Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkes ilanının ardından enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan son gerginlik, 7 Mayıs’ta Hindistan’ın düzenlediği füze saldırısıyla zirveye çıkmıştı. 10 Mayıs'ta ABD Başkanı Trump'ın açıklamasıyla iki ülke arasında ateşkes ilan edildi. Bunun ardından Pakistanlılar bir yandan ordularına destek yürüyüşünde bulunurken diğer yandan enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.