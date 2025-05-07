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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/bakan-tunc-af-iddialarina-son-noktayi-koydu-genel-af-gundemimizde-yok-1096006846.html
Bakan Tunç af iddialarına son noktayı koydu: 'Genel af gündemimizde yok'
Bakan Tunç af iddialarına son noktayı koydu: 'Genel af gündemimizde yok'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genel af ve terör suçlarına af iddialarına son noktayı koyarak genel affın gündemde olmadığını açıkladı. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T10:40+0300
2025-05-07T10:40+0300
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yılmaz tunç
cem küçük
genel af
adalet bakanı
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Genel af ve terör suçlarına af iddiaları kamuoyunda bir süredir konuşuluyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise infaz düzenlemesinde değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtirken, "Genel af gündemimizde yok. Abdullah Öcalan’a yönelik herhangi bir af söz konusu olamaz” dedi. diyerek konuya açıklık getirdi. Bakan Tunç, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'le yaptığı görüşmede “Genel af söz konusu değil. Öcalan’a af gündemimizde yok” ifadelerini kullandı. Cem Küçük, TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile reklam arasında yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Küçük, infaz yasasıyla ilgili kamuoyunda oluşan beklentilere yanıt almak üzere Bakan Tunç’la görüştüğünü belirtti.Bazı teknik düzenlemelerGörüşmeye göre Bakan Tunç, AK Parti’nin hazırlık aşamasında olduğu yeni yargı paketi kapsamında infaz rejiminde sadeleştirme ve ceza sürelerinde eşitlik ilkesini esas alan bazı teknik düzenlemeler yapılacağını aktardı. Ancak Tunç, söz konusu düzenlemenin “genel af” kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi."Ağır suçlara yönelik bir af söz konusu değil"Küçük'ün verdiği bilgilere göre, Adalet Bakanı, özellikle kamuoyunda tartışma yaratan ağır suçlara yönelik bir affın söz konusu olmadığını vurguladı. Tunç, “Terör, çocuklara yönelik cinsel istismar ve uyuşturucu suçları gibi ağır suçlar kapsam dışıdır” diyerek beklentilerin net şekilde çerçevelenmesi gerektiğini ifade etti.İnfaz düzenlemesinin yürürlüğe girişine ilişkin kesin bir takvim henüz paylaşılmazken, Bakanlık kaynakları çalışmaların sürdüğünü ve kamuoyundaki beklentilerin dikkatle değerlendirildiğini belirtiyor. Hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından taslak düzenlemenin TBMM gündemine taşınması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/yeni-infaz-duzenlemesi-tartisiliyor-50-bin-kisinin-cezaevinden-erken-tahliyesi-gundemde--1095443949.html
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yılmaz tunç, cem küçük, genel af, adalet bakanı
yılmaz tunç, cem küçük, genel af, adalet bakanı

Bakan Tunç af iddialarına son noktayı koydu: 'Genel af gündemimizde yok'

10:40 07.05.2025
© AA / Serhat ÇağdaşAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genel af ve terör suçlarına af iddialarına son noktayı koyarak genel affın gündemde olmadığını açıkladı.
Genel af ve terör suçlarına af iddiaları kamuoyunda bir süredir konuşuluyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise infaz düzenlemesinde değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtirken, "Genel af gündemimizde yok. Abdullah Öcalan’a yönelik herhangi bir af söz konusu olamaz” dedi. diyerek konuya açıklık getirdi.
Bakan Tunç, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'le yaptığı görüşmede “Genel af söz konusu değil. Öcalan’a af gündemimizde yok” ifadelerini kullandı. Cem Küçük, TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile reklam arasında yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Küçük, infaz yasasıyla ilgili kamuoyunda oluşan beklentilere yanıt almak üzere Bakan Tunç’la görüştüğünü belirtti.

Bazı teknik düzenlemeler

Görüşmeye göre Bakan Tunç, AK Parti’nin hazırlık aşamasında olduğu yeni yargı paketi kapsamında infaz rejiminde sadeleştirme ve ceza sürelerinde eşitlik ilkesini esas alan bazı teknik düzenlemeler yapılacağını aktardı. Ancak Tunç, söz konusu düzenlemenin “genel af” kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

"Ağır suçlara yönelik bir af söz konusu değil"

Küçük'ün verdiği bilgilere göre, Adalet Bakanı, özellikle kamuoyunda tartışma yaratan ağır suçlara yönelik bir affın söz konusu olmadığını vurguladı. Tunç, “Terör, çocuklara yönelik cinsel istismar ve uyuşturucu suçları gibi ağır suçlar kapsam dışıdır” diyerek beklentilerin net şekilde çerçevelenmesi gerektiğini ifade etti.
İnfaz düzenlemesinin yürürlüğe girişine ilişkin kesin bir takvim henüz paylaşılmazken, Bakanlık kaynakları çalışmaların sürdüğünü ve kamuoyundaki beklentilerin dikkatle değerlendirildiğini belirtiyor. Hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından taslak düzenlemenin TBMM gündemine taşınması bekleniyor.
Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
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