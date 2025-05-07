https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/ekrem-imamoglu-tartismasiyla-gundeme-geldi-derya-cayirgan-kimdir-nereli-hangi-takimda-oynuyor-1096012525.html

Ekrem İmamoğlu tartışmasıyla gündeme geldi: Derya Çayırgan kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor?

Ekrem İmamoğlu tartışmasıyla gündeme geldi: Derya Çayırgan kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor?

Sputnik Türkiye

Son günlerde adı sosyal medyada Ekrem İmamoğlu tartışmalarıyla gündeme gelen Derya Çayırgan, Sultanlar Ligi’nde forma giyen deneyimli bir Türk voleybolcusu... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T12:27+0300

2025-05-07T12:27+0300

2025-05-07T12:27+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

derya çayırgan

voleybol

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Adı son dönemde Ekrem İmamoğlu ile ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Derya Çayırgan, aslında Türk voleybolunun deneyimli isimlerinden biri. Sultanlar Ligi'nde mücadele eden başarılı libero, hem sahadaki performansıyla hem de kariyer geçmişiyle dikkat çekiyor.Derya çayırgan kimdir?Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987’de İstanbul’da dünyaya geldi. Yeşilyurt altyapısında yetişen Çayırgan, libero pozisyonunda oynayarak uzun yıllardır profesyonel kariyerine devam ediyor. Sporculuğuyla olduğu kadar güçlü duruşuyla da tanınan Çayırgan, 37 yaşında.Başarılı libero 1.68 metre boyunda, 58 kilogram ağırlığında. Smaç yüksekliği 270 cm, blok yüksekliği ise 260 cm olan sporcu, fiziksel özellikleriyle libero pozisyonunda etkili bir savunma performansı sergiliyor.Derya Çayırgan hangi takımda oynuyor?Çayırgan, 2023 yılından bu yana Keçiören Belediyesi SigortaShop takımında forma giyiyor. Kariyeri boyunca pek çok kulüpte görev alan deneyimli oyuncunun oynadığı takımlar şöyle:

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