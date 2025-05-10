https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/afad-duyurdu-konyada-deprem-1096110935.html
AFAD duyurdu: Konya'da deprem
AFAD duyurdu: Konya'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T04:38+0300
2025-05-10T04:38+0300
2025-05-10T04:38+0300
son depremler
afad
deprem
deprem
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 04.22 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
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konya deprem, deprem, deprem konya, afad
konya deprem, deprem, deprem konya, afad
AFAD duyurdu: Konya'da deprem
AFAD, Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Konya'nın Selçuklu ilçesinde saat 04.22 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.