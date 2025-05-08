https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/veysel-eroglu-irak-ozel-temsilcisi-olarak-atandi-1096042559.html
Veysel Eroğlu, Irak Özel Temsilcisi olarak atandı
Veysel Eroğlu, Irak Özel Temsilcisi olarak atandı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Irak Özel Temsilciliği’ne eski bakan Veysel Eroğlu atandı. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T00:34+0300
2025-05-08T00:34+0300
2025-05-08T00:35+0300
türki̇ye
veysel eroğlu
irak
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
resmi gazete
atama
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti Nezdinde Özel Temsilci olarak görevlendirildi. Veysel Eroğlu kimdir?Veysel Eroğlu, 2007-2011 tarihleri arasında Çevre ve Orman Bakanı, 2011-2018 tarihleri arasında da Orman ve Su İşleri Bakanı olarak görevini yapmıştı.
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veysel eroğlu, irak, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, resmi gazete, atama
veysel eroğlu, irak, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, resmi gazete, atama
Veysel Eroğlu, Irak Özel Temsilcisi olarak atandı
00:34 08.05.2025 (güncellendi: 00:35 08.05.2025)
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Irak Özel Temsilciliği’ne eski bakan Veysel Eroğlu atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti Nezdinde Özel Temsilci olarak görevlendirildi.
Veysel Eroğlu, 2007-2011 tarihleri arasında Çevre ve Orman Bakanı, 2011-2018 tarihleri arasında da Orman ve Su İşleri Bakanı olarak görevini yapmıştı.