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Nevşehir'de 74 yaşındaki emekli işçi, aşkı, özlemi ve türküyü volkanik taşlarla işledi
Nevşehir'de 74 yaşındaki emekli işçi, aşkı, özlemi ve türküyü volkanik taşlarla işledi
Sputnik Türkiye
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki işçi emeklisi Rafet Topraktepe, dağların eteklerinden topladığı volkanik taşlarla evinin bahçesine yaptığı... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, nevşehir

Nevşehir'de 74 yaşındaki emekli işçi, aşkı, özlemi ve türküyü volkanik taşlarla işledi

16:15 08.05.2025
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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki işçi emeklisi Rafet Topraktepe, dağların eteklerinden topladığı volkanik taşlarla evinin bahçesine yaptığı sanat duvarına şiir, türkü ve şarkı sözlerini işledi.
© AA / Ramazan Kösedağ

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki işçi emeklisi Rafet Topraktepe, yıllar boyunca dağların eteklerinden topladığı volkanik taşları kullanarak evinin bahçesine sanat duvarı yaptı.

Nevşehir&#x27;in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki işçi emeklisi Rafet Topraktepe, yıllar boyunca dağların eteklerinden topladığı volkanik taşları kullanarak evinin bahçesine sanat duvarı yaptı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Ramazan Kösedağ

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki işçi emeklisi Rafet Topraktepe, yıllar boyunca dağların eteklerinden topladığı volkanik taşları kullanarak evinin bahçesine sanat duvarı yaptı.

© AA / Ramazan Kösedağ

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük beldesinde yaşayan Topraktepe, 10 yıldır boş vakitlerini sanata dönüştürüyor.

Nevşehir&#x27;in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük beldesinde yaşayan Topraktepe, 10 yıldır boş vakitlerini sanata dönüştürüyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Ramazan Kösedağ

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük beldesinde yaşayan Topraktepe, 10 yıldır boş vakitlerini sanata dönüştürüyor.

© AA / Ramazan Kösedağ

Dağlık alanlardan topladığı volkanik taşları yontarak duvarı işleyen Topraktepe, 2 yıl önce kaybettiği 54 yıllık eşi için yazdığı şiiri de duvara işlediğini belirtti.

Dağlık alanlardan topladığı volkanik taşları yontarak duvarı işleyen Topraktepe, 2 yıl önce kaybettiği 54 yıllık eşi için yazdığı şiiri de duvara işlediğini belirtti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Ramazan Kösedağ

Dağlık alanlardan topladığı volkanik taşları yontarak duvarı işleyen Topraktepe, 2 yıl önce kaybettiği 54 yıllık eşi için yazdığı şiiri de duvara işlediğini belirtti.

© AA / Ramazan Kösedağ

Emekli olduktan sonra sanata yöneldiğini belirten Topraktepe, "Bu volkanik taşları Melendiz ve Güllü dağlarının eteklerinden toplayıp, kırarak mozaik haline getirdim. Bunların işçiliği zor. Anıtta yaptığım taşlar ise 200 ila 300 kilogram arasındandır. Bunları yontup düzeltirken bayağı molozları çıktı. Taşları bu hale getirmek için çok uğraşıyorum. Gelip görenler sanat eseri diyor" dedi.

Emekli olduktan sonra sanata yöneldiğini belirten Topraktepe, &quot;Bu volkanik taşları Melendiz ve Güllü dağlarının eteklerinden toplayıp, kırarak mozaik haline getirdim. Bunların işçiliği zor. Anıtta yaptığım taşlar ise 200 ila 300 kilogram arasındandır. Bunları yontup düzeltirken bayağı molozları çıktı. Taşları bu hale getirmek için çok uğraşıyorum. Gelip görenler sanat eseri diyor&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Ramazan Kösedağ

Emekli olduktan sonra sanata yöneldiğini belirten Topraktepe, "Bu volkanik taşları Melendiz ve Güllü dağlarının eteklerinden toplayıp, kırarak mozaik haline getirdim. Bunların işçiliği zor. Anıtta yaptığım taşlar ise 200 ila 300 kilogram arasındandır. Bunları yontup düzeltirken bayağı molozları çıktı. Taşları bu hale getirmek için çok uğraşıyorum. Gelip görenler sanat eseri diyor" dedi.

© AA / Ramazan Kösedağ

Evinin önünü sanat bahçesine dönüştüren Topraktepe, beğendiği şiir, türkü ve şarkı sözlerini de çekiç ve çivi yardımıyla yaptığı duvara kazıdı.

Evinin önünü sanat bahçesine dönüştüren Topraktepe, beğendiği şiir, türkü ve şarkı sözlerini de çekiç ve çivi yardımıyla yaptığı duvara kazıdı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Ramazan Kösedağ

Evinin önünü sanat bahçesine dönüştüren Topraktepe, beğendiği şiir, türkü ve şarkı sözlerini de çekiç ve çivi yardımıyla yaptığı duvara kazıdı.

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