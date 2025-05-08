TBMM’de Komisyon Başkanı açıkladı: 2025 yılında Avrupa’da 850’den fazla nefret suçu işlendi
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TBMM Dışişleri Komisyonu’na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu, yurt dışında yaşayan Türklerin durumlarını ve sorunlarını konuşmak için bir araya geldi. Alt komisyon başkanı Seda Gören Bölük Avrupa’da yaşan nefret suçları hakkında bilgi verdi.
TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısında yurt dışında yaşayan Türkleri sorunlarına ve yaşadıkları sıkıntılara ilişkin konular ele alındı.
Komisyon toplantısının açılışında konuşan Bölük, Batılı ülkelerde Türklere ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve nefret suçlarına ilişkin rakamları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
“2025 yılı itibarıyla Avrupa genelinde yalnızca bu yıl kayıtlara geçmiş 850'den fazla nefret suçu işlenmiş, bu suçların büyük bir bölümü Müslümanlara, Türk kökenli vatandaşlara ve göçmen topluluklara yönelmiştir. Bu veri yalnızca bir sayı olarak görülse de aslında uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu vicdani sorumluluğun ve ihmallerin birer göstergesidir. Nefret suçları yalnızca bireylere yönelik saldırılar değildir, aynı zamanda toplumların birlikte yaşama iradesine, farklılıklarla bir arada var olma çabasına indirilen sistematik darbelerdir. Bu nedenle ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele etmek, göçmenleri korumanın ötesinde ortak medeniyetimizi savunmaktır. Son yıllarda Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde artan İslam ve yabancı düşmanı saldırılar artık münferit değerlendirilmemelidir. Özellikle bu konu, bu noktada verdiğimiz mücadelede belki de bir aşmamız gereken en önemli kısım, bu olayların münferit, bireysel saldırı olarak değerlendirilmemesidir.”
‘Münferit denerek üstü örtülmek isteniyor’
Avrupa’da Türklere ve Müslümanlara yönelik saldırıların üstünün örtülmeye çalışıldığında da dikkat çeken Seda Gören Bölük sözlerini şöyle sürdürdü:
“Almanya'ya gittiğimizde, bir aileyi ziyaret ettiğimizde karşımıza çıkan, işte oradaki temsilcilerle, hukukçularla görüştüğümüzde, oradaki yerel yöneticilerle görüştüğümüzde ‘Bu münferit saldırıdır’ deyip bir şekilde üstü örtülmeye çalışılan bazı durumlarla karşılaştık ama münferit saldırı dediğimizde olay başka bir noktaya gidiyor; o yüzden bence önce kavramsal olarak bunu oturtmamız lazım. Bu utanç vesikası olarak işlenen nefret suçları toplumsal güveni, bir arada yaşam kültürünü, hukukun üstünlüğünü ve insan onurunu hedef almaktadır. Türkiye, bu karanlık eğilimlere karşı açık, net ve tutarlı bir duruş sergilemektedir.”
‘En çok Almanya, Hollanda ve Fransa’da yaşanıyor’
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul’da nefret suçlarına ilişkin verileri paylaştı:
“Temsilciliklerimiz bu saldırıların adli makamlar nezdinde takipçisi oluyor. Burada 2024 yılı içindeki bir istatistiğimiz var maruz kalınan ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı, nefret suçlarına ilişkin. Türk camilerine 72, vatandaşlarımıza 15, Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri 15. Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri 2023'te çok yüksek sayıdayken, en çok da Danimarka'dayken Danimarka'nın bunu cezai bir suç olarak kabul etmesinin ardından ciddi bir düşüş kaydetti. 2024'te sayısının biraz daha az olmasının aslında sebebi bu tip alınan caydırıcı önlemler. Bunların en yoğun yaşandığı ülkeler de Almanya, Hollanda ve Fransa. Bizim tüm bu istatistikleri tuttuğumuz bir yabancı düşmanlığı modülümüz var. Bize ulaşan, yabancı düşmanlığı içeren bütün bu saldırıları bu modülün içine kaydediyoruz.”