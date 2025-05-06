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Tarihi sahneye taşıdılar: Meksika'da Cinco de Mayo kutlamaları düzenlendi
Tarihi sahneye taşıdılar: Meksika'da Cinco de Mayo kutlamaları düzenlendi
Sputnik Türkiye
Meksika'nın başkenti Meksiko’da, 5 Mayıs 1862’de gerçekleşen ve ülke tarihine direnişin simgesi olarak geçen Puebla Muharebesi, görkemli törenlerle anıldı... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, meksika, cinco de mayo
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, meksika, cinco de mayo

Tarihi sahneye taşıdılar: Meksika'da Cinco de Mayo kutlamaları düzenlendi

11:16 06.05.2025
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Meksika'nın başkenti Meksiko’da, 5 Mayıs 1862’de gerçekleşen ve ülke tarihine direnişin simgesi olarak geçen Puebla Muharebesi, görkemli törenlerle anıldı. Fransız ordularına karşı elde edilen bu zaferin yıldönümünde, kentte geniş katılımlı kutlamalar düzenlendi.
© AA / Daniel Cardenas

Her yıl 5 Mayıs’ta kutlanan Cinco de Mayo, Meksika tarihindeki önemli bir direnişin simgesidir.

Her yıl 5 Mayıs’ta kutlanan Cinco de Mayo, Meksika tarihindeki önemli bir direnişin simgesidir. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA / Daniel Cardenas

Her yıl 5 Mayıs’ta kutlanan Cinco de Mayo, Meksika tarihindeki önemli bir direnişin simgesidir.

© AA / Daniel Cardenas

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, 1862'de Meksika ordusunun III. Napolyon komutasındaki Fransız ordularına karşı elde ettiği zafer kutlandı.

Meksika&#x27;nın başkenti Meksiko&#x27;da, 1862&#x27;de Meksika ordusunun III. Napolyon komutasındaki Fransız ordularına karşı elde ettiği zafer kutlandı. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA / Daniel Cardenas

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, 1862'de Meksika ordusunun III. Napolyon komutasındaki Fransız ordularına karşı elde ettiği zafer kutlandı.

© AA / Daniel Cardenas

Meksikalıların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda, Puebla Muharebesi canlandırıldı.

Meksikalıların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda, Puebla Muharebesi canlandırıldı. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA / Daniel Cardenas

Meksikalıların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda, Puebla Muharebesi canlandırıldı.

© AA / Daniel Cardenas

Puebla Muharebesi, Meksika ordusunun, sayıca ve donanım açısından üstün olan III. Napolyon komutasındaki Fransız birliklerini mağlup etmesiyle sonuçlanmıştı.

Puebla Muharebesi, Meksika ordusunun, sayıca ve donanım açısından üstün olan III. Napolyon komutasındaki Fransız birliklerini mağlup etmesiyle sonuçlanmıştı. - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Daniel Cardenas

Puebla Muharebesi, Meksika ordusunun, sayıca ve donanım açısından üstün olan III. Napolyon komutasındaki Fransız birliklerini mağlup etmesiyle sonuçlanmıştı.

© AA / Daniel Cardenas

Bu galibiyet, Meksika halkı için yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda ulusal birlik ve bağımsızlık ruhunun simgesi haline geldi.

Bu galibiyet, Meksika halkı için yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda ulusal birlik ve bağımsızlık ruhunun simgesi haline geldi. - Sputnik Türkiye
5/9
© AA / Daniel Cardenas

Bu galibiyet, Meksika halkı için yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda ulusal birlik ve bağımsızlık ruhunun simgesi haline geldi.

© AA / Daniel Cardenas

Her yıl Cinco de Mayo (5 Mayıs) günü bu zaferin anısına kutlamalar yapılırken, bu yılki etkinliklerde de tarih ve kültür bir arada yaşatıldı.

Her yıl Cinco de Mayo (5 Mayıs) günü bu zaferin anısına kutlamalar yapılırken, bu yılki etkinliklerde de tarih ve kültür bir arada yaşatıldı. - Sputnik Türkiye
6/9
© AA / Daniel Cardenas

Her yıl Cinco de Mayo (5 Mayıs) günü bu zaferin anısına kutlamalar yapılırken, bu yılki etkinliklerde de tarih ve kültür bir arada yaşatıldı.

© AA / Daniel Cardenas

Meksika'daki anma törenlerinin yanı sıra, ABD’de de özellikle Latin kökenli topluluklar tarafından coşkuyla kutlanan Cinco de Mayo, kültürel kimliğin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.

Meksika&#x27;daki anma törenlerinin yanı sıra, ABD’de de özellikle Latin kökenli topluluklar tarafından coşkuyla kutlanan Cinco de Mayo, kültürel kimliğin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
7/9
© AA / Daniel Cardenas

Meksika'daki anma törenlerinin yanı sıra, ABD’de de özellikle Latin kökenli topluluklar tarafından coşkuyla kutlanan Cinco de Mayo, kültürel kimliğin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor.

© AA / Daniel Cardenas

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Cinco de Mayo kutlamaları

Meksika&#x27;nın başkenti Meksiko&#x27;da, Cinco de Mayo kutlamaları - Sputnik Türkiye
8/9
© AA / Daniel Cardenas

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Cinco de Mayo kutlamaları

© AA / Daniel Cardenas

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Cinco de Mayo kutlamaları

Meksika&#x27;nın başkenti Meksiko&#x27;da, Cinco de Mayo kutlamaları - Sputnik Türkiye
9/9
© AA / Daniel Cardenas

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Cinco de Mayo kutlamaları

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