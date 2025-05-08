Manisa’daki lav kalıntıları binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Demirköprü Barajı kıyısındaki lav kalıntıları, göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Demirköprü Barajı kıyısındaki lav kalıntıları, göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi.
Tarih öncesi dönemlerde aktif olduğu tahmin edilen Çakallar ve Sindel volkanlarının oluşturduğu bu bazalt yapılar, zamanla kuşlar için doğal yaşam alanlarına dönüştü.
Tarih öncesi dönemlerde aktif olduğu tahmin edilen Çakallar ve Sindel volkanlarının oluşturduğu bu bazalt yapılar, zamanla kuşlar için doğal yaşam alanlarına dönüştü.
Binlerce yıl önce lav akıntılarıyla şekillenen bölge, bugün özellikle göç mevsimlerinde hareketli bir kuş cennetine ev sahipliği yapıyor.
Binlerce yıl önce lav akıntılarıyla şekillenen bölge, bugün özellikle göç mevsimlerinde hareketli bir kuş cennetine ev sahipliği yapıyor.
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan bu doğal adacıklar, göçmen karabatak, gri balıkçıl ve pelikan gibi birçok türe hem konaklama hem de üreme alanı sunuyor.
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan bu doğal adacıklar, göçmen karabatak, gri balıkçıl ve pelikan gibi birçok türe hem konaklama hem de üreme alanı sunuyor.
Üreme dönemi boyunca burada kalan kuşlar, yavrularını uçabilecek hale getirdikten sonra göç yollarına devam ediyor.
Üreme dönemi boyunca burada kalan kuşlar, yavrularını uçabilecek hale getirdikten sonra göç yollarına devam ediyor.
Hem doğal tarihi hem de biyolojik çeşitliliği bünyesinde barındıran bu alan, kuş gözlemcileri ve doğaseverler için de dikkat çeken bir durak.
Hem doğal tarihi hem de biyolojik çeşitliliği bünyesinde barındıran bu alan, kuş gözlemcileri ve doğaseverler için de dikkat çeken bir durak.