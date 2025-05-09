SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Fazla mesai hesabı nasıl yapılır?

"Fazla mesailer mutlaka çalışanların bilmesi gereken bir konu. Çünkü 10 dakika fazla çalışmak bile fazla mesaiye giriyor. Türkiye'de yaşadığımız için genelde mesailer son dakika belli oluyor. Mesaiye kaldığınızı kanıtlayabileceğiniz bir unsur yoksa kağıda tarih ve saat olarak detaylı olarak yazın. Çünkü bir daha mesai alamadığınızda dava açılması gerektiğinde bu detayları kullanıyoruz. Dava dilekçesinde buna dair detaylar olması gerekiyor. Mesaide bir limit yok, ama insani ve vicdani bir limit olmalı. Yasa ise bunu belirtmiyor. Ama yasal olarak eğer bir kişi 24 saat çalıştırıldıysa 2 gün izin verilmesi gerekiyor. Mesailer net değil brüt ücret üzerinden hesaplanır. Ücretiniz günlüğe vuruluyor, çalıştığınız saate bölünüyor ve böylece ortaya ücretiniz çıkıyor. Ancak dava konusu ise tek tek hesaplanması gerekiyor."