Nevşehir'de 74 yaşındaki emekli işçi, aşkı, özlemi ve türküyü volkanik taşlarla işledi

© AA / Ramazan Kösedağ

Emekli olduktan sonra sanata yöneldiğini belirten Topraktepe, "Bu volkanik taşları Melendiz ve Güllü dağlarının eteklerinden toplayıp, kırarak mozaik haline getirdim. Bunların işçiliği zor. Anıtta yaptığım taşlar ise 200 ila 300 kilogram arasındandır. Bunları yontup düzeltirken bayağı molozları çıktı. Taşları bu hale getirmek için çok uğraşıyorum. Gelip görenler sanat eseri diyor" dedi.