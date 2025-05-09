Asırlık yolculuk: Afrika’nın kalbindeki büyük göç yolculuğu

Kenya'nın güneydoğusunda Tanzanya sınırında yer alan Maasai Mara doğal yaşam alanı aslan, leopar, çita, fil, zürafa, zebra ve antilop gibi vahşi yaşam hayvanlarının onlarca çeşidine ev sahipliği yapıyor.
Kenya'nın güneydoğusunda Tanzanya sınırında yer alan Maasai Mara doğal yaşam alanı aslan, leopar, çita, fil, zürafa, zebra ve antilop gibi vahşi yaşam hayvanlarının onlarca çeşidine ev sahipliği yapıyor.
Temmuz ve Ekim ayları arasında yaşanan bu dev göç hareketi, Tanzanya’daki Serengeti Milli Parkı’ndan başlayarak Kenya’daki Maasai Mara düzlüğüne kadar uzanıyor.
Temmuz ve Ekim ayları arasında yaşanan bu dev göç hareketi, Tanzanya’daki Serengeti Milli Parkı’ndan başlayarak Kenya’daki Maasai Mara düzlüğüne kadar uzanıyor.
Başta zebra, ceylan ve yaban öküzü olmak üzere yaklaşık 1.5 milyon hayvan, verimli otlaklar ve su kaynakları arayışıyla yüzlerce kilometrelik zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Onlara avcıları ve doğanın amansız koşulları da eşlik ediyor.
Başta zebra, ceylan ve yaban öküzü olmak üzere yaklaşık 1.5 milyon hayvan, verimli otlaklar ve su kaynakları arayışıyla yüzlerce kilometrelik zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Onlara avcıları ve doğanın amansız koşulları da eşlik ediyor.
Maasai Mara, sadece göç eden hayvanlar değil; aslan, leopar, çita, fil, zürafa, antilop gibi yırtıcı ve otobur türlerle yıl boyunca zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip.
Maasai Mara, sadece göç eden hayvanlar değil; aslan, leopar, çita, fil, zürafa, antilop gibi yırtıcı ve otobur türlerle yıl boyunca zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip.
Göç sırasında bu çeşitlilik daha da artıyor ve bölge, doğa belgesellerine konu olacak sahnelerle dolup taşıyor.
Göç sırasında bu çeşitlilik daha da artıyor ve bölge, doğa belgesellerine konu olacak sahnelerle dolup taşıyor.
Göç, kuraklık baş gösterdiğinde sona eriyor.
Göç, kuraklık baş gösterdiğinde sona eriyor.
Milyonlarca hayvan bu kez yeşilin geri döndüğü Serengeti’ye geri dönüyor.
Milyonlarca hayvan bu kez yeşilin geri döndüğü Serengeti’ye geri dönüyor.
Yüzlerce yıldır devam eden bu döngü, yaşamın sürekliliğini doğrudan etkileyen en önemli olaylardan biri.
Yüzlerce yıldır devam eden bu döngü, yaşamın sürekliliğini doğrudan etkileyen en önemli olaylardan biri.
Haziran ayına yaklaşırken, Kenya’daki doğa gözlemcileri ve bilim insanları, bu büyük hareketliliğin işaretlerini izlemeye başladı bile.
Haziran ayına yaklaşırken, Kenya’daki doğa gözlemcileri ve bilim insanları, bu büyük hareketliliğin işaretlerini izlemeye başladı bile.