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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz ve Gabar’daki keşiflerimizle makus talihimizi değiştirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz ve Gabar’daki keşiflerimizle makus talihimizi değiştirdik
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T14:57+0300
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recep tayyip erdoğan
enerji
yenilenebilir enerji
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Beştepe'de düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerji arz güvenliği doğrudan milli güvenliğe yönelik bir konudur. Hemen her devlet için bir beka meselesine dönüşmüştür" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, 'Karadeniz ve Gabar’daki keşiflerimizle makus talihimizi değiştirdik. Türkiye’yi enerji koridorlarının kesiştiği bir merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye’nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor" ifadelerini kullandı. Milli güvenliğe tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle: "Enerjinin tüm devletlerin en önemli meseleleri arasına girdiği dönemdeyiz. Enerji ihtiyacının her gün arttığı tabloda küresel ısınma tehdidi ile karşı karşıya olan çevreye yeni riskler ekleniyor. Bir taraftan daha fazla enerji kullanırken çevreyi tahrip ediyoruz. Bir de buna küresel riskleri ilave edince nasıl karmaşık sorunla yüzleştiğimiz daha net görülecektir. Enerji kullanımına paralel enerji sarfiyatından doğan sera gazı dünyaya verdiği zarar da büyüyor.Enerji talebimiz hızla yükselirken enerji kaynaklarımız da erimekte ve dünyamız kirlenmektedir. Gelişmiş devletler dahil tüm ülkeler enerji politikalarını bu tabloya göre planlamakta. Rekabet kızışırken enerji arz güvenliğine yönelik çabalar yoğunlaşıyor. Avantajlı ülkeler bile rezervlerinin uzak olmayan tarihte biteceğini bilerek hareket ediyor. Bu meseleler doğrudan milli güvenliğe tehdit konular olarak görülüyor ve birer beka meselesine dönüşmüştür. Avrupa'daki enerji kesintileri enerjinin vazgeçilmez yerini bir kez daha gösterdi. Gelecekte daha da önemli yer alacaktır. Afrika'dan Asya'ya dünyanın birçok bölgesindeki gerilimleri enerjiden bağımsız okuyamayız. Bir damla petrolü oluk oluk akan kandan kıymetli gören zihniyette hiçbir şey değişmedi değişmeyecek. Mazlumların kanlarından beslenmeye devam edeceklerdir. Biz enerjiyi çıkarların uzlaşacağı, bir iş birliği meselesi olarak görüyoruz. Sömürmeye değil beraber kazanmaya talibiz. Bu hakkaniyetli tavrımızı her ne pahasına olursa olsun her şartta muhafaza edeceğiz."Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdükKaradeniz ve Gabar'daki keşifler ile makus tarihimizi değiştirdik. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projemizle ülkemizi farklı bir lige yükselttik Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye'nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor.Dünyada 11. sıradayızEnerji talebin 2035'e kadar yüzde 50 artacağını görüyoruz. 60-100 milyar dolar aralığında enerji faturamız var. Bu faturayı düşürerek ülkemizi net ihracatçı ülke yapmaktır hedefimiz. Hedeflerimize ulaşmak için yenilenebilir enerji en önemli sac ayaklarından biri. Avrupa'da 5 dünyada 11. sırada yer alıyoruz yenilenebilir enerjide."Yenilenebilir enerjide yatırımcıların yanındayızCumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenebilir enerjide de yatırımcılara yönelik çalışmalar hakkında bilgi verirken 48 aya varan izin süresini 18 aya düşüreceklerini belirtti. Gözleri var görmüyorlar kulakları var ama duymuyorlarErdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Bütün bu rekorların, gelişmelerin, vizyon odaklarımız muhalefetin gündeminde yer almıyor. Bunların hiçbirini takip etmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Sadece yolsuzluk iddialarına değil küresel ölçekteki meselelerde de gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar, kulakları var ama duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi bildikleri halde bunu dillendirmeye cesaret edemiyorlar. Kafaların kuma gömüp görünmez olduğunu sananları kaçtıkları hakikati hatırlatıyoruz. Sahte ve saçma tartışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeye çalışanlara inat Türkiye'nin enerjisini artırmak için gece gündüz çalışıyoruz, eserlerimizle konuşuyoruz, yatırımlarımızla eserlerimiz ile konuşuyoruz. Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı laf yarıştırmak değil hizmet ve eserleri yarıştırmaktır."
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recep tayyip erdoğan, enerji, yenilenebilir enerji
recep tayyip erdoğan, enerji, yenilenebilir enerji

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz ve Gabar’daki keşiflerimizle makus talihimizi değiştirdik

14:57 07.05.2025 (güncellendi: 15:15 07.05.2025)
© Fatih HepokurCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© Fatih Hepokur
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Beştepe'de düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enerji arz güvenliği doğrudan milli güvenliğe yönelik bir konudur. Hemen her devlet için bir beka meselesine dönüşmüştür" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, 'Karadeniz ve Gabar’daki keşiflerimizle makus talihimizi değiştirdik. Türkiye’yi enerji koridorlarının kesiştiği bir merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye’nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

Milli güvenliğe tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:
"Enerjinin tüm devletlerin en önemli meseleleri arasına girdiği dönemdeyiz. Enerji ihtiyacının her gün arttığı tabloda küresel ısınma tehdidi ile karşı karşıya olan çevreye yeni riskler ekleniyor. Bir taraftan daha fazla enerji kullanırken çevreyi tahrip ediyoruz. Bir de buna küresel riskleri ilave edince nasıl karmaşık sorunla yüzleştiğimiz daha net görülecektir. Enerji kullanımına paralel enerji sarfiyatından doğan sera gazı dünyaya verdiği zarar da büyüyor.
Enerji talebimiz hızla yükselirken enerji kaynaklarımız da erimekte ve dünyamız kirlenmektedir. Gelişmiş devletler dahil tüm ülkeler enerji politikalarını bu tabloya göre planlamakta. Rekabet kızışırken enerji arz güvenliğine yönelik çabalar yoğunlaşıyor. Avantajlı ülkeler bile rezervlerinin uzak olmayan tarihte biteceğini bilerek hareket ediyor. Bu meseleler doğrudan milli güvenliğe tehdit konular olarak görülüyor ve birer beka meselesine dönüşmüştür. Avrupa'daki enerji kesintileri enerjinin vazgeçilmez yerini bir kez daha gösterdi. Gelecekte daha da önemli yer alacaktır. Afrika'dan Asya'ya dünyanın birçok bölgesindeki gerilimleri enerjiden bağımsız okuyamayız. Bir damla petrolü oluk oluk akan kandan kıymetli gören zihniyette hiçbir şey değişmedi değişmeyecek. Mazlumların kanlarından beslenmeye devam edeceklerdir. Biz enerjiyi çıkarların uzlaşacağı, bir iş birliği meselesi olarak görüyoruz. Sömürmeye değil beraber kazanmaya talibiz. Bu hakkaniyetli tavrımızı her ne pahasına olursa olsun her şartta muhafaza edeceğiz."

Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük

Karadeniz ve Gabar'daki keşifler ile makus tarihimizi değiştirdik. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projemizle ülkemizi farklı bir lige yükselttik Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye'nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor.

Dünyada 11. sıradayız

Enerji talebin 2035'e kadar yüzde 50 artacağını görüyoruz. 60-100 milyar dolar aralığında enerji faturamız var. Bu faturayı düşürerek ülkemizi net ihracatçı ülke yapmaktır hedefimiz. Hedeflerimize ulaşmak için yenilenebilir enerji en önemli sac ayaklarından biri. Avrupa'da 5 dünyada 11. sırada yer alıyoruz yenilenebilir enerjide."

Yenilenebilir enerjide yatırımcıların yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenebilir enerjide de yatırımcılara yönelik çalışmalar hakkında bilgi verirken 48 aya varan izin süresini 18 aya düşüreceklerini belirtti.

Gözleri var görmüyorlar kulakları var ama duymuyorlar

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bütün bu rekorların, gelişmelerin, vizyon odaklarımız muhalefetin gündeminde yer almıyor. Bunların hiçbirini takip etmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Sadece yolsuzluk iddialarına değil küresel ölçekteki meselelerde de gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar, kulakları var ama duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi bildikleri halde bunu dillendirmeye cesaret edemiyorlar. Kafaların kuma gömüp görünmez olduğunu sananları kaçtıkları hakikati hatırlatıyoruz. Sahte ve saçma tartışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeye çalışanlara inat Türkiye'nin enerjisini artırmak için gece gündüz çalışıyoruz, eserlerimizle konuşuyoruz, yatırımlarımızla eserlerimiz ile konuşuyoruz. Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı laf yarıştırmak değil hizmet ve eserleri yarıştırmaktır."
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