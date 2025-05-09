Liselerde değişiklik kapıda: 2+2, 3+1, 2+1 modelleri MEB gündeminde

Türkiye
SON DAKİKA | Kızıl Meydan'da Zafer Günü Geçit Töreni başladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir felaket meydana gelmişse, biliniz ki bu felaket yalnızca maruz kalanların felaketidir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Liseler için üç ayrı yeni formül mü gelecek?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
12:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
OpenAI ‘küresel demokrasi kültürüyle yapay zeka’ dedi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın tarihi ve bilinmeyenleri
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Pakistan-Hindistan geriliminde yabancı bir parmak arıyorsak bu İngiltere'nin parmağı olabilir'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
17:51
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
19:19
17 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
19:41
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
20:34
10 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
06:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Ali Saydam: 'İletişim sonuç odaklıdır, yapılan uygulamaların topluma anlatılması gerekir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
15 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
09:18
4 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
09:26
13 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
09:43
8 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
09:57
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
20:30
13 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
20:53
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/liselerde-degisiklik-kapida-22-31-21-modelleri-meb-gundeminde-1096082288.html
Liselerde değişiklik kapıda: 2+2, 3+1, 2+1 modelleri MEB gündeminde
Liselerde değişiklik kapıda: 2+2, 3+1, 2+1 modelleri MEB gündeminde
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, lise sisteminde köklü bir değişim için kolları sıvadı. 2+2, 3+1, 2+1 modelleri gündemde. Eğitimciler zorunlu eğitimin yaş sınırı ve... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T10:18+0300
2025-05-09T10:18+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
okul
zorunlu eğitim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091228536_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c110c00711ae2b4051e23e7e4762da49.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mevcut lise eğitim sistemindeki aksaklıkları gidermek amacıyla alternatif modeller üzerinde çalışıyor. Uzun süredir tartışılan 2+2, 3+1 ve 2+1 formülleri, eğitimciler arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu modellerle lise eğitiminin daha verimli, esnek ve hedef odaklı hale getirilmesi amaçlanıyor.Alternatif modeller neler sunuyor?Milliyet'in haberine göre, tartışılan modellerden 3+1, ilk 3 yılın zorunlu, son yılın ise üniversiteye hazırlık olarak değerlendirilmesini öngörüyor. 2+2 modeli ise ilk iki yıl sonunda öğrencilere diploma verilmesini, kalan iki yılın tercihe bağlı yapılandırılmasını öneriyor. Bazı modellerde ise lisede zorunlu eğitimin kaldırılması gündeme geliyor.'16 yaş üst sınır olmalı'İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Baştuğ, sistemin öğrencilerin hayat beklentilerine göre şekillenmesi gerektiğini belirtti:“Akademik beklentisi olmayan öğrenciler için temel eğitimin ardından hayata atılabilecekleri sistemler geliştirilmelidir. Bu nedenle zorunlu eğitim yaşı 16’yı geçmemeli.”Zorunlu eğitim aidiyet sorunu yaratıyorYıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, zorunlu eğitimin eğitim niteliğini düşürdüğünü ve öğrencilerde okula aidiyet duygusunu zayıflattığını savundu:“Zorunlu lise eğitimi kalabalık sınıflar yaratıyor, motivasyonu olmayan öğrenciler diğerlerini de olumsuz etkiliyor.”2+2 modeli akademik esneklik sunuyorDoç. Dr. Turgay Öntaş, ortaöğretimin ilk iki yılının zorunlu, sonraki yılların ise öğrencilerin ilgi ve kariyer planlarına göre yapılandırılabileceği bir model önerdi.“Bu sistem sayesinde üniversiteye hazırlık ve iş gücü piyasasına geçiş daha net ayrışabilir.”MEB karar aşamasında değilMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, tartışmaların sürdüğünü ve henüz netleşmiş bir karar olmadığını ifade etti:“Farklı formüller var ama biz tüm görüşleri değerlendiriyoruz. Son karar siyasi mekanizmalarda şekillenecek.”Eğitim İş Sendikası, model tartışmalarının arkasında sosyoekonomik alt grupların eğitim dışına itilmesi tehlikesinin yattığını savundu:“Bu arayışlar, özellikle dezavantajlı kesimlerin eğitim sisteminden kopmasına ve erken yaşta iş gücü piyasasına itilmesine neden olacaktır.”
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091228536_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ac75ad982d230fc61230c7d02bf2d289.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milli eğitim bakanlığı (meb), okul, zorunlu eğitim
milli eğitim bakanlığı (meb), okul, zorunlu eğitim

