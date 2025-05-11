Yüksekova'nın tarlaları sarı çiçeklerle kaplandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasının ardından sarı çiçeklerle renklenen tarlalar güzel görüntüler oluşturdu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasının ardından sarı çiçeklerle renklenen tarlalar güzel görüntüler oluşturdu.
Bir süre önce çiçek açan çiğdemlerle kaplanan ilçedeki tarım arazileri, şimdi de sarı çiçeklerle renklendi.
Bir süre önce çiçek açan çiğdemlerle kaplanan ilçedeki tarım arazileri, şimdi de sarı çiçeklerle renklendi.
Bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, çiçeklere bürünen alanları gezdi, eşsiz manzarayı görüntüledi.
Bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, çiçeklere bürünen alanları gezdi, eşsiz manzarayı görüntüledi.
Türkiye'nin en yüksek rakımdaki yerleşim yerlerinden Yüksekova'da, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla araziler ve yüksek kesimler yeşilin tonlarına büründü.
Türkiye'nin en yüksek rakımdaki yerleşim yerlerinden Yüksekova'da, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla araziler ve yüksek kesimler yeşilin tonlarına büründü.
Sarı tarlalar, yüksek dağlar eşliğinde dikkat çeken manzaralar oluşturdu.
Sarı tarlalar, yüksek dağlar eşliğinde dikkat çeken manzaralar oluşturdu.
Zirveleri karla kaplı Cilo Dağları ve yeşeren arazilerle bütünleşen çiçekler, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.
Zirveleri karla kaplı Cilo Dağları ve yeşeren arazilerle bütünleşen çiçekler, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.