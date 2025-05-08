https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/moskovaya-gelen-yabanci-heyet-baskanlari-kremlin-sarayinda-1096068341.html
Moskova'ya gelen yabancı heyet başkanları Kremlin Sarayı'nda
Moskova'ya gelen yabancı heyet başkanları Kremlin Sarayı'nda
Sputnik Türkiye
Zafer Günü'nün 80. yıl dönümü vesilesiyle Moskova'da düzenlenecek etkinliklere davet edilen yabancı liderler ve yabancı heyet başkanları, akşam yemeğine... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T18:35+0300
2025-05-08T18:35+0300
2025-05-08T18:52+0300
dünya
moskova
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Moskova'ya gelen yabancı heyet başkanları Kremlin Sarayı'nda
Sputnik Türkiye
Moskova'ya gelen yabancı heyet başkanları Kremlin Sarayı'nda
2025-05-08T18:35+0300
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moskova, видео
Moskova'ya gelen yabancı heyet başkanları Kremlin Sarayı'nda
18:35 08.05.2025 (güncellendi: 18:52 08.05.2025)
Zafer Günü'nün 80. yıl dönümü vesilesiyle Moskova'da düzenlenecek etkinliklere davet edilen yabancı liderler ve yabancı heyet başkanları, akşam yemeğine katılmak üzere Kremlin Sarayı'na geliyor.