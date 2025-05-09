https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/kiracilar-ve-ev-sahipleri-dikkat-emlakcilara-da-yetki-verildi-1096093435.html

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Emlakçılara da yetki verildi

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Emlakçılara da yetki verildi

Sputnik Türkiye

e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi yapabilme yetkisi emlak danışmanlarına da verildi. 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T13:41+0300

2025-05-09T13:41+0300

2025-05-09T13:41+0300

ekonomi̇

hazine ve maliye bakanlığı

kira

kira sözleşmesi

ev sahibi

kiracı

emlakçı

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Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması sürecinde yeni bir adım atıldı. Emlak danışmanlarına da sistem üzerinden kira sözleşmesi yapabilme yetkisi verildi. Bugünden itibaren emlakcıların sürece dahil olduğunu belirten Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, sistemin dolandırıcılığın önüne geçeceğini dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına ilişkin çalışmaların ilk aşamasını kasım 2024'te tamamlamıştı. Ama sistemde, taşınmazın sahibi gerçek kişiler ile kiracı arasında kira sözleşmesi yapılabiliyordu. Getirilen yenilikle birlikte artık emlak danışmanları da sürece dahil oldu. Kira sözleşmesi hizmetine emlakçılar da ulaşabilecekTüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, kiracı ile ev sahibinin e-Devlet ortamında buluşup kira sözleşmesini imzalayabildiğini ancak emlakçılara bu sürecin dahil edilmediğini belirtti. Bugünden itibaren, emlakçılar da bu sürece dahil olabiliyor. Akçam, "Gayrimenkul sahipleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden emlakçılara yetki verebilecek. Emlak danışmanları bu yetki ile kontratı kiracıya elektronik ortamda iletebilecek. Ayrıca, emlak danışmanı, kira kontratının barkodlu belgesini çıkarabilecek. Böylece, emlak danışmanları, mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getirerek mesleklerini resmi olarak icra edebilecek" dedi.Sistemle dolandırıcılığın önüne geçilecekAkçam, sistemin elektronik ortama taşınmasıyla birlikte kira artış oranı, kiracının güvenilirliği ve meskende kaç yıldır oturduğu gibi bilgilerin Bakanlık tarafından tespit edilebileceğini açıkladı. Ayrıca, Borçlar Kanunu'na göre kira sözleşmesinde kefilin ıslak imzası olması gerektiğini ve bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti.Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasının zorunlu hale gelmesi halinde, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki birçok problemin çözülmesi bekleniyor. Akçam, bu uygulamanın dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesine de katkı sağlayacağını vurguladı.

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hazine ve maliye bakanlığı, kira, kira sözleşmesi, ev sahibi , kiracı, emlakçı