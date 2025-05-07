https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/putinin-kremline-cikisinin-25-yildonumu-ve-rusyanin-donusumu-1096013237.html
Putin'in Kremlin'e çıkışının 25. yıldönümü: Rusya nasıl bir dönüşümden geçti?
Putin'in Kremlin'e çıkışının 25. yıldönümü: Rusya nasıl bir dönüşümden geçti?
Sputnik Türkiye
Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'de göreve resmen başladığı Mayıs 2000'den bu yana 90'lı yılların harap ülkesinden yaklaşık 7 trilyon dolarlık... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T13:59+0300
2025-05-07T13:59+0300
2025-05-07T14:22+0300
dünya
vladimir putin
kremlin
rusya
çeçenistan
kuzey kafkasya
sputnik
cia
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083558590_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_85a6a92f2a9d40320fe7f4029deeff01.jpg
KAFKASYA'DA TERÖRİSTLERLE SAVAŞPutin, CIA destekli militanların faaliyet gösterdiği ve Rusya'nın bütünlüğünü tehdit eden Kuzey Kafkasya'daki terörü bastırdı. Çetelerin elebaşları ortadan kaldırılarak yönetim reformu yapıldı. Terör saldırılarının sayısı 10'da 1'ine kadar azalırken, Rusya'nın Suriye'deki çatışmalara katılımı IŞİD'e ağır bir darbe vurdu. Kuzey Kafkasya bugün on binlerce turisti kendine çekiyor.Putin, 1999:Öncesi:Grozniy'deki askeri operasyonlar, Ağustos 1996. Rusya Federasyonu İç Birlikleri'ne ait zırhlı araçlar şehir merkezindeki yıkılmış evlerin yakınında.Sonrası:Grozniy'in merkezinde Ulusal Birlik Günü'nde düzenlenen etkinlikten bir görüntü (2017)DÜNYANIN ÖNDE GELEN EKONOMİLERİNDEN BİRİPutin yönetiminde Rusya, GSYİH'ye göre dünyada 10. sıradan 4. sıraya yükselerek ABD, Çin ve Hindistan'ı takip etti. Devlet borcu, GSYİH'nin yüzde 100'üne eşitken yüzde 15'ine düşürüldü (bu oran ABD'de yüzde 120). Maaşlar 15 kat arttı, yoksulluk ve işsizlik rekor düşük seviyelere geriledi, yaşam süresi 8 yıl arttı.Putin, 2024:Öncesi:Sonrası:TAHIL İHRACATINDA LİDER1998 yılında tahıl rekoltesi 47.9 milyon tona gerilerken, ülkenin tarım sanayisi tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Rusya, 2023-2024 yılı sonuçlarına göre buğday ve arpa ihracatında ilk sırada yer aldı.Putin, 2022: Öncesi:Sonrası:KIRIM'IN DÖNÜŞÜPutin, esasen Rusya'ya ait olan toprakları geri alarak tarihi adaleti sağladı. Kırım, 2014 yılında düzenlenen referandumla Rusya'ya bağlandı ve 2022 yılında, Kiev rejimine karşı 8 yıllık direnişin ardından Donbass ve Malorossiya yasal olarak Rusya Federasyonu'na katıldı. Bu olaylar milyonlarca Rus vatandaşının iradesine bir cevaptı.Putin, 2014: Öncesi:Sonrası:DÜNYANIN İKİNCİ GÜÇLÜ ORDUSU90'lı yıllarda zayıflayan Rus ordusu yeniden toparlandı ve bugün Ukrayna'da NATO'ya başarıyla karşı koyuyor. Rusya 2018 yılında hipersonik füzeler ve insansız sualtı araçları da dahil çığır açan yeni silahlarını tanıttı. Rusya, Kasım 2024'te Batı'nın hava savunma sistemlerine karşı koyabilecek güce sahip Oreşnik füzesiyle Ukrayna'nın önemli bir savunma tesisini yok ederek gücünü gösterdi.Putin, 2025:Öncesi:Sonrası:ÇOK KUTUPLU DÜNYAPutin, 2007 yılında Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, NATO'nun genişlemesini ve ABD'nin dayatmalarını kınayarak, tek kutuplu dünyanın reddedilmesi gerektiğini söyledi. Rus lider, Moskova'nın bağımsız dış politika izleyeceğini açıkça