Liselerde değişiklik kapıda: 2+2, 3+1, 2+1 modelleri MEB gündeminde

10:18 09.05.2025
© AAOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© AA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı, lise sisteminde köklü bir değişim için kolları sıvadı. 2+2, 3+1, 2+1 modelleri gündemde. Eğitimciler zorunlu eğitimin yaş sınırı ve esnek yapı ihtiyacı konusunda ikiye bölünürken, Bakan Yusuf Tekin henüz alınmış bir karar olmadığını vurguladı. Model arayışı tartışma yarattı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mevcut lise eğitim sistemindeki aksaklıkları gidermek amacıyla alternatif modeller üzerinde çalışıyor. Uzun süredir tartışılan 2+2, 3+1 ve 2+1 formülleri, eğitimciler arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu modellerle lise eğitiminin daha verimli, esnek ve hedef odaklı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Alternatif modeller neler sunuyor?

Milliyet'in haberine göre, tartışılan modellerden 3+1, ilk 3 yılın zorunlu, son yılın ise üniversiteye hazırlık olarak değerlendirilmesini öngörüyor. 2+2 modeli ise ilk iki yıl sonunda öğrencilere diploma verilmesini, kalan iki yılın tercihe bağlı yapılandırılmasını öneriyor. Bazı modellerde ise lisede zorunlu eğitimin kaldırılması gündeme geliyor.

'16 yaş üst sınır olmalı'

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Baştuğ, sistemin öğrencilerin hayat beklentilerine göre şekillenmesi gerektiğini belirtti:
“Akademik beklentisi olmayan öğrenciler için temel eğitimin ardından hayata atılabilecekleri sistemler geliştirilmelidir. Bu nedenle zorunlu eğitim yaşı 16’yı geçmemeli.”

Zorunlu eğitim aidiyet sorunu yaratıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, zorunlu eğitimin eğitim niteliğini düşürdüğünü ve öğrencilerde okula aidiyet duygusunu zayıflattığını savundu:
“Zorunlu lise eğitimi kalabalık sınıflar yaratıyor, motivasyonu olmayan öğrenciler diğerlerini de olumsuz etkiliyor.”

2+2 modeli akademik esneklik sunuyor

Doç. Dr. Turgay Öntaş, ortaöğretimin ilk iki yılının zorunlu, sonraki yılların ise öğrencilerin ilgi ve kariyer planlarına göre yapılandırılabileceği bir model önerdi.
“Bu sistem sayesinde üniversiteye hazırlık ve iş gücü piyasasına geçiş daha net ayrışabilir.”

MEB karar aşamasında değil

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, tartışmaların sürdüğünü ve henüz netleşmiş bir karar olmadığını ifade etti:
“Farklı formüller var ama biz tüm görüşleri değerlendiriyoruz. Son karar siyasi mekanizmalarda şekillenecek.”
Eğitim İş Sendikası, model tartışmalarının arkasında sosyoekonomik alt grupların eğitim dışına itilmesi tehlikesinin yattığını savundu:
“Bu arayışlar, özellikle dezavantajlı kesimlerin eğitim sisteminden kopmasına ve erken yaşta iş gücü piyasasına itilmesine neden olacaktır.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала