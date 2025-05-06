Edirne'de Kakava coşkusu: Binlerce kişi baharın gelişini 'Tandoğan Ateşi'yle kutladı

Edirne’nin en köklü kültürel miraslarından biri olan Kakava Festivali, bu yıl da on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Baharın gelişi, bolluk ve bereketin simgesi olan Kakava, özellikle Roman topluluğu tarafından her yıl 5-6 Mayıs’ta büyük coşkuyla kutlanıyor.