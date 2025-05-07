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Fuji Dağı’nın gölgesi altında: Yamanakako Gölü'nün doğal büyüsü kameralara yansıdı
Fuji Dağı’nın gölgesi altında: Yamanakako Gölü'nün doğal büyüsü kameralara yansıdı
Sputnik Türkiye
UNESCO mirası Fuji Dağı’nın eteklerindeki Yamanakako Gölü, dört mevsim sunduğu eşsiz manzaraları ve huzurlu atmosferiyle doğaseverlerin vazgeçilmez... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, türkiye foto muhabirleri derneği, fotoğraf, japonya, fuji dağı
фото, türkiye foto muhabirleri derneği, fotoğraf, japonya, fuji dağı

Fuji Dağı’nın gölgesi altında: Yamanakako Gölü'nün doğal büyüsü kameralara yansıdı

13:04 07.05.2025
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UNESCO mirası Fuji Dağı’nın eteklerindeki Yamanakako Gölü, dört mevsim sunduğu eşsiz manzaraları ve huzurlu atmosferiyle doğaseverlerin vazgeçilmez rotalarından biri haline geliyor.
© AA / Fatih Gönül

Japonya'nın Yamanashi Eyaleti'nde yer alan Yamanakako köyü, eşsiz doğası ve ikonik manzarasıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor.

Japonya&#x27;nın Yamanashi Eyaleti&#x27;nde yer alan Yamanakako köyü, eşsiz doğası ve ikonik manzarasıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Fatih Gönül

Japonya'nın Yamanashi Eyaleti'nde yer alan Yamanakako köyü, eşsiz doğası ve ikonik manzarasıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor.

© AA / Fatih Gönül

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Fuji Dağı’nın eteklerine kurulu köy, özellikle Yamanakako Gölü ile doğaseverlerin gözdesi hâline gelmiş durumda.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Fuji Dağı’nın eteklerine kurulu köy, özellikle Yamanakako Gölü ile doğaseverlerin gözdesi hâline gelmiş durumda. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Fatih Gönül

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Fuji Dağı’nın eteklerine kurulu köy, özellikle Yamanakako Gölü ile doğaseverlerin gözdesi hâline gelmiş durumda.

© AA / Fatih Gönül

Deniz seviyesinden yaklaşık bin metre yüksekte yer alan göl, sabah sisleriyle kaplanan su yüzeyi ve arka planda yükselen Fuji Dağı ile kartpostalları andıran görüntüler sunuyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık bin metre yüksekte yer alan göl, sabah sisleriyle kaplanan su yüzeyi ve arka planda yükselen Fuji Dağı ile kartpostalları andıran görüntüler sunuyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Fatih Gönül

Deniz seviyesinden yaklaşık bin metre yüksekte yer alan göl, sabah sisleriyle kaplanan su yüzeyi ve arka planda yükselen Fuji Dağı ile kartpostalları andıran görüntüler sunuyor.

© AA / Fatih Gönül

Göl çevresinde yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve gözlem noktaları bulunuyor; bu da burayı sadece dinlenmek isteyenler için değil, aktif bir doğa tatili arayanlar için de cazip kılıyor.

Göl çevresinde yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve gözlem noktaları bulunuyor; bu da burayı sadece dinlenmek isteyenler için değil, aktif bir doğa tatili arayanlar için de cazip kılıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Fatih Gönül

Göl çevresinde yürüyüş yolları, bisiklet parkurları ve gözlem noktaları bulunuyor; bu da burayı sadece dinlenmek isteyenler için değil, aktif bir doğa tatili arayanlar için de cazip kılıyor.

© AA / Fatih Gönül

Yamanakako bölgesi yılın her döneminde farklı güzellikler sunuyor: İlkbaharda kiraz çiçekleri, yaz aylarında gölde su sporları, sonbaharda yaprak dökümünün eşsiz renkleri ve kışın Fuji Dağı’nın karla kaplı ihtişamı doğa tutkunlarına dört mevsimlik bir deneyim vadediyor.

Yamanakako bölgesi yılın her döneminde farklı güzellikler sunuyor: İlkbaharda kiraz çiçekleri, yaz aylarında gölde su sporları, sonbaharda yaprak dökümünün eşsiz renkleri ve kışın Fuji Dağı’nın karla kaplı ihtişamı doğa tutkunlarına dört mevsimlik bir deneyim vadediyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Fatih Gönül

Yamanakako bölgesi yılın her döneminde farklı güzellikler sunuyor: İlkbaharda kiraz çiçekleri, yaz aylarında gölde su sporları, sonbaharda yaprak dökümünün eşsiz renkleri ve kışın Fuji Dağı’nın karla kaplı ihtişamı doğa tutkunlarına dört mevsimlik bir deneyim vadediyor.

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