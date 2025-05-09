Asırlık yolculuk: Afrika’nın kalbindeki büyük göç yolculuğu

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Başta zebra, ceylan ve yaban öküzü olmak üzere yaklaşık 1.5 milyon hayvan, verimli otlaklar ve su kaynakları arayışıyla yüzlerce kilometrelik zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Onlara avcıları ve doğanın amansız koşulları da eşlik ediyor.