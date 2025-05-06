https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/rusya-ve-ukraynadan-esir-takasi-1095967262.html

Rusya ve Ukrayna’dan esir takası

Rusya ve Ukrayna’dan esir takası

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile gerçekleştirilen esir takası kapsamında 205 Rus askerinin geri getirildiğini, Kiev'e 205 kişinin teslim edildiğini... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

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kiev

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Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası kapsamında 205 Rus askeri Ukrayna esaretinden kurtarılırken, Kiev'e 205 kişi teslim edildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin esaretten kurtarılması için Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuk çabaları sarf ettiğini belirtti.

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moskova

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, esir takası, moskova, kiev