https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/rus-oresnik-hipersonik-fuzesinin-teknik-ozellikleri-neler-1095992036.html
Rus Oreşnik hipersonik füzesinin teknik özellikleri neler?
Rus Oreşnik hipersonik füzesinin teknik özellikleri neler?
Sputnik Türkiye
9 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferin 80. yıl dönümü sebebiyle düzenlenecek Zafer Günü... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T18:58+0300
2025-05-06T18:58+0300
2025-05-06T18:58+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
vladimir putin
oreşnik
rusya
büyük anavatan savaşı
9 mayıs zafer bayramı
zafer günü
büyük zafer'in 80. yıldönümü
hipersonik füze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095991535_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c906dc340e5a24fbdc6b0de50b57dfd7.png
Rusya lideri Vladimir Putin'in füze ve uzay alanında tarihi bir gelişme olarak nitelediği Oreşnik'in teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095991535_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_bc0fb35c9be99ff7ed538e5469e02c8b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nfografi̇k, vladimir putin, oreşnik , rusya, büyük anavatan savaşı, 9 mayıs zafer bayramı, zafer günü, büyük zafer'in 80. yıldönümü, hipersonik füze, инфографика, askeri geçit töreni
i̇nfografi̇k, vladimir putin, oreşnik , rusya, büyük anavatan savaşı, 9 mayıs zafer bayramı, zafer günü, büyük zafer'in 80. yıldönümü, hipersonik füze, инфографика, askeri geçit töreni
Rus Oreşnik hipersonik füzesinin teknik özellikleri neler?
9 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferin 80. yıl dönümü sebebiyle düzenlenecek Zafer Günü Askeri Geçit Töreni sırasında Rusya'nın yeni geliştirdiği Oreşnik hipersonik balistik füzesinin sergilenebileceği belirtildi.
Rusya lideri Vladimir Putin'in füze ve uzay alanında tarihi bir gelişme olarak nitelediği Oreşnik'in teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.