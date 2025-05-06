Edirne'de Kakava coşkusu: Binlerce kişi baharın gelişini 'Tandoğan Ateşi'yle kutladı

Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı.
Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı.
Şenliklere katılmak için kente gelen çok sayıda turist, kutlamaların yapıldığı Sarayiçi'nde müzik eşliğinde eğlendi.
Şenliklere katılmak için kente gelen çok sayıda turist, kutlamaların yapıldığı Sarayiçi'nde müzik eşliğinde eğlendi.
Edirne'de geleneksel "Kakava ateşi" Sarayiçi'nde yakıldı. Kişiler ateşin üzerinden atladı.
Edirne'de geleneksel "Kakava ateşi" Sarayiçi'nde yakıldı. Kişiler ateşin üzerinden atladı.
'Kobra Murat' lakabıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, konser verdi.
'Kobra Murat' lakabıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, konser verdi.
Edirne'de düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin 3. günü konserlerle sürdü.
Edirne'de düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin 3. günü konserlerle sürdü.
Programda aralarında Japon dansçıların da yer aldığı Burcu Koçyiğit Roman Dans Ekibi de sahne aldı.
Programda aralarında Japon dansçıların da yer aldığı Burcu Koçyiğit Roman Dans Ekibi de sahne aldı.
Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, "Baba Fingo" efsanesinin Tunca Nehri'nde canlandırılması ve dileklerin yazılı olduğu kağıtların nehre bırakılmasıyla tamamlandı.
Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, "Baba Fingo" efsanesinin Tunca Nehri'nde canlandırılması ve dileklerin yazılı olduğu kağıtların nehre bırakılmasıyla tamamlandı.
Sarayiçi'nde düzenlenen şenlikler kapsamında sabaha karşı Kakava ritüeli gerçekleştirildi. Bazı vatandaşlar dileklerinin yazılı olduğu kağıtları alandaki ağaca astı. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı )
Sarayiçi'nde düzenlenen şenlikler kapsamında sabaha karşı Kakava ritüeli gerçekleştirildi. Bazı vatandaşlar dileklerinin yazılı olduğu kağıtları alandaki ağaca astı. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı )
"Baba Fingo" efsanesi bu yıl Roman çeribaşısı tarafından canlandırıldı. Elinde meşalelerle ve çiçeklerle süslü kayığa binen çeribaşı Fikri Ocak, nehir üzerinden alana gelerek katılımcıları selamladı, baharın ve Hıdırellez’in gelişini kutladı. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı )
"Baba Fingo" efsanesi bu yıl Roman çeribaşısı tarafından canlandırıldı. Elinde meşalelerle ve çiçeklerle süslü kayığa binen çeribaşı Fikri Ocak, nehir üzerinden alana gelerek katılımcıları selamladı, baharın ve Hıdırellez’in gelişini kutladı. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı )