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Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkes ilanının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başladı
Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkes ilanının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başladı
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Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan son gerginlik, 7 Mayıs’ta Hindistan’ın düzenlediği füze saldırısıyla zirveye çıkmıştı. 10 Mayıs'ta ABD Başkanı Trump'ın... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, hindistan, pakistan, ateşkes
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, hindistan, pakistan, ateşkes

Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkes ilanının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başladı

21:36 10.05.2025
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Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan son gerginlik, 7 Mayıs’ta Hindistan’ın düzenlediği füze saldırısıyla zirveye çıkmıştı. 10 Mayıs'ta ABD Başkanı Trump'ın açıklamasıyla iki ülke arasında ateşkes ilan edildi. Bunun ardından Pakistanlılar bir yandan ordularına destek yürüyüşünde bulunurken diğer yandan enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.
© AA / Chudary Naseer

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan son gerginlik, 7 Mayıs’ta Hindistan’ın düzenlediği füze saldırısıyla zirveye çıkmıştı. Yeni Delhi ve İslamabad arasında tansiyonu yükselten bu saldırının ardından taraflar ateşkes ilan etti.

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan son gerginlik, 7 Mayıs’ta Hindistan’ın düzenlediği füze saldırısıyla zirveye çıkmıştı. Yeni Delhi ve İslamabad arasında tansiyonu yükselten bu saldırının ardından taraflar ateşkes ilan etti. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Chudary Naseer

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan son gerginlik, 7 Mayıs’ta Hindistan’ın düzenlediği füze saldırısıyla zirveye çıkmıştı. Yeni Delhi ve İslamabad arasında tansiyonu yükselten bu saldırının ardından taraflar ateşkes ilan etti.

© AA / Chudary Naseer

Ateşkesin ardından Hindistan sınırına yakın Muzafferabad’daki Neelum Vadisi’nde hayat henüz normale dönmüş değil.

Ateşkesin ardından Hindistan sınırına yakın Muzafferabad’daki Neelum Vadisi’nde hayat henüz normale dönmüş değil. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Chudary Naseer

Ateşkesin ardından Hindistan sınırına yakın Muzafferabad’daki Neelum Vadisi’nde hayat henüz normale dönmüş değil.

© AA / Chudary Naseer

Füze saldırısının yarattığı yıkım büyük. Evler harabeye dönmüş, yollar kapanmış durumda.

Füze saldırısının yarattığı yıkım büyük. Evler harabeye dönmüş, yollar kapanmış durumda. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Chudary Naseer

Füze saldırısının yarattığı yıkım büyük. Evler harabeye dönmüş, yollar kapanmış durumda.

© AA / Chudary Naseer

Kadınıyla erkeğiyle sokaklara çıkan insanlar, ellerine kazma kürek alarak enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Kadınıyla erkeğiyle sokaklara çıkan insanlar, ellerine kazma kürek alarak enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Chudary Naseer

Kadınıyla erkeğiyle sokaklara çıkan insanlar, ellerine kazma kürek alarak enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

© AA / Chudary Naseer

Öte yandan başkent İslamabad’da sokaklar farklı bir görüntüye sahne oluyor.

Öte yandan başkent İslamabad’da sokaklar farklı bir görüntüye sahne oluyor. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Chudary Naseer

Öte yandan başkent İslamabad’da sokaklar farklı bir görüntüye sahne oluyor.

© AA / Muhammed Semih Uğurlu

Binlerce kişi orduya destek için meydanlara çıktı. Kalabalık, “Pakistan çok yaşa, ordu çok yaşa” sloganlarıyla yürüdü.

Binlerce kişi orduya destek için meydanlara çıktı. Kalabalık, “Pakistan çok yaşa, ordu çok yaşa” sloganlarıyla yürüdü. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Muhammed Semih Uğurlu

Binlerce kişi orduya destek için meydanlara çıktı. Kalabalık, “Pakistan çok yaşa, ordu çok yaşa” sloganlarıyla yürüdü.

© AA / Muhammed Semih Uğurlu

Binlerce kişi orduya destek için meydanlara çıktı.

Binlerce kişi orduya destek için meydanlara çıktı. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Muhammed Semih Uğurlu

Binlerce kişi orduya destek için meydanlara çıktı.

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