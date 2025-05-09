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1,5 dereceyi aşan küresel ısınma, 1 milyar insanı iklim göçmeni yapabilir
1,5 dereceyi aşan küresel ısınma, 1 milyar insanı iklim göçmeni yapabilir
Sputnik Türkiye
Küresel ısınmanın 1,5 dereceyi aşması durumunda 1 milyar insanın iklim göçmeni olabilir, dünyanın üçte ikisi 2070’e kadar yaşanmaz hale gelebilir. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
küresel ısınma
hava sıcaklığı
çevre
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Küresel ısınma kontrolden çıkarsa, insanlık tarihinin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat dereceyi aşması durumunda, tam 1 milyar insanın iklim göçmeni olacağını söyledi.Günay, dünyanın geri dönülmesi güç bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu vurgularken, “Fosil yakıtların kullanımı sera gazı salınımını artırıyor. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim artırılmalı” çağrısında bulundu.Böyle devam ederse Dünya'nın yarısından fazlasında yaşam olmayacakGünay’ın açıklamaları, insanlığın geleceğine dair ciddi bir uyarı niteliği taşıyor:Sıcaklık artışı sadece termometreleri değil, insanlığı da yakıyor.
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küresel ısınma, hava sıcaklığı, çevre, çevre kirliliği
küresel ısınma, hava sıcaklığı, çevre, çevre kirliliği

1,5 dereceyi aşan küresel ısınma, 1 milyar insanı iklim göçmeni yapabilir

10:13 09.05.2025
© İHA / FATİH TABUR - MUSTAFA KURTULANkuraklık, iklim değişikliği, küresel ısınma, iklim krizi
kuraklık, iklim değişikliği, küresel ısınma, iklim krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© İHA / FATİH TABUR - MUSTAFA KURTULAN
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Küresel ısınmanın 1,5 dereceyi aşması durumunda 1 milyar insanın iklim göçmeni olabilir, dünyanın üçte ikisi 2070’e kadar yaşanmaz hale gelebilir.
Küresel ısınma kontrolden çıkarsa, insanlık tarihinin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat dereceyi aşması durumunda, tam 1 milyar insanın iklim göçmeni olacağını söyledi.
Günay, dünyanın geri dönülmesi güç bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu vurgularken, “Fosil yakıtların kullanımı sera gazı salınımını artırıyor. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim artırılmalı” çağrısında bulundu.

Böyle devam ederse Dünya'nın yarısından fazlasında yaşam olmayacak

Günay’ın açıklamaları, insanlığın geleceğine dair ciddi bir uyarı niteliği taşıyor:

“Küresel ısınma eğer bu şekilde devam ederse 2070 yılında Dünya'nın 3'te 2'si yaşanmaz hale gelecek. Küresel ısınma 1,5 santigrat dereceyi aşarsa 1 milyar insan iklim göçmeni olacak ve göç etmek zorunda kalacak. O yüzden küresel ısınmayla mücadele etmek, son derece önemli. Son dönemde yaşadığımız sel, yangın ve doğal afetleri görüyoruz ve bunları, daha önce yaşadıklarımızdan çok daha farklı şekillerde görüyoruz.”

Sıcaklık artışı sadece termometreleri değil, insanlığı da yakıyor.
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