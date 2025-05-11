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Yüksekova'nın tarlaları sarı çiçeklerle kaplandı
Yüksekova'nın tarlaları sarı çiçeklerle kaplandı
Sputnik Türkiye
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasının ardından sarı çiçeklerle renklenen tarlalar güzel görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin en yüksek rakımdaki... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, hakkari, yüksekova

Yüksekova'nın tarlaları sarı çiçeklerle kaplandı

12:31 11.05.2025
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasının ardından sarı çiçeklerle renklenen tarlalar güzel görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin en yüksek rakımdaki yerleşim yerlerinden Yüksekova'da, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla araziler ve yüksek kesimler yeşilin tonlarına büründü.
© AA / Sayim Harmancı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasının ardından sarı çiçeklerle renklenen tarlalar güzel görüntüler oluşturdu.

Hakkari&#x27;nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasının ardından sarı çiçeklerle renklenen tarlalar güzel görüntüler oluşturdu. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Sayim Harmancı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havanın ısınmasının ardından sarı çiçeklerle renklenen tarlalar güzel görüntüler oluşturdu.

© AA / Sayim Harmancı

Bir süre önce çiçek açan çiğdemlerle kaplanan ilçedeki tarım arazileri, şimdi de sarı çiçeklerle renklendi.

Bir süre önce çiçek açan çiğdemlerle kaplanan ilçedeki tarım arazileri, şimdi de sarı çiçeklerle renklendi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Sayim Harmancı

Bir süre önce çiçek açan çiğdemlerle kaplanan ilçedeki tarım arazileri, şimdi de sarı çiçeklerle renklendi.

© AA / Sayim Harmancı

Bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, çiçeklere bürünen alanları gezdi, eşsiz manzarayı görüntüledi.

Bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, çiçeklere bürünen alanları gezdi, eşsiz manzarayı görüntüledi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Sayim Harmancı

Bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, çiçeklere bürünen alanları gezdi, eşsiz manzarayı görüntüledi.

© AA / Sayim Harmancı

Türkiye'nin en yüksek rakımdaki yerleşim yerlerinden Yüksekova'da, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla araziler ve yüksek kesimler yeşilin tonlarına büründü.

Türkiye&#x27;nin en yüksek rakımdaki yerleşim yerlerinden Yüksekova&#x27;da, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla araziler ve yüksek kesimler yeşilin tonlarına büründü. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Sayim Harmancı

Türkiye'nin en yüksek rakımdaki yerleşim yerlerinden Yüksekova'da, ilkbaharda doğanın canlanmasıyla araziler ve yüksek kesimler yeşilin tonlarına büründü.

© AA / Sayim Harmancı

Sarı tarlalar, yüksek dağlar eşliğinde dikkat çeken manzaralar oluşturdu.

Sarı tarlalar, yüksek dağlar eşliğinde dikkat çeken manzaralar oluşturdu. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Sayim Harmancı

Sarı tarlalar, yüksek dağlar eşliğinde dikkat çeken manzaralar oluşturdu.

© AA / Sayim Harmancı

Zirveleri karla kaplı Cilo Dağları ve yeşeren arazilerle bütünleşen çiçekler, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

Zirveleri karla kaplı Cilo Dağları ve yeşeren arazilerle bütünleşen çiçekler, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Sayim Harmancı

Zirveleri karla kaplı Cilo Dağları ve yeşeren arazilerle bütünleşen çiçekler, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

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