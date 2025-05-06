https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/rusya-ve-ukraynadan-esir-takasi-1095967262.html
Rusya ve Ukrayna’dan esir takası
Rusya ve Ukrayna’dan esir takası
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile gerçekleştirilen esir takası kapsamında 205 Rus askerinin geri getirildiğini, Kiev'e 205 kişinin teslim edildiğini... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T15:05+0300
2025-05-06T15:05+0300
2025-05-06T15:09+0300
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esir takası
moskova
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Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası kapsamında 205 Rus askeri Ukrayna esaretinden kurtarılırken, Kiev'e 205 kişi teslim edildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin esaretten kurtarılması için Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuk çabaları sarf ettiğini belirtti.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, esir takası, moskova, kiev
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, esir takası, moskova, kiev
Rusya ve Ukrayna’dan esir takası
15:05 06.05.2025 (güncellendi: 15:09 06.05.2025)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile gerçekleştirilen esir takası kapsamında 205 Rus askerinin geri getirildiğini, Kiev'e 205 kişinin teslim edildiğini bildirdi.
Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takası kapsamında 205 Rus askeri Ukrayna esaretinden kurtarılırken, Kiev'e 205 kişi teslim edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin esaretten kurtarılması için Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuk çabaları sarf ettiğini belirtti.