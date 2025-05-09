https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/liselerde-degisiklik-kapida-22-31-21-modelleri-meb-gundeminde-1096082288.html

Liselerde değişiklik kapıda: 2+2, 3+1, 2+1 modelleri MEB gündeminde

Liselerde değişiklik kapıda: 2+2, 3+1, 2+1 modelleri MEB gündeminde

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, lise sisteminde köklü bir değişim için kolları sıvadı. 2+2, 3+1, 2+1 modelleri gündemde. Eğitimciler zorunlu eğitimin yaş sınırı ve... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T10:18+0300

2025-05-09T10:18+0300

2025-05-09T10:18+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul

zorunlu eğitim

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mevcut lise eğitim sistemindeki aksaklıkları gidermek amacıyla alternatif modeller üzerinde çalışıyor. Uzun süredir tartışılan 2+2, 3+1 ve 2+1 formülleri, eğitimciler arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu modellerle lise eğitiminin daha verimli, esnek ve hedef odaklı hale getirilmesi amaçlanıyor.Alternatif modeller neler sunuyor?Milliyet'in haberine göre, tartışılan modellerden 3+1, ilk 3 yılın zorunlu, son yılın ise üniversiteye hazırlık olarak değerlendirilmesini öngörüyor. 2+2 modeli ise ilk iki yıl sonunda öğrencilere diploma verilmesini, kalan iki yılın tercihe bağlı yapılandırılmasını öneriyor. Bazı modellerde ise lisede zorunlu eğitimin kaldırılması gündeme geliyor.'16 yaş üst sınır olmalı'İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Baştuğ, sistemin öğrencilerin hayat beklentilerine göre şekillenmesi gerektiğini belirtti:“Akademik beklentisi olmayan öğrenciler için temel eğitimin ardından hayata atılabilecekleri sistemler geliştirilmelidir. Bu nedenle zorunlu eğitim yaşı 16’yı geçmemeli.”Zorunlu eğitim aidiyet sorunu yaratıyorYıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, zorunlu eğitimin eğitim niteliğini düşürdüğünü ve öğrencilerde okula aidiyet duygusunu zayıflattığını savundu:“Zorunlu lise eğitimi kalabalık sınıflar yaratıyor, motivasyonu olmayan öğrenciler diğerlerini de olumsuz etkiliyor.”2+2 modeli akademik esneklik sunuyorDoç. Dr. Turgay Öntaş, ortaöğretimin ilk iki yılının zorunlu, sonraki yılların ise öğrencilerin ilgi ve kariyer planlarına göre yapılandırılabileceği bir model önerdi.“Bu sistem sayesinde üniversiteye hazırlık ve iş gücü piyasasına geçiş daha net ayrışabilir.”MEB karar aşamasında değilMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, tartışmaların sürdüğünü ve henüz netleşmiş bir karar olmadığını ifade etti:“Farklı formüller var ama biz tüm görüşleri değerlendiriyoruz. Son karar siyasi mekanizmalarda şekillenecek.”Eğitim İş Sendikası, model tartışmalarının arkasında sosyoekonomik alt grupların eğitim dışına itilmesi tehlikesinin yattığını savundu:“Bu arayışlar, özellikle dezavantajlı kesimlerin eğitim sisteminden kopmasına ve erken yaşta iş gücü piyasasına itilmesine neden olacaktır.”

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milli eğitim bakanlığı (meb), okul, zorunlu eğitim