https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/afad-ve-kandilli-duyurdu-marmara-denizinde-sabah-saatlerinde-deprem-1096004182.html
AFAD ve Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde deprem
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 3 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T09:19+0300
2025-05-07T09:19+0300
2025-05-07T09:19+0300
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Marmara Denizi'nde bu sabah saat 08.07'de meydana gelen deprem, vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 3.0 olarak kaydedildi. Sarsıntı, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında denizin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Kandilli farklı büyüklük paylaştıDepreme ilişkin farklı bir açıklama da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 3.1 olarak duyurdu.
marmara denizi
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marmara denizi, deprem, afad, kandilli rasathanesi, tekirdağ, marmaraereğlisi, deprem büyüklüğü, deprem derinliği
marmara denizi, deprem, afad, kandilli rasathanesi, tekirdağ, marmaraereğlisi, deprem büyüklüğü, deprem derinliği
AFAD ve Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde deprem
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 3 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü ve derinliği konusunda farklı veriler paylaştı.
Marmara Denizi'nde bu sabah saat 08.07'de meydana gelen deprem, vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 3.0 olarak kaydedildi. Sarsıntı, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında denizin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli farklı büyüklük paylaştı
Depreme ilişkin farklı bir açıklama da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 3.1 olarak duyurdu.