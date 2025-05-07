https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/afad-ve-kandilli-duyurdu-marmara-denizinde-sabah-saatlerinde-deprem-1096004182.html

AFAD ve Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde deprem

AFAD ve Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde deprem

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen 3 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T09:19+0300

2025-05-07T09:19+0300

2025-05-07T09:19+0300

son depremler

deprem

marmara depremi

marmara denizi

i̇stanbul

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Marmara Denizi'nde bu sabah saat 08.07'de meydana gelen deprem, vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 3.0 olarak kaydedildi. Sarsıntı, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında denizin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Kandilli farklı büyüklük paylaştıDepreme ilişkin farklı bir açıklama da Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli, depremin büyüklüğünü 3.1 olarak duyurdu.

marmara denizi

i̇stanbul

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