denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, 3 yıllık yeni dönem için yarışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/bugunku-maclar-hangi-mac-saat-kacta-hangi-kanalda--1096126684.html

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Sputnik Türkiye

serdal adalı, uğur poyraz, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, olağan genel kurul, olağan seçimli genel kurul