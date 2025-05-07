https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/ekrem-imamoglu-tartismasiyla-gundeme-geldi-derya-cayirgan-kimdir-nereli-hangi-takimda-oynuyor-1096012525.html
Ekrem İmamoğlu tartışmasıyla gündeme geldi: Derya Çayırgan kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor?
Ekrem İmamoğlu tartışmasıyla gündeme geldi: Derya Çayırgan kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor?
Sputnik Türkiye
Son günlerde adı sosyal medyada Ekrem İmamoğlu tartışmalarıyla gündeme gelen Derya Çayırgan, Sultanlar Ligi’nde forma giyen deneyimli bir Türk voleybolcusu... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T12:27+0300
2025-05-07T12:27+0300
2025-05-07T12:27+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
derya çayırgan
voleybol
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Adı son dönemde Ekrem İmamoğlu ile ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Derya Çayırgan, aslında Türk voleybolunun deneyimli isimlerinden biri. Sultanlar Ligi'nde mücadele eden başarılı libero, hem sahadaki performansıyla hem de kariyer geçmişiyle dikkat çekiyor.Derya çayırgan kimdir?Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987’de İstanbul’da dünyaya geldi. Yeşilyurt altyapısında yetişen Çayırgan, libero pozisyonunda oynayarak uzun yıllardır profesyonel kariyerine devam ediyor. Sporculuğuyla olduğu kadar güçlü duruşuyla da tanınan Çayırgan, 37 yaşında.Başarılı libero 1.68 metre boyunda, 58 kilogram ağırlığında. Smaç yüksekliği 270 cm, blok yüksekliği ise 260 cm olan sporcu, fiziksel özellikleriyle libero pozisyonunda etkili bir savunma performansı sergiliyor.Derya Çayırgan hangi takımda oynuyor?Çayırgan, 2023 yılından bu yana Keçiören Belediyesi SigortaShop takımında forma giyiyor. Kariyeri boyunca pek çok kulüpte görev alan deneyimli oyuncunun oynadığı takımlar şöyle:
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2025
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derya çayırgan, derya çayırgan kimdir, derya çayırgan kaç yaşında, derya çayırgan nereli, derya çayırgan hangi takımda, türk voleybolcusu, sultanlar ligi, libero
Ekrem İmamoğlu tartışmasıyla gündeme geldi: Derya Çayırgan kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor?
Son günlerde adı sosyal medyada Ekrem İmamoğlu tartışmalarıyla gündeme gelen Derya Çayırgan, Sultanlar Ligi’nde forma giyen deneyimli bir Türk voleybolcusu. Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük kulüplerin formasını giyen Çayırgan, şu anda Keçiören Belediyesi SigortaShop’ta mücadele ediyor. İşte tüm merak edilenler...
Adı son dönemde Ekrem İmamoğlu ile ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Derya Çayırgan, aslında Türk voleybolunun deneyimli isimlerinden biri. Sultanlar Ligi'nde mücadele eden başarılı libero, hem sahadaki performansıyla hem de kariyer geçmişiyle dikkat çekiyor.
Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987’de İstanbul’da dünyaya geldi. Yeşilyurt altyapısında yetişen Çayırgan, libero pozisyonunda oynayarak uzun yıllardır profesyonel kariyerine devam ediyor. Sporculuğuyla olduğu kadar güçlü duruşuyla da tanınan Çayırgan, 37 yaşında.
Başarılı libero 1.68 metre boyunda, 58 kilogram ağırlığında. Smaç yüksekliği 270 cm, blok yüksekliği ise 260 cm olan sporcu, fiziksel özellikleriyle libero pozisyonunda etkili bir savunma performansı sergiliyor.
Derya Çayırgan hangi takımda oynuyor?
Çayırgan, 2023 yılından bu yana Keçiören Belediyesi SigortaShop takımında forma giyiyor. Kariyeri boyunca pek çok kulüpte görev alan deneyimli oyuncunun oynadığı takımlar şöyle:
Konya Ereğli Belediyespor
(2010-2012)
Çanakkale Belediyespor
(2015-2016)
Çukurova Belediyespor
(2021-2022)
Keçiören Belediyesi SigortaShop
(2023-Devam)