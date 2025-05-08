TBMM’de Komisyon Başkanı açıkladı: 2025 yılında Avrupa’da 850’den fazla nefret suçu işlendi

“2025 yılı itibarıyla Avrupa genelinde yalnızca bu yıl kayıtlara geçmiş 850'den fazla nefret suçu işlenmiş, bu suçların büyük bir bölümü Müslümanlara, Türk kökenli vatandaşlara ve göçmen topluluklara yönelmiştir. Bu veri yalnızca bir sayı olarak görülse de aslında uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu vicdani sorumluluğun ve ihmallerin birer göstergesidir. Nefret suçları yalnızca bireylere yönelik saldırılar değildir, aynı zamanda toplumların birlikte yaşama iradesine, farklılıklarla bir arada var olma çabasına indirilen sistematik darbelerdir. Bu nedenle ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele etmek, göçmenleri korumanın ötesinde ortak medeniyetimizi savunmaktır. Son yıllarda Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde artan İslam ve yabancı düşmanı saldırılar artık münferit değerlendirilmemelidir. Özellikle bu konu, bu noktada verdiğimiz mücadelede belki de bir aşmamız gereken en önemli kısım, bu olayların münferit, bireysel saldırı olarak değerlendirilmemesidir.”