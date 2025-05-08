https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/veysel-eroglu-irak-ozel-temsilcisi-olarak-atandi-1096042559.html

Veysel Eroğlu, Irak Özel Temsilcisi olarak atandı

Veysel Eroğlu, Irak Özel Temsilcisi olarak atandı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Irak Özel Temsilciliği’ne eski bakan Veysel Eroğlu atandı. 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T00:34+0300

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türki̇ye

veysel eroğlu

irak

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

resmi gazete

atama

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti Nezdinde Özel Temsilci olarak görevlendirildi. Veysel Eroğlu kimdir?Veysel Eroğlu, 2007-2011 tarihleri arasında Çevre ve Orman Bakanı, 2011-2018 tarihleri arasında da Orman ve Su İşleri Bakanı olarak görevini yapmıştı.

türki̇ye

irak

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Sputnik Türkiye

veysel eroğlu, irak, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, resmi gazete, atama