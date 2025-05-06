https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/okullar-ne-zaman-kapanacak-karneler-ne-zaman-verilecek-mebden-yaz-tatili-aciklamasi-1095955685.html

Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? MEB’den yaz tatili açıklaması

Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? MEB’den yaz tatili açıklaması

Sputnik Türkiye

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa süre kala milyonlarca öğrenci ve veli, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı sorularına yanıt... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T10:56+0300

2025-05-06T10:56+0300

2025-05-06T10:56+0300

türki̇ye

okul

yaz tatili

karne

milli eğitim bakanlığı (meb)

meb

i̇lkokul

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini daha önce duyurmuştu. Buna göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. İkinci dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.Erken tatil i̇ddialarına meb'den yalanlamaSosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan “Okullar Kurban Bayramı nedeniyle erken kapanacak” iddiaları üzerine MEB’den resmi açıklama geldi. Bakanlık, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve takvimde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını duyurdu.Yaz tatili kısalacak mı?Bazı kaynaklarda çıkan yaz tatilinin süresine ilişkin spekülasyonlara da değinen MEB, bu konuda da net bir duruş sergiledi. Bakanlık, yaz tatilinin her yıl olduğu gibi yaklaşık 3 ay süreceğini, herhangi bir kısalma planının bulunmadığını belirtti.2025-2026 eğitim yılı ne zaman başlayacak?20 Haziran’da başlayacak yaz tatili sonrası, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatilinin tadını çıkarabilecek.

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