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SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Fazla mesai hesabı nasıl yapılır?
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Fazla mesai hesabı nasıl yapılır?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında, fazla mesai hesabını anlattı, "Yasal olarak bir kişi 24 saat çalıştırıldıysa 2 gün izin... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T15:14+0300
2025-05-09T15:14+0300
2025-05-09T17:49+0300
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SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Fazla mesai hesabı nasıl yapılır?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Fazla mesai hesabı nasıl yapılır?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bu hafta fazla mesai hesabını anlattı.Kanıtlanabilecek bir unsur olmadığında mesaiye kalındığının not alınması gerektiğinin altını çizen Elmen, şunları aktardı:
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Melis Elmen
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Fazla mesai hesabı nasıl yapılır?
15:14 09.05.2025 (güncellendi: 17:49 09.05.2025)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında, fazla mesai hesabını anlattı, "Yasal olarak bir kişi 24 saat çalıştırıldıysa 2 gün izin yapması gerekiyor" dedi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bu hafta fazla mesai hesabını anlattı.
Kanıtlanabilecek bir unsur olmadığında mesaiye kalındığının not alınması gerektiğinin altını çizen Elmen, şunları aktardı:
"Fazla mesailer mutlaka çalışanların bilmesi gereken bir konu. Çünkü 10 dakika fazla çalışmak bile fazla mesaiye giriyor. Türkiye'de yaşadığımız için genelde mesailer son dakika belli oluyor. Mesaiye kaldığınızı kanıtlayabileceğiniz bir unsur yoksa kağıda tarih ve saat olarak detaylı olarak yazın. Çünkü bir daha mesai alamadığınızda dava açılması gerektiğinde bu detayları kullanıyoruz. Dava dilekçesinde buna dair detaylar olması gerekiyor. Mesaide bir limit yok, ama insani ve vicdani bir limit olmalı. Yasa ise bunu belirtmiyor. Ama yasal olarak eğer bir kişi 24 saat çalıştırıldıysa 2 gün izin verilmesi gerekiyor. Mesailer net değil brüt ücret üzerinden hesaplanır. Ücretiniz günlüğe vuruluyor, çalıştığınız saate bölünüyor ve böylece ortaya ücretiniz çıkıyor. Ancak dava konusu ise tek tek hesaplanması gerekiyor."