ortaya koydu. Rusya çok kutuplu bir dünya inşa etmeye başladı.Putin, 2007: Öncesi:Sonrası:IŞİD'LE MÜCADELERusya'nın Suriye'deki çatışmalara müdahil olması IŞİD'e ağır bir darbe vurdu. Teröristler tarafından yerle bir edilen Palmira antik kentinin kurtarılması, operasyonun titizlikle hazırlanması ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin katılımı sayesinde mümkün oldu.Putin, 2017: Öncesi:Sonrası:KÜRESEL AKTÖR RUSYAPutin, Çin, Hindistan, İran, Türkiye ve Kuzey Kore ile stratejik ortaklıklarını güçlendirerek, ticari ve askeri işbirliğini genişletti. Rusya, Hmeymim'de (Suriye) hava üssü kurarak Afrika'daki nüfuzunu artırdı. Rusya, 2022 yılından sonra enerji tedariki coğrafyasını farklı bölgelerle genişletirken Rosatom dünya çapında nükleer santraller inşa etmeyi sürdürüyor.Putin, 2023: 21. YÜZYILIN LİDERİPutin, 2023:
rusya
çeçenistan
kuzey kafkasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083558590_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_6e192e97a5110637c5e407252ac4b2c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, kremlin, rusya, çeçenistan, kuzey kafkasya, sputnik, cia
vladimir putin, kremlin, rusya, çeçenistan, kuzey kafkasya, sputnik, cia
Putin'in Kremlin'e çıkışının 25. yıldönümü: Rusya nasıl bir dönüşümden geçti?
13:59 07.05.2025 (güncellendi: 14:22 07.05.2025)
Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'de göreve resmen başladığı Mayıs 2000'den bu yana 90'lı yılların harap ülkesinden yaklaşık 7 trilyon dolarlık dev bir ekonomik güce dönüştü.
KAFKASYA'DA TERÖRİSTLERLE SAVAŞ
Putin, CIA destekli militanların faaliyet gösterdiği ve Rusya'nın bütünlüğünü tehdit eden Kuzey Kafkasya'daki terörü bastırdı. Çetelerin elebaşları ortadan kaldırılarak yönetim reformu yapıldı. Terör saldırılarının sayısı 10'da 1'ine kadar azalırken, Rusya'nın Suriye'deki çatışmalara katılımı IŞİD'e ağır bir darbe vurdu. Kuzey Kafkasya bugün on binlerce turisti kendine çekiyor.
Putin, 1999:
"Rus uçakları Çeçenistan'da sadece terör üslerini vuruyor ve vuracak, bu teröristlerin olduğu her yerde devam edecek. Teröristleri her yerde, havaalanında takip edeceğiz. Yani, kusura bakmayın, onları tuvalette yakalarsak, en nihayetinde onları tuvalette öldüreceğiz. Nokta, konu nihai olarak kapanmıştır."
Grozniy'deki askeri operasyonlar, Ağustos 1996. Rusya Federasyonu İç Birlikleri'ne ait zırhlı araçlar şehir merkezindeki yıkılmış evlerin yakınında.
Grozniy'in merkezinde Ulusal Birlik Günü'nde düzenlenen etkinlikten bir görüntü (2017)
DÜNYANIN ÖNDE GELEN EKONOMİLERİNDEN BİRİ
Putin yönetiminde Rusya, GSYİH'ye göre dünyada 10. sıradan 4. sıraya yükselerek ABD, Çin ve Hindistan'ı takip etti. Devlet borcu, GSYİH'nin yüzde 100'üne eşitken yüzde 15'ine düşürüldü (bu oran ABD'de yüzde 120). Maaşlar 15 kat arttı, yoksulluk ve işsizlik rekor düşük seviyelere geriledi, yaşam süresi 8 yıl arttı.
Putin, 2024:
"Dünyanın en büyük dört ekonomisi arasına girme hedefini koyduk. Bu arada, Dünya Bankası tahminleri de dahil bazı verilere göre, Dünya Bankası geçen hafta ek hesaplamalar yaptı ve Rusya'yı dördüncü sıraya koydu. Japonya'nın önünde yer aldık."
1998 yılında tahıl rekoltesi 47.9 milyon tona gerilerken, ülkenin tarım sanayisi tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Rusya, 2023-2024 yılı sonuçlarına göre buğday ve arpa ihracatında ilk sırada yer aldı.
