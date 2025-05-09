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Asırlık yolculuk: Afrika’nın kalbindeki büyük göç yolculuğu
Asırlık yolculuk: Afrika’nın kalbindeki büyük göç yolculuğu
Sputnik Türkiye
Afrika’nın en büyüleyici doğa olaylarından biri olan Büyük Göç, yeniden ufukta belirdi. Kenya’nın güneydoğusunda, Tanzanya sınırında yer alan Maasai Mara doğal... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, kenya, doğal yaşam

Asırlık yolculuk: Afrika’nın kalbindeki büyük göç yolculuğu

13:55 09.05.2025
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Afrika’nın en büyüleyici doğa olaylarından biri olan Büyük Göç, yeniden ufukta belirdi. Kenya’nın güneydoğusunda, Tanzanya sınırında yer alan Maasai Mara doğal yaşam alanı, her yıl milyonlarca hayvana ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
© AA / Gerald Anderson

Kenya'nın güneydoğusunda Tanzanya sınırında yer alan Maasai Mara doğal yaşam alanı aslan, leopar, çita, fil, zürafa, zebra ve antilop gibi vahşi yaşam hayvanlarının onlarca çeşidine ev sahipliği yapıyor.

Kenya&#x27;nın güneydoğusunda Tanzanya sınırında yer alan Maasai Mara doğal yaşam alanı aslan, leopar, çita, fil, zürafa, zebra ve antilop gibi vahşi yaşam hayvanlarının onlarca çeşidine ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA / Gerald Anderson

Kenya'nın güneydoğusunda Tanzanya sınırında yer alan Maasai Mara doğal yaşam alanı aslan, leopar, çita, fil, zürafa, zebra ve antilop gibi vahşi yaşam hayvanlarının onlarca çeşidine ev sahipliği yapıyor.

© AA / Gerald Anderson

Temmuz ve Ekim ayları arasında yaşanan bu dev göç hareketi, Tanzanya’daki Serengeti Milli Parkı’ndan başlayarak Kenya’daki Maasai Mara düzlüğüne kadar uzanıyor.

Temmuz ve Ekim ayları arasında yaşanan bu dev göç hareketi, Tanzanya’daki Serengeti Milli Parkı’ndan başlayarak Kenya’daki Maasai Mara düzlüğüne kadar uzanıyor. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA / Gerald Anderson

Temmuz ve Ekim ayları arasında yaşanan bu dev göç hareketi, Tanzanya’daki Serengeti Milli Parkı’ndan başlayarak Kenya’daki Maasai Mara düzlüğüne kadar uzanıyor.

© AA / Gerald Anderson

Başta zebra, ceylan ve yaban öküzü olmak üzere yaklaşık 1.5 milyon hayvan, verimli otlaklar ve su kaynakları arayışıyla yüzlerce kilometrelik zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Onlara avcıları ve doğanın amansız koşulları da eşlik ediyor.

Başta zebra, ceylan ve yaban öküzü olmak üzere yaklaşık 1.5 milyon hayvan, verimli otlaklar ve su kaynakları arayışıyla yüzlerce kilometrelik zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Onlara avcıları ve doğanın amansız koşulları da eşlik ediyor. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA / Gerald Anderson

Başta zebra, ceylan ve yaban öküzü olmak üzere yaklaşık 1.5 milyon hayvan, verimli otlaklar ve su kaynakları arayışıyla yüzlerce kilometrelik zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Onlara avcıları ve doğanın amansız koşulları da eşlik ediyor.

© AA / Gerald Anderson

Maasai Mara, sadece göç eden hayvanlar değil; aslan, leopar, çita, fil, zürafa, antilop gibi yırtıcı ve otobur türlerle yıl boyunca zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip.

Maasai Mara, sadece göç eden hayvanlar değil; aslan, leopar, çita, fil, zürafa, antilop gibi yırtıcı ve otobur türlerle yıl boyunca zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip. - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Gerald Anderson

Maasai Mara, sadece göç eden hayvanlar değil; aslan, leopar, çita, fil, zürafa, antilop gibi yırtıcı ve otobur türlerle yıl boyunca zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip.

© AA / Gerald Anderson

Göç sırasında bu çeşitlilik daha da artıyor ve bölge, doğa belgesellerine konu olacak sahnelerle dolup taşıyor.

Göç sırasında bu çeşitlilik daha da artıyor ve bölge, doğa belgesellerine konu olacak sahnelerle dolup taşıyor. - Sputnik Türkiye
5/9
© AA / Gerald Anderson

Göç sırasında bu çeşitlilik daha da artıyor ve bölge, doğa belgesellerine konu olacak sahnelerle dolup taşıyor.

© AA / Gerald Anderson

Göç, kuraklık baş gösterdiğinde sona eriyor.

Göç, kuraklık baş gösterdiğinde sona eriyor. - Sputnik Türkiye
6/9
© AA / Gerald Anderson

Göç, kuraklık baş gösterdiğinde sona eriyor.

© AA / Gerald Anderson

Milyonlarca hayvan bu kez yeşilin geri döndüğü Serengeti’ye geri dönüyor.

Milyonlarca hayvan bu kez yeşilin geri döndüğü Serengeti’ye geri dönüyor. - Sputnik Türkiye
7/9
© AA / Gerald Anderson

Milyonlarca hayvan bu kez yeşilin geri döndüğü Serengeti’ye geri dönüyor.

© AA / Gerald Anderson

Yüzlerce yıldır devam eden bu döngü, yaşamın sürekliliğini doğrudan etkileyen en önemli olaylardan biri.

Yüzlerce yıldır devam eden bu döngü, yaşamın sürekliliğini doğrudan etkileyen en önemli olaylardan biri. - Sputnik Türkiye
8/9
© AA / Gerald Anderson

Yüzlerce yıldır devam eden bu döngü, yaşamın sürekliliğini doğrudan etkileyen en önemli olaylardan biri.

© AA / Gerald Anderson

Haziran ayına yaklaşırken, Kenya’daki doğa gözlemcileri ve bilim insanları, bu büyük hareketliliğin işaretlerini izlemeye başladı bile.

Haziran ayına yaklaşırken, Kenya’daki doğa gözlemcileri ve bilim insanları, bu büyük hareketliliğin işaretlerini izlemeye başladı bile. - Sputnik Türkiye
9/9
© AA / Gerald Anderson

Haziran ayına yaklaşırken, Kenya’daki doğa gözlemcileri ve bilim insanları, bu büyük hareketliliğin işaretlerini izlemeye başladı bile.

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