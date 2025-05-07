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Kuşların bahar rotası: Hatay’dan renkli göç manzaraları
Kuşların bahar rotası: Hatay’dan renkli göç manzaraları
Sputnik Türkiye
Afrika’dan Avrupa’ya uzanan göç rotasının kalbinde yer alan Hatay, baharla birlikte yüzlerce kuş türünün gökyüzünü renklendirdiği eşsiz bir durak haline geldi. 07.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, hatay, göçmen kuşlar
фото, fotoğraf, fotoğraf, hatay, göçmen kuşlar

Kuşların bahar rotası: Hatay’dan renkli göç manzaraları

13:04 07.05.2025
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Afrika’dan Avrupa’ya uzanan göç rotasının kalbinde yer alan Hatay, baharla birlikte yüzlerce kuş türünün gökyüzünü renklendirdiği eşsiz bir durak haline geldi.
© AA / Alper Tüydeş

Göçmen kuşların Anadolu’ya açılan kapısı olarak bilinen Hatay, bahar aylarında doğaseverlerin ilgisini çeken büyüleyici manzaralara sahne oluyor.

Göçmen kuşların Anadolu’ya açılan kapısı olarak bilinen Hatay, bahar aylarında doğaseverlerin ilgisini çeken büyüleyici manzaralara sahne oluyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Alper Tüydeş

Göçmen kuşların Anadolu’ya açılan kapısı olarak bilinen Hatay, bahar aylarında doğaseverlerin ilgisini çeken büyüleyici manzaralara sahne oluyor.

© AA / Alper Tüydeş

Zengin ekosistemi, sulak alanları, ormanları ve dağlık yapısıyla dikkat çeken kent, Afrika’dan yola çıkan göçmen kuşlar için hayati öneme sahip bir konaklama ve beslenme alanı sunuyor.

Zengin ekosistemi, sulak alanları, ormanları ve dağlık yapısıyla dikkat çeken kent, Afrika’dan yola çıkan göçmen kuşlar için hayati öneme sahip bir konaklama ve beslenme alanı sunuyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Alper Tüydeş

Zengin ekosistemi, sulak alanları, ormanları ve dağlık yapısıyla dikkat çeken kent, Afrika’dan yola çıkan göçmen kuşlar için hayati öneme sahip bir konaklama ve beslenme alanı sunuyor.

© AA / Alper Tüydeş

Bu dönemlerde Hatay semalarında ve sulak alanlarında görülebilen kuş türleri arasında alaca balıkçıl, çayır taş kuşu, arap bülbülü, büyük cılıbıt, kara kulaklı kuyrukkakan ve kır kırlangıcı gibi nadir ve göz alıcı türler bulunuyor.

Bu dönemlerde Hatay semalarında ve sulak alanlarında görülebilen kuş türleri arasında alaca balıkçıl, çayır taş kuşu, arap bülbülü, büyük cılıbıt, kara kulaklı kuyrukkakan ve kır kırlangıcı gibi nadir ve göz alıcı türler bulunuyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Alper Tüydeş

Bu dönemlerde Hatay semalarında ve sulak alanlarında görülebilen kuş türleri arasında alaca balıkçıl, çayır taş kuşu, arap bülbülü, büyük cılıbıt, kara kulaklı kuyrukkakan ve kır kırlangıcı gibi nadir ve göz alıcı türler bulunuyor.

© AA / Alper Tüydeş

Bu türler, sadece gözlemciler için değil, aynı zamanda bilim insanları için de Hatay’ı önemli bir gözlem merkezi haline getiriyor.

Bu türler, sadece gözlemciler için değil, aynı zamanda bilim insanları için de Hatay’ı önemli bir gözlem merkezi haline getiriyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Alper Tüydeş

Bu türler, sadece gözlemciler için değil, aynı zamanda bilim insanları için de Hatay’ı önemli bir gözlem merkezi haline getiriyor.

© AA / Alper Tüydeş

Göçmen kuşların Hatay’da geçirdiği kısa süre, aynı zamanda doğanın uyanışına ve yaşam döngüsünün sürmesine tanıklık etme fırsatı sunuyor.

Göçmen kuşların Hatay’da geçirdiği kısa süre, aynı zamanda doğanın uyanışına ve yaşam döngüsünün sürmesine tanıklık etme fırsatı sunuyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Alper Tüydeş

Göçmen kuşların Hatay’da geçirdiği kısa süre, aynı zamanda doğanın uyanışına ve yaşam döngüsünün sürmesine tanıklık etme fırsatı sunuyor.

© AA / Alper Tüydeş

Kentin sulak alanları, ormanlık bölgeleri, nehir kenarları ve dağlık arazileri, farklı türde göçmen kuşlar için doğal bir durak ve beslenme alanı oluşturuyor.

Kentin sulak alanları, ormanlık bölgeleri, nehir kenarları ve dağlık arazileri, farklı türde göçmen kuşlar için doğal bir durak ve beslenme alanı oluşturuyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Alper Tüydeş

Kentin sulak alanları, ormanlık bölgeleri, nehir kenarları ve dağlık arazileri, farklı türde göçmen kuşlar için doğal bir durak ve beslenme alanı oluşturuyor.

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