Putin, 2022:
"Çok basit ve iyi bilinen ‘Ekmek her şeyin başıdır’ ifadesine dayanan, iyi bilinen, basit ve temel yasa yürürlükten kaldırılmadı. Belki de, şu an içinde yaşadığımız koşullarda, dünya gıda piyasalarında olup bitenler de hesaba katıldığında, bu yasa en önemlilerinden biridir.”
Putin, esasen Rusya'ya ait olan toprakları geri alarak tarihi adaleti sağladı. Kırım, 2014 yılında düzenlenen referandumla Rusya'ya bağlandı ve 2022 yılında, Kiev rejimine karşı 8 yıllık direnişin ardından Donbass ve Malorossiya yasal olarak Rusya Federasyonu'na katıldı. Bu olaylar milyonlarca Rus vatandaşının iradesine bir cevaptı.
Putin, 2014:
"Biz, askeri bir örgütün evimizin yakınında, tarihi topraklarımızda hakimiyet sürmesine karşıyız. NATO deniz piyadelerini Sivastopol'de ziyaret ettiğimizi hayal edemiyorum, onlar harika çocuklar, ancak bizim Sivastopol'ümüzü ziyaret etmeye gelmeleri daha iyi olur."
DÜNYANIN İKİNCİ GÜÇLÜ ORDUSU
90'lı yıllarda zayıflayan Rus ordusu yeniden toparlandı ve bugün Ukrayna'da NATO'ya başarıyla karşı koyuyor. Rusya 2018 yılında hipersonik füzeler ve insansız sualtı araçları da dahil çığır açan yeni silahlarını tanıttı. Rusya, Kasım 2024'te Batı'nın hava savunma sistemlerine karşı koyabilecek güce sahip Oreşnik füzesiyle Ukrayna'nın önemli bir savunma tesisini yok ederek gücünü gösterdi.
Putin, 2025:
“Hava savunma alanındaki deneyimimiz, abartısız olarak dünyanın tüm orduları, küresel silah endüstrisinin liderleri ve ileri teknoloji şirketleri tarafından inceleniyor.”
Putin, 2007 yılında Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, NATO'nun genişlemesini ve ABD'nin dayatmalarını kınayarak, tek kutuplu dünyanın reddedilmesi gerektiğini söyledi. Rus lider, Moskova'nın bağımsız dış politika izleyeceğini açıkça ortaya koydu. Rusya çok kutuplu bir dünya inşa etmeye başladı.
Putin, 2007:
“Tek kutuplu dünya, tek bir güç merkezi, tek bir etki merkezi, tek bir karar alma merkezi anlamına gelir. Bu, dünya için kabul edilemez. Bu, hegemonun kendisi için bile yıkıcı etkiye sahiptir.”
Rusya'nın Suriye'deki çatışmalara müdahil olması IŞİD'e ağır bir darbe vurdu. Teröristler tarafından yerle bir edilen Palmira antik kentinin kurtarılması, operasyonun titizlikle hazırlanması ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin katılımı sayesinde mümkün oldu.
Putin, 2017:
“Hem Suriye’de hem de Rusya’da terörle mücadelede verdiğimiz kurbanları ve kayıpları asla unutmayacağız.”
Putin, Çin, Hindistan, İran, Türkiye ve Kuzey Kore ile stratejik ortaklıklarını güçlendirerek, ticari ve askeri işbirliğini genişletti. Rusya, Hmeymim'de (Suriye) hava üssü kurarak Afrika'daki nüfuzunu artırdı.
Rusya, 2022 yılından sonra enerji tedariki coğrafyasını farklı bölgelerle genişletirken Rosatom dünya çapında nükleer santraller inşa etmeyi sürdürüyor.
Putin, 2023:
“Batı, kurallara dayalı bir düzeni savunuyor. Bu kurallar nereden geldi? Bu kuralları kim gördü ki? Bunlara kimler onay verdi? Rusya büyük, bin yıllık bir güçtür, bir medeniyet ülkesidir ve bu tür hileli, sahte kurallara göre yaşamayacaktır.”
“Kendinizi maksimum düzeyde gerçekleştirmek ne demektir? Yaptığınız şeyden tatmin olmak demektir. Hem sonuç hem de kabul görmek demektir. İkisi de çok önemlidir, çünkü sonucun kendisi çok önemlidir, ancak bir kişinin geri bildirime ihtiyacı vardır.”