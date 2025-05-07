https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/putinin-kremline-cikisinin-25-yildonumu-ve-rusyanin-donusumu-1096013237.html

Putin'in Kremlin'e çıkışının 25. yıldönümü: Rusya nasıl bir dönüşümden geçti?

Putin'in Kremlin'e çıkışının 25. yıldönümü: Rusya nasıl bir dönüşümden geçti?

Sputnik Türkiye

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'de göreve resmen başladığı Mayıs 2000'den bu yana 90'lı yılların harap ülkesinden yaklaşık 7 trilyon dolarlık... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T13:59+0300

2025-05-07T13:59+0300

2025-05-07T14:22+0300

dünya

vladimir putin

kremlin

rusya

çeçenistan

kuzey kafkasya

sputnik

cia

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KAFKASYA'DA TERÖRİSTLERLE SAVAŞPutin, CIA destekli militanların faaliyet gösterdiği ve Rusya'nın bütünlüğünü tehdit eden Kuzey Kafkasya'daki terörü bastırdı. Çetelerin elebaşları ortadan kaldırılarak yönetim reformu yapıldı. Terör saldırılarının sayısı 10'da 1'ine kadar azalırken, Rusya'nın Suriye'deki çatışmalara katılımı IŞİD'e ağır bir darbe vurdu. Kuzey Kafkasya bugün on binlerce turisti kendine çekiyor.Putin, 1999:Öncesi:Grozniy'deki askeri operasyonlar, Ağustos 1996. Rusya Federasyonu İç Birlikleri'ne ait zırhlı araçlar şehir merkezindeki yıkılmış evlerin yakınında.Sonrası:Grozniy'in merkezinde Ulusal Birlik Günü'nde düzenlenen etkinlikten bir görüntü (2017)DÜNYANIN ÖNDE GELEN EKONOMİLERİNDEN BİRİPutin yönetiminde Rusya, GSYİH'ye göre dünyada 10. sıradan 4. sıraya yükselerek ABD, Çin ve Hindistan'ı takip etti. Devlet borcu, GSYİH'nin yüzde 100'üne eşitken yüzde 15'ine düşürüldü (bu oran ABD'de yüzde 120). Maaşlar 15 kat arttı, yoksulluk ve işsizlik rekor düşük seviyelere geriledi, yaşam süresi 8 yıl arttı.Putin, 2024:Öncesi:Sonrası:TAHIL İHRACATINDA LİDER1998 yılında tahıl rekoltesi 47.9 milyon tona gerilerken, ülkenin tarım sanayisi tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Rusya, 2023-2024 yılı sonuçlarına göre buğday ve arpa ihracatında ilk sırada yer aldı.Putin, 2022: Öncesi:Sonrası:KIRIM'IN DÖNÜŞÜPutin, esasen Rusya'ya ait olan toprakları geri alarak tarihi adaleti sağladı. Kırım, 2014 yılında düzenlenen referandumla Rusya'ya bağlandı ve 2022 yılında, Kiev rejimine karşı 8 yıllık direnişin ardından Donbass ve Malorossiya yasal olarak Rusya Federasyonu'na katıldı. Bu olaylar milyonlarca Rus vatandaşının iradesine bir cevaptı.Putin, 2014: Öncesi:Sonrası:DÜNYANIN İKİNCİ GÜÇLÜ ORDUSU90'lı yıllarda zayıflayan Rus ordusu yeniden toparlandı ve bugün Ukrayna'da NATO'ya başarıyla karşı koyuyor. Rusya 2018 yılında hipersonik füzeler ve insansız sualtı araçları da dahil çığır açan yeni silahlarını tanıttı. Rusya, Kasım 2024'te Batı'nın hava savunma sistemlerine karşı koyabilecek güce sahip Oreşnik füzesiyle Ukrayna'nın önemli bir savunma tesisini yok ederek gücünü gösterdi.Putin, 2025:Öncesi:Sonrası:ÇOK KUTUPLU DÜNYAPutin, 2007 yılında Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, NATO'nun genişlemesini ve ABD'nin dayatmalarını kınayarak, tek kutuplu dünyanın reddedilmesi gerektiğini söyledi. Rus lider, Moskova'nın bağımsız dış politika izleyeceğini açıkça ortaya koydu. Rusya çok kutuplu bir dünya inşa etmeye başladı.Putin, 2007: Öncesi:Sonrası:IŞİD'LE MÜCADELERusya'nın Suriye'deki çatışmalara müdahil olması IŞİD'e ağır bir darbe vurdu. Teröristler tarafından yerle bir edilen Palmira antik kentinin kurtarılması, operasyonun titizlikle hazırlanması ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin katılımı sayesinde mümkün oldu.Putin, 2017: Öncesi:Sonrası:KÜRESEL AKTÖR RUSYAPutin, Çin, Hindistan, İran, Türkiye ve Kuzey Kore ile stratejik ortaklıklarını güçlendirerek, ticari ve askeri işbirliğini genişletti. Rusya, Hmeymim'de (Suriye) hava üssü kurarak Afrika'daki nüfuzunu artırdı. Rusya, 2022 yılından sonra enerji tedariki coğrafyasını farklı bölgelerle genişletirken Rosatom dünya çapında nükleer santraller inşa etmeyi sürdürüyor.Putin, 2023: 21. YÜZYILIN LİDERİPutin, 2023:

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vladimir putin, kremlin, rusya, çeçenistan, kuzey kafkasya, sputnik, cia