Nevşehir'de 74 yaşındaki emekli işçi, aşkı, özlemi ve türküyü volkanik taşlarla işledi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki işçi emeklisi Rafet Topraktepe, yıllar boyunca dağların eteklerinden topladığı volkanik taşları kullanarak evinin bahçesine sanat duvarı yaptı.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki işçi emeklisi Rafet Topraktepe, yıllar boyunca dağların eteklerinden topladığı volkanik taşları kullanarak evinin bahçesine sanat duvarı yaptı.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük beldesinde yaşayan Topraktepe, 10 yıldır boş vakitlerini sanata dönüştürüyor.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük beldesinde yaşayan Topraktepe, 10 yıldır boş vakitlerini sanata dönüştürüyor.
Dağlık alanlardan topladığı volkanik taşları yontarak duvarı işleyen Topraktepe, 2 yıl önce kaybettiği 54 yıllık eşi için yazdığı şiiri de duvara işlediğini belirtti.
Dağlık alanlardan topladığı volkanik taşları yontarak duvarı işleyen Topraktepe, 2 yıl önce kaybettiği 54 yıllık eşi için yazdığı şiiri de duvara işlediğini belirtti.
Emekli olduktan sonra sanata yöneldiğini belirten Topraktepe, "Bu volkanik taşları Melendiz ve Güllü dağlarının eteklerinden toplayıp, kırarak mozaik haline getirdim. Bunların işçiliği zor. Anıtta yaptığım taşlar ise 200 ila 300 kilogram arasındandır. Bunları yontup düzeltirken bayağı molozları çıktı. Taşları bu hale getirmek için çok uğraşıyorum. Gelip görenler sanat eseri diyor" dedi.
Emekli olduktan sonra sanata yöneldiğini belirten Topraktepe, "Bu volkanik taşları Melendiz ve Güllü dağlarının eteklerinden toplayıp, kırarak mozaik haline getirdim. Bunların işçiliği zor. Anıtta yaptığım taşlar ise 200 ila 300 kilogram arasındandır. Bunları yontup düzeltirken bayağı molozları çıktı. Taşları bu hale getirmek için çok uğraşıyorum. Gelip görenler sanat eseri diyor" dedi.
Evinin önünü sanat bahçesine dönüştüren Topraktepe, beğendiği şiir, türkü ve şarkı sözlerini de çekiç ve çivi yardımıyla yaptığı duvara kazıdı.
Evinin önünü sanat bahçesine dönüştüren Topraktepe, beğendiği şiir, türkü ve şarkı sözlerini de çekiç ve çivi yardımıyla yaptığı duvara kazıdı.