https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/okullar-ne-zaman-kapanacak-karneler-ne-zaman-verilecek-mebden-yaz-tatili-aciklamasi-1095955685.html
Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? MEB’den yaz tatili açıklaması
Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? MEB’den yaz tatili açıklaması
Sputnik Türkiye
2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa süre kala milyonlarca öğrenci ve veli, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı sorularına yanıt... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T10:56+0300
2025-05-06T10:56+0300
2025-05-06T10:56+0300
türki̇ye
okul
yaz tatili
karne
milli eğitim bakanlığı (meb)
meb
i̇lkokul
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini daha önce duyurmuştu. Buna göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. İkinci dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.Erken tatil i̇ddialarına meb'den yalanlamaSosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan “Okullar Kurban Bayramı nedeniyle erken kapanacak” iddiaları üzerine MEB’den resmi açıklama geldi. Bakanlık, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve takvimde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu.Yaz tatili kısalacak mı?Bazı kaynaklarda çıkan yaz tatilinin süresine ilişkin spekülasyonlara da değinen MEB, bu konuda da net bir duruş sergiledi. Bakanlık, yaz tatilinin her yıl olduğu gibi yaklaşık 3 ay süreceğini, herhangi bir kısalma planının bulunmadığını belirtti.2025-2026 eğitim yılı ne zaman başlayacak?20 Haziran’da başlayacak yaz tatili sonrası, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatilinin tadını çıkarabilecek.
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okullar ne zaman kapanacak 2025, yaz tatili tarihi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı bitiş tarihi, meb açıklaması okul tatili, karneler ne zaman alınacak, okullar erken mi kapanıyor, yaz tatili süresi kısalacak mı, 2025-2026 okullar ne zaman açılacak
okullar ne zaman kapanacak 2025, yaz tatili tarihi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı bitiş tarihi, meb açıklaması okul tatili, karneler ne zaman alınacak, okullar erken mi kapanıyor, yaz tatili süresi kısalacak mı, 2025-2026 okullar ne zaman açılacak
Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? MEB’den yaz tatili açıklaması
2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa süre kala milyonlarca öğrenci ve veli, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamayla merak edilen detayları netleştirdi. İşte 20 Haziran 2025 yaz tatili başlangıç tarihi ve detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini daha önce duyurmuştu. Buna göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. İkinci dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
Erken tatil i̇ddialarına meb'den yalanlama
Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan “Okullar Kurban Bayramı nedeniyle erken kapanacak” iddiaları üzerine MEB’den resmi açıklama geldi. Bakanlık, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve takvimde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu.
Bazı kaynaklarda çıkan yaz tatilinin süresine ilişkin spekülasyonlara da değinen MEB, bu konuda da net bir duruş sergiledi. Bakanlık, yaz tatilinin her yıl olduğu gibi yaklaşık 3 ay süreceğini, herhangi bir kısalma planının bulunmadığını belirtti.
2025-2026 eğitim yılı ne zaman başlayacak?
20 Haziran’da başlayacak yaz tatili sonrası, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatilinin tadını çıkarabilecek.