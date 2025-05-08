Manisa’daki lav kalıntıları binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Özgür Özel’e saldırı organize bir eylem mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
TOBB’dan Mehmet Şimşek’in planına itiraz
09:07
108 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:12
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Maden şehrinden çıkan Çaykovski'nin mucizesi
15:25
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Batı'da aşırı sağcı demek, Rusya'ya düşman olmayan veya NATO'ya karşıt olan anlamına geliyor'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
17:42
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
18:28
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
18:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir felaket meydana gelmişse, biliniz ki bu felaket yalnızca maruz kalanların felaketidir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
9 Mayıs Zafer Bayramı’nın 80. yıldönümü
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Liseler için üç ayrı yeni formül mü gelecek?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
12:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın tarihi ve bilinmeyenleri
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
19:10
17 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/1096058573.html
Manisa’daki lav kalıntıları binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor
Manisa’daki lav kalıntıları binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Salihli ilçesinde binlerce yıl önceki volkanik patlamaların izleri, bugün göçmen kuşların güvenli yuvalarına dönüştü. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T13:47+0300
2025-05-08T13:47+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
türkiye
manisa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096057675_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_f436d77fb2f6773fe60c4d5665293cb3.jpg
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096057675_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c85db2052cc8216026df1c46d40ad7a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, manisa
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, manisa

Manisa’daki lav kalıntıları binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor

13:47 08.05.2025
Abone ol
Manisa'nın Salihli ilçesinde binlerce yıl önceki volkanik patlamaların izleri, bugün göçmen kuşların güvenli yuvalarına dönüştü.
© AA / Kamil Tekmen

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Demirköprü Barajı kıyısındaki lav kalıntıları, göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi.

Manisa&#x27;nın Salihli ilçesinde yer alan Demirköprü Barajı kıyısındaki lav kalıntıları, göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Kamil Tekmen

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Demirköprü Barajı kıyısındaki lav kalıntıları, göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi.

© AA / Kamil Tekmen

Tarih öncesi dönemlerde aktif olduğu tahmin edilen Çakallar ve Sindel volkanlarının oluşturduğu bu bazalt yapılar, zamanla kuşlar için doğal yaşam alanlarına dönüştü.

Tarih öncesi dönemlerde aktif olduğu tahmin edilen Çakallar ve Sindel volkanlarının oluşturduğu bu bazalt yapılar, zamanla kuşlar için doğal yaşam alanlarına dönüştü. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Kamil Tekmen

Tarih öncesi dönemlerde aktif olduğu tahmin edilen Çakallar ve Sindel volkanlarının oluşturduğu bu bazalt yapılar, zamanla kuşlar için doğal yaşam alanlarına dönüştü.

© AA / Kamil Tekmen

Binlerce yıl önce lav akıntılarıyla şekillenen bölge, bugün özellikle göç mevsimlerinde hareketli bir kuş cennetine ev sahipliği yapıyor.

Binlerce yıl önce lav akıntılarıyla şekillenen bölge, bugün özellikle göç mevsimlerinde hareketli bir kuş cennetine ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Kamil Tekmen

Binlerce yıl önce lav akıntılarıyla şekillenen bölge, bugün özellikle göç mevsimlerinde hareketli bir kuş cennetine ev sahipliği yapıyor.

© AA / Kamil Tekmen

Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan bu doğal adacıklar, göçmen karabatak, gri balıkçıl ve pelikan gibi birçok türe hem konaklama hem de üreme alanı sunuyor.

Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan bu doğal adacıklar, göçmen karabatak, gri balıkçıl ve pelikan gibi birçok türe hem konaklama hem de üreme alanı sunuyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Kamil Tekmen

Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan bu doğal adacıklar, göçmen karabatak, gri balıkçıl ve pelikan gibi birçok türe hem konaklama hem de üreme alanı sunuyor.

© AA / Kamil Tekmen

Üreme dönemi boyunca burada kalan kuşlar, yavrularını uçabilecek hale getirdikten sonra göç yollarına devam ediyor.

Üreme dönemi boyunca burada kalan kuşlar, yavrularını uçabilecek hale getirdikten sonra göç yollarına devam ediyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Kamil Tekmen

Üreme dönemi boyunca burada kalan kuşlar, yavrularını uçabilecek hale getirdikten sonra göç yollarına devam ediyor.

© AA / Kamil Tekmen

Hem doğal tarihi hem de biyolojik çeşitliliği bünyesinde barındıran bu alan, kuş gözlemcileri ve doğaseverler için de dikkat çeken bir durak.

Hem doğal tarihi hem de biyolojik çeşitliliği bünyesinde barındıran bu alan, kuş gözlemcileri ve doğaseverler için de dikkat çeken bir durak. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Kamil Tekmen

Hem doğal tarihi hem de biyolojik çeşitliliği bünyesinde barındıran bu alan, kuş gözlemcileri ve doğaseverler için de dikkat çeken bir durak.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала