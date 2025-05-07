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Putin'in Kremlin'e çıkışının 25. yıldönümü: Rusya nasıl bir dönüşümden geçti?
Putin'in Kremlin'e çıkışının 25. yıldönümü: Rusya nasıl bir dönüşümden geçti?
Sputnik Türkiye
Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'de göreve resmen başladığı Mayıs 2000'den bu yana 90'lı yılların harap ülkesinden yaklaşık 7 trilyon dolarlık... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T13:59+0300
2025-05-07T14:22+0300
dünya
vladimir putin
kremlin
rusya
çeçenistan
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KAFKASYA'DA TERÖRİSTLERLE SAVAŞPutin, CIA destekli militanların faaliyet gösterdiği ve Rusya'nın bütünlüğünü tehdit eden Kuzey Kafkasya'daki terörü bastırdı. Çetelerin elebaşları ortadan kaldırılarak yönetim reformu yapıldı. Terör saldırılarının sayısı 10'da 1'ine kadar azalırken, Rusya'nın Suriye'deki çatışmalara katılımı IŞİD'e ağır bir darbe vurdu. Kuzey Kafkasya bugün on binlerce turisti kendine çekiyor.Putin, 1999:Öncesi:Grozniy'deki askeri operasyonlar, Ağustos 1996. Rusya Federasyonu İç Birlikleri'ne ait zırhlı araçlar şehir merkezindeki yıkılmış evlerin yakınında.Sonrası:Grozniy'in merkezinde Ulusal Birlik Günü'nde düzenlenen etkinlikten bir görüntü (2017)DÜNYANIN ÖNDE GELEN EKONOMİLERİNDEN BİRİPutin yönetiminde Rusya, GSYİH'ye göre dünyada 10. sıradan 4. sıraya yükselerek ABD, Çin ve Hindistan'ı takip etti. Devlet borcu, GSYİH'nin yüzde 100'üne eşitken yüzde 15'ine düşürüldü (bu oran ABD'de yüzde 120). Maaşlar 15 kat arttı, yoksulluk ve işsizlik rekor düşük seviyelere geriledi, yaşam süresi 8 yıl arttı.Putin, 2024:Öncesi:Sonrası:TAHIL İHRACATINDA LİDER1998 yılında tahıl rekoltesi 47.9 milyon tona gerilerken, ülkenin tarım sanayisi tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Rusya, 2023-2024 yılı sonuçlarına göre buğday ve arpa ihracatında ilk sırada yer aldı.Putin, 2022: Öncesi:Sonrası:KIRIM'IN DÖNÜŞÜPutin, esasen Rusya'ya ait olan toprakları geri alarak tarihi adaleti sağladı. Kırım, 2014 yılında düzenlenen referandumla Rusya'ya bağlandı ve 2022 yılında, Kiev rejimine karşı 8 yıllık direnişin ardından Donbass ve Malorossiya yasal olarak Rusya Federasyonu'na katıldı. Bu olaylar milyonlarca Rus vatandaşının iradesine bir cevaptı.Putin, 2014: Öncesi:Sonrası:DÜNYANIN İKİNCİ GÜÇLÜ ORDUSU90'lı yıllarda zayıflayan Rus ordusu yeniden toparlandı ve bugün Ukrayna'da NATO'ya başarıyla karşı koyuyor. Rusya 2018 yılında hipersonik füzeler ve insansız sualtı araçları da dahil çığır açan yeni silahlarını tanıttı. Rusya, Kasım 2024'te Batı'nın hava savunma sistemlerine karşı koyabilecek güce sahip Oreşnik füzesiyle Ukrayna'nın önemli bir savunma tesisini yok ederek gücünü gösterdi.Putin, 2025:Öncesi:Sonrası:ÇOK KUTUPLU DÜNYAPutin, 2007 yılında Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, NATO'nun genişlemesini ve ABD'nin dayatmalarını kınayarak, tek kutuplu dünyanın reddedilmesi gerektiğini söyledi. Rus lider, Moskova'nın bağımsız dış politika izleyeceğini açıkça ortaya koydu. Rusya çok kutuplu bir dünya inşa etmeye başladı.Putin, 2007: Öncesi:Sonrası:IŞİD'LE MÜCADELERusya'nın Suriye'deki çatışmalara müdahil olması IŞİD'e ağır bir darbe vurdu. Teröristler tarafından yerle bir edilen Palmira antik kentinin kurtarılması, operasyonun titizlikle hazırlanması ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin katılımı sayesinde mümkün oldu.Putin, 2017: Öncesi:Sonrası:KÜRESEL AKTÖR RUSYAPutin, Çin, Hindistan, İran, Türkiye ve Kuzey Kore ile stratejik ortaklıklarını güçlendirerek, ticari ve askeri işbirliğini genişletti. Rusya, Hmeymim'de (Suriye) hava üssü kurarak Afrika'daki nüfuzunu artırdı. Rusya, 2022 yılından sonra enerji tedariki coğrafyasını farklı bölgelerle genişletirken Rosatom dünya çapında nükleer santraller inşa etmeyi sürdürüyor.Putin, 2023: 21. YÜZYILIN LİDERİPutin, 2023:
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vladimir putin, kremlin, rusya, çeçenistan, kuzey kafkasya, sputnik, cia
vladimir putin, kremlin, rusya, çeçenistan, kuzey kafkasya, sputnik, cia

Putin'in Kremlin'e çıkışının 25. yıldönümü: Rusya nasıl bir dönüşümden geçti?

13:59 07.05.2025 (güncellendi: 14:22 07.05.2025)
© Sputnik / Евгений БиятовPutin yemin töreni
Putin yemin töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'de göreve resmen başladığı Mayıs 2000'den bu yana 90'lı yılların harap ülkesinden yaklaşık 7 trilyon dolarlık dev bir ekonomik güce dönüştü.

KAFKASYA'DA TERÖRİSTLERLE SAVAŞ

Putin, CIA destekli militanların faaliyet gösterdiği ve Rusya'nın bütünlüğünü tehdit eden Kuzey Kafkasya'daki terörü bastırdı. Çetelerin elebaşları ortadan kaldırılarak yönetim reformu yapıldı. Terör saldırılarının sayısı 10'da 1'ine kadar azalırken, Rusya'nın Suriye'deki çatışmalara katılımı IŞİD'e ağır bir darbe vurdu. Kuzey Kafkasya bugün on binlerce turisti kendine çekiyor.

Putin, 1999:

"Rus uçakları Çeçenistan'da sadece terör üslerini vuruyor ve vuracak, bu teröristlerin olduğu her yerde devam edecek. Teröristleri her yerde, havaalanında takip edeceğiz. Yani, kusura bakmayın, onları tuvalette yakalarsak, en nihayetinde onları tuvalette öldüreceğiz. Nokta, konu nihai olarak kapanmıştır."

Öncesi:

Grozniy'deki askeri operasyonlar, Ağustos 1996. Rusya Federasyonu İç Birlikleri'ne ait zırhlı araçlar şehir merkezindeki yıkılmış evlerin yakınında.
© Sputnik / Igor Mikhalev1 - grozniy 1996
1 - grozniy 1996 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© Sputnik / Igor Mikhalev

Sonrası:

Grozniy'in merkezinde Ulusal Birlik Günü'nde düzenlenen etkinlikten bir görüntü (2017)
© Sputnik / Said Tsarnaev / Multimedya arşivine gidin2 - çeçenistan 2017
2 - çeçenistan 2017 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© Sputnik / Said Tsarnaev
/
Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Ekaterina ChesnokovaGrozniy, 2023
3 - grozniy 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Grozniy, 2023
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova

DÜNYANIN ÖNDE GELEN EKONOMİLERİNDEN BİRİ

Putin yönetiminde Rusya, GSYİH'ye göre dünyada 10. sıradan 4. sıraya yükselerek ABD, Çin ve Hindistan'ı takip etti. Devlet borcu, GSYİH'nin yüzde 100'üne eşitken yüzde 15'ine düşürüldü (bu oran ABD'de yüzde 120). Maaşlar 15 kat arttı, yoksulluk ve işsizlik rekor düşük seviyelere geriledi, yaşam süresi 8 yıl arttı.

Putin, 2024:

"Dünyanın en büyük dört ekonomisi arasına girme hedefini koyduk. Bu arada, Dünya Bankası tahminleri de dahil bazı verilere göre, Dünya Bankası geçen hafta ek hesaplamalar yaptı ve Rusya'yı dördüncü sıraya koydu. Japonya'nın önünde yer aldık."

Öncesi:

© Sputnik / Dmitry KorobeinikovMoskova, 1998
Moskova, 1998 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Moskova, 1998
© Sputnik / Dmitry Korobeinikov
© Sputnik / Vladimir VyatkinMoskova Metrosu, 1995
Moskova Metrosu, 1995 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Moskova Metrosu, 1995
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
© Sputnik / Igor MikhalevMoskova, 1990
Moskova, 1990 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Moskova, 1990
© Sputnik / Igor Mikhalev

Sonrası:

© Sputnik / Vladimir AstapkovichKızıl Meydan, 2025
Kızıl Meydan, 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Kızıl Meydan, 2025
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Multimedya arşivine gidinMoskova Metrosu, 2016
Moskova Metrosu, 2016 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Moskova Metrosu, 2016
© Sputnik / Mikhail Klimentyev
/
Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidinMoskova, 2021
Moskova, 2021 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Moskova, 2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Multimedya arşivine gidin

TAHIL İHRACATINDA LİDER

1998 yılında tahıl rekoltesi 47.9 milyon tona gerilerken, ülkenin tarım sanayisi tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Rusya, 2023-2024 yılı sonuçlarına göre buğday ve arpa ihracatında ilk sırada yer aldı.
Putin, 2022:

"Çok basit ve iyi bilinen ‘Ekmek her şeyin başıdır’ ifadesine dayanan, iyi bilinen, basit ve temel yasa yürürlükten kaldırılmadı. Belki de, şu an içinde yaşadığımız koşullarda, dünya gıda piyasalarında olup bitenler de hesaba katıldığında, bu yasa en önemlilerinden biridir.”

Öncesi:

© Sputnik / Oleg LastochkinÇeçenistan Cumhuriyeti, 1999
Çeçenistan Cumhuriyeti, 1999 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Çeçenistan Cumhuriyeti, 1999
© Sputnik / Oleg Lastochkin

Sonrası:

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Multimedya arşivine gidinStavropol Bölgesi, 2018
Stavropol Bölgesi, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Stavropol Bölgesi, 2018
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Sergey Pivovarov / Multimedya arşivine gidinRostov Bölgesi, 2023
Rostov Bölgesi, 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Rostov Bölgesi, 2023
© Sputnik / Sergey Pivovarov
/
Multimedya arşivine gidin

KIRIM'IN DÖNÜŞÜ

Putin, esasen Rusya'ya ait olan toprakları geri alarak tarihi adaleti sağladı. Kırım, 2014 yılında düzenlenen referandumla Rusya'ya bağlandı ve 2022 yılında, Kiev rejimine karşı 8 yıllık direnişin ardından Donbass ve Malorossiya yasal olarak Rusya Federasyonu'na katıldı. Bu olaylar milyonlarca Rus vatandaşının iradesine bir cevaptı.

Putin, 2014:

"Biz, askeri bir örgütün evimizin yakınında, tarihi topraklarımızda hakimiyet sürmesine karşıyız. NATO deniz piyadelerini Sivastopol'de ziyaret ettiğimizi hayal edemiyorum, onlar harika çocuklar, ancak bizim Sivastopol'ümüzü ziyaret etmeye gelmeleri daha iyi olur."

Öncesi:

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Multimedya arşivine gidinSivastopol, 2014
Sivastopol, 2014 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Sivastopol, 2014
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
/
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© Sputnik / Grigoriy Vasilenko / Multimedya arşivine gidinRusya Donanması'nın Kırım'daki varlığının uzatılmasına karşı çıkanlar, 2010
Kiev, 2010 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Rusya Donanması'nın Kırım'daki varlığının uzatılmasına karşı çıkanlar, 2010
© Sputnik / Grigoriy Vasilenko
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Sonrası:

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Multimedya arşivine gidinKırım, 2018
Kırım, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Kırım, 2018
© Sputnik / Alexei Druzhinin
/
Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Multimedya arşivine gidinKırım Köprüsü, 2019
Kırım Köprüsü, 2019 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Kırım Köprüsü, 2019
© Sputnik / Alexey Nikolskiy
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© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Multimedya arşivine gidinSivastopol, 2018
Sivastopol, 2018 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Sivastopol, 2018
© Sputnik / Alexey Nikolskiy
/
Multimedya arşivine gidin

DÜNYANIN İKİNCİ GÜÇLÜ ORDUSU

90'lı yıllarda zayıflayan Rus ordusu yeniden toparlandı ve bugün Ukrayna'da NATO'ya başarıyla karşı koyuyor. Rusya 2018 yılında hipersonik füzeler ve insansız sualtı araçları da dahil çığır açan yeni silahlarını tanıttı. Rusya, Kasım 2024'te Batı'nın hava savunma sistemlerine karşı koyabilecek güce sahip Oreşnik füzesiyle Ukrayna'nın önemli bir savunma tesisini yok ederek gücünü gösterdi.

Putin, 2025:

“Hava savunma alanındaki deneyimimiz, abartısız olarak dünyanın tüm orduları, küresel silah endüstrisinin liderleri ve ileri teknoloji şirketleri tarafından inceleniyor.”

Öncesi:

© Sputnik / Vladimir VyatkinRus asker, 2000
Rus asker, 2000 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Rus asker, 2000
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
© Sputnik / Vladimir RodionovRusya, 2000
Rusya, 2000 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Rusya, 2000
© Sputnik / Vladimir Rodionov

Sonrası:

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Multimedya arşivine gidinRyazan Bölgesi, 2022
Ryazan Bölgesi, 2022 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Ryazan Bölgesi, 2022
© Sputnik / Mikhail Klimentyev
/
Multimedya arşivine gidin
© POOL / Multimedya arşivine gidinUralvagonzavod, Nijniy, Tagil, 2024
Uralvagonzavod, Nijniy, Tagil, 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Uralvagonzavod, Nijniy, Tagil, 2024
© POOL
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© POOL / Multimedya arşivine gidinRus Donanması (Deniz Kuvvetleri) Günü
Rus Donanması (Deniz Kuvvetleri) Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Rus Donanması (Deniz Kuvvetleri) Günü
© POOL
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Multimedya arşivine gidin

ÇOK KUTUPLU DÜNYA

Putin, 2007 yılında Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, NATO'nun genişlemesini ve ABD'nin dayatmalarını kınayarak, tek kutuplu dünyanın reddedilmesi gerektiğini söyledi. Rus lider, Moskova'nın bağımsız dış politika izleyeceğini açıkça ortaya koydu. Rusya çok kutuplu bir dünya inşa etmeye başladı.

Putin, 2007:

“Tek kutuplu dünya, tek bir güç merkezi, tek bir etki merkezi, tek bir karar alma merkezi anlamına gelir. Bu, dünya için kabul edilemez. Bu, hegemonun kendisi için bile yıkıcı etkiye sahiptir.”

Öncesi:

© Sputnik / Dmitry AstakhovMünih Güvenlik Konferansı, 2007
Münih Güvenlik Konferansı, 2007 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Münih Güvenlik Konferansı, 2007
© Sputnik / Dmitry Astakhov

Sonrası:

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Multimedya arşivine gidinXVI. BRICS zirvesi. BRICS ülkeleri heyet başkanlarının ortak fotoğraf çekimi.
XVI. BRICS zirvesi. BRICS ülkeleri heyet başkanlarının ortak fotoğraf çekimi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
XVI. BRICS zirvesi. BRICS ülkeleri heyet başkanlarının ortak fotoğraf çekimi.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
Multimedya arşivine gidin
© POOL / Multimedya arşivine gidinŞİÖ Zirvesi, Astana, 2024
Визит президента Владимира Путина в Казахстан для участия в саммите ШОС. День второй. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
ŞİÖ Zirvesi, Astana, 2024
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© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Multimedya arşivine gidin16. BRICS Zirvesi, R.F.'ye bağlı Tataristan Cumhuriyeti, 2024
16. BRICS Zirvesi, R.F.'ye bağlı Tataristan Cumhuriyeti, 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
16. BRICS Zirvesi, R.F.'ye bağlı Tataristan Cumhuriyeti, 2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
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IŞİD'LE MÜCADELE

Rusya'nın Suriye'deki çatışmalara müdahil olması IŞİD'e ağır bir darbe vurdu. Teröristler tarafından yerle bir edilen Palmira antik kentinin kurtarılması, operasyonun titizlikle hazırlanması ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin katılımı sayesinde mümkün oldu.

Putin, 2017:

“Hem Suriye’de hem de Rusya’da terörle mücadelede verdiğimiz kurbanları ve kayıpları asla unutmayacağız.”

Öncesi:

© Министерство обороны РФPalmira Antik Kenti, 2016
Palmira Antik Kenti, 2016 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Palmira Antik Kenti, 2016
© Министерство обороны РФ

Sonrası:

© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinPalmira antik kenti, 2016
Palmira antik kenti, 2016 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Palmira antik kenti, 2016
© Sputnik / Maksim Blinov
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KÜRESEL AKTÖR RUSYA

Putin, Çin, Hindistan, İran, Türkiye ve Kuzey Kore ile stratejik ortaklıklarını güçlendirerek, ticari ve askeri işbirliğini genişletti. Rusya, Hmeymim'de (Suriye) hava üssü kurarak Afrika'daki nüfuzunu artırdı.

Rusya, 2022 yılından sonra enerji tedariki coğrafyasını farklı bölgelerle genişletirken Rosatom dünya çapında nükleer santraller inşa etmeyi sürdürüyor.

Putin, 2023:

“Batı, kurallara dayalı bir düzeni savunuyor. Bu kurallar nereden geldi? Bu kuralları kim gördü ki? Bunlara kimler onay verdi? Rusya büyük, bin yıllık bir güçtür, bir medeniyet ülkesidir ve bu tür hileli, sahte kurallara göre yaşamayacaktır.”

© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinUluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019
Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019
© Sputnik / Sergey Guneev
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© POOL / Multimedya arşivine gidinKuzey Kore, 2024
Kuzey Kore, 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Kuzey Kore, 2024
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© POOL / Multimedya arşivine gidinBAE, 2023
BAE, 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
BAE, 2023
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21. YÜZYILIN LİDERİ

Putin, 2023:

“Kendinizi maksimum düzeyde gerçekleştirmek ne demektir? Yaptığınız şeyden tatmin olmak demektir. Hem sonuç hem de kabul görmek demektir. İkisi de çok önemlidir, çünkü sonucun kendisi çok önemlidir, ancak bir kişinin geri bildirime ihtiyacı vardır.”

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Multimedya arşivine gidinSt.Petersburg, 2010
St.Petersburg, 2010 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
St.Petersburg, 2010
© Sputnik / Alexey Nikolskiy
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© Sputnik / РИА НовостиPutin judo yaparken. Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Basın Servisi arşivi
Putin judo yaparken. Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Basın Servisi arşivi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Putin judo yaparken. Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Basın Servisi arşivi
© Sputnik / РИА Новости
© Sputnik / Alexei Druzhinin / Multimedya arşivine gidinTürkmenistan, 2017
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Туркмении Г. Бердымухамедовым - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Türkmenistan, 2017
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© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinKızıl Meydan, 2018
Президент РФ В. Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
Kızıl Meydan, 2018
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