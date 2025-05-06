https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/rus-oresnik-hipersonik-fuzesinin-teknik-ozellikleri-neler-1095992036.html

Rus Oreşnik hipersonik füzesinin teknik özellikleri neler?

Rus Oreşnik hipersonik füzesinin teknik özellikleri neler?

Sputnik Türkiye

9 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da Büyük Anavatan Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferin 80. yıl dönümü sebebiyle düzenlenecek Zafer Günü... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T18:58+0300

2025-05-06T18:58+0300

2025-05-06T18:58+0300

multi̇medya

i̇nfografi̇k

vladimir putin

oreşnik

rusya

büyük anavatan savaşı

9 mayıs zafer bayramı

zafer günü

büyük zafer'in 80. yıldönümü

hipersonik füze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095991535_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c906dc340e5a24fbdc6b0de50b57dfd7.png

Rusya lideri Vladimir Putin'in füze ve uzay alanında tarihi bir gelişme olarak nitelediği Oreşnik'in teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇nfografi̇k, vladimir putin, oreşnik , rusya, büyük anavatan savaşı, 9 mayıs zafer bayramı, zafer günü, büyük zafer'in 80. yıldönümü, hipersonik füze, инфографика, askeri geçit töreni