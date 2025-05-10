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Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkes ilanının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başladı
Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkes ilanının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başladı
Sputnik Türkiye
Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan son gerginlik, 7 Mayıs’ta Hindistan’ın düzenlediği füze saldırısıyla zirveye çıkmıştı. 10 Mayıs'ta ABD Başkanı Trump'ın... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T21:36+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, hindistan, pakistan, ateşkes
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, hindistan, pakistan, ateşkes
Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkes ilanının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başladı
Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan son gerginlik, 7 Mayıs’ta Hindistan’ın düzenlediği füze saldırısıyla zirveye çıkmıştı. 10 Mayıs'ta ABD Başkanı Trump'ın açıklamasıyla iki ülke arasında ateşkes ilan edildi. Bunun ardından Pakistanlılar bir yandan ordularına destek yürüyüşünde bulunurken diğer yandan enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.
© AA / Chudary Naseer
Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan son gerginlik, 7 Mayıs’ta Hindistan’ın düzenlediği füze saldırısıyla zirveye çıkmıştı. Yeni Delhi ve İslamabad arasında tansiyonu yükselten bu saldırının ardından taraflar ateşkes ilan etti.
Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan son gerginlik, 7 Mayıs’ta Hindistan’ın düzenlediği füze saldırısıyla zirveye çıkmıştı. Yeni Delhi ve İslamabad arasında tansiyonu yükselten bu saldırının ardından taraflar ateşkes ilan etti.
© AA / Chudary Naseer
Ateşkesin ardından Hindistan sınırına yakın Muzafferabad’daki Neelum Vadisi’nde hayat henüz normale dönmüş değil.
Ateşkesin ardından Hindistan sınırına yakın Muzafferabad’daki Neelum Vadisi’nde hayat henüz normale dönmüş değil.
© AA / Chudary Naseer
Füze saldırısının yarattığı yıkım büyük. Evler harabeye dönmüş, yollar kapanmış durumda.
Füze saldırısının yarattığı yıkım büyük. Evler harabeye dönmüş, yollar kapanmış durumda.
© AA / Chudary Naseer
Kadınıyla erkeğiyle sokaklara çıkan insanlar, ellerine kazma kürek alarak enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.
Kadınıyla erkeğiyle sokaklara çıkan insanlar, ellerine kazma kürek alarak enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.
© AA / Chudary Naseer
Öte yandan başkent İslamabad’da sokaklar farklı bir görüntüye sahne oluyor.
Öte yandan başkent İslamabad’da sokaklar farklı bir görüntüye sahne oluyor.
© AA / Muhammed Semih Uğurlu
Binlerce kişi orduya destek için meydanlara çıktı. Kalabalık, “Pakistan çok yaşa, ordu çok yaşa” sloganlarıyla yürüdü.
Binlerce kişi orduya destek için meydanlara çıktı. Kalabalık, “Pakistan çok yaşa, ordu çok yaşa” sloganlarıyla yürüdü.
© AA / Muhammed Semih Uğurlu
Binlerce kişi orduya destek için meydanlara çıktı.
Binlerce kişi orduya destek için meydanlara çıktı.