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Edirne'de Kakava coşkusu: Binlerce kişi baharın gelişini 'Tandoğan Ateşi'yle kutladı
Edirne'de Kakava coşkusu: Binlerce kişi baharın gelişini 'Tandoğan Ateşi'yle kutladı
Sputnik Türkiye
Edirne’nin en köklü kültürel miraslarından biri olan Kakava Festivali, bu yıl da on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Baharın gelişi, bolluk ve... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, kakava ateşi, edirne, murat divandiler, bahar, bahar bayramı, hıdırellez, hıdırellez
фото, kakava ateşi, edirne, murat divandiler, bahar, bahar bayramı, hıdırellez, hıdırellez

Edirne'de Kakava coşkusu: Binlerce kişi baharın gelişini 'Tandoğan Ateşi'yle kutladı

09:27 06.05.2025
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Edirne’nin en köklü kültürel miraslarından biri olan Kakava Festivali, bu yıl da on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Baharın gelişi, bolluk ve bereketin simgesi olan Kakava, özellikle Roman topluluğu tarafından her yıl 5-6 Mayıs’ta büyük coşkuyla kutlanıyor.
© AA / Cihan Demirci

Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı.

Edirne&#x27;de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında geleneksel &quot;Kakava ateşi&quot; yakıldı. - Sputnik Türkiye
1/12
© AA / Cihan Demirci

Edirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı.

© AA / Hakan Mehmet Şahin

Şenliklere katılmak için kente gelen çok sayıda turist, kutlamaların yapıldığı Sarayiçi'nde müzik eşliğinde eğlendi.

Şenliklere katılmak için kente gelen çok sayıda turist, kutlamaların yapıldığı Sarayiçi&#x27;nde müzik eşliğinde eğlendi. - Sputnik Türkiye
2/12
© AA / Hakan Mehmet Şahin

Şenliklere katılmak için kente gelen çok sayıda turist, kutlamaların yapıldığı Sarayiçi'nde müzik eşliğinde eğlendi.

© AA / Gökhan Balcı

Edirne'de geleneksel "Kakava ateşi" Sarayiçi'nde yakıldı. Kişiler ateşin üzerinden atladı.

Edirne&#x27;de geleneksel &quot;Kakava ateşi&quot; Sarayiçi&#x27;nde yakıldı. Kişiler ateşin üzerinden atladı. - Sputnik Türkiye
3/12
© AA / Gökhan Balcı

Edirne'de geleneksel "Kakava ateşi" Sarayiçi'nde yakıldı. Kişiler ateşin üzerinden atladı.

© AA / Cihan Demirci

'Kobra Murat' lakabıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, konser verdi.

 &#x27;Kobra Murat&#x27; lakabıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, konser verdi. - Sputnik Türkiye
4/12
© AA / Cihan Demirci

'Kobra Murat' lakabıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, konser verdi.

© AA / Gökhan Balcı

Edirne'de düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin 3. günü konserlerle sürdü.

Edirne&#x27;de düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri&#x27;nin 3. günü konserlerle sürdü. - Sputnik Türkiye
5/12
© AA / Gökhan Balcı

Edirne'de düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin 3. günü konserlerle sürdü.

© AA / Gökhan Balcı

Programda aralarında Japon dansçıların da yer aldığı Burcu Koçyiğit Roman Dans Ekibi de sahne aldı.

Programda aralarında Japon dansçıların da yer aldığı Burcu Koçyiğit Roman Dans Ekibi de sahne aldı. - Sputnik Türkiye
6/12
© AA / Gökhan Balcı

Programda aralarında Japon dansçıların da yer aldığı Burcu Koçyiğit Roman Dans Ekibi de sahne aldı.

© AA / Gökhan Zobar

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, "Baba Fingo" efsanesinin Tunca Nehri'nde canlandırılması ve dileklerin yazılı olduğu kağıtların nehre bırakılmasıyla tamamlandı.

Edirne&#x27;de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, &quot;Baba Fingo&quot; efsanesinin Tunca Nehri&#x27;nde canlandırılması ve dileklerin yazılı olduğu kağıtların nehre bırakılmasıyla tamamlandı. - Sputnik Türkiye
7/12
© AA / Gökhan Zobar

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, "Baba Fingo" efsanesinin Tunca Nehri'nde canlandırılması ve dileklerin yazılı olduğu kağıtların nehre bırakılmasıyla tamamlandı.

© AA / Gökhan Zobar

Sarayiçi'nde düzenlenen şenlikler kapsamında sabaha karşı Kakava ritüeli gerçekleştirildi. Bazı vatandaşlar dileklerinin yazılı olduğu kağıtları alandaki ağaca astı. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı )

Sarayiçi&#x27;nde düzenlenen şenlikler kapsamında sabaha karşı Kakava ritüeli gerçekleştirildi. Bazı vatandaşlar dileklerinin yazılı olduğu kağıtları alandaki ağaca astı. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye
8/12
© AA / Gökhan Zobar

Sarayiçi'nde düzenlenen şenlikler kapsamında sabaha karşı Kakava ritüeli gerçekleştirildi. Bazı vatandaşlar dileklerinin yazılı olduğu kağıtları alandaki ağaca astı. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı )

© AA / Gökhan Zobar

"Baba Fingo" efsanesi bu yıl Roman çeribaşısı tarafından canlandırıldı. Elinde meşalelerle ve çiçeklerle süslü kayığa binen çeribaşı Fikri Ocak, nehir üzerinden alana gelerek katılımcıları selamladı, baharın ve Hıdırellez’in gelişini kutladı. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı )

&quot;Baba Fingo&quot; efsanesi bu yıl Roman çeribaşısı tarafından canlandırıldı. Elinde meşalelerle ve çiçeklerle süslü kayığa binen çeribaşı Fikri Ocak, nehir üzerinden alana gelerek katılımcıları selamladı, baharın ve Hıdırellez’in gelişini kutladı. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye
9/12
© AA / Gökhan Zobar

"Baba Fingo" efsanesi bu yıl Roman çeribaşısı tarafından canlandırıldı. Elinde meşalelerle ve çiçeklerle süslü kayığa binen çeribaşı Fikri Ocak, nehir üzerinden alana gelerek katılımcıları selamladı, baharın ve Hıdırellez’in gelişini kutladı. ( Gökhan Zobar - Anadolu Ajansı )

© AA / Salih BaranEdirne'de Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı. Sarayiçi'ndeki etkinliklere katılanlar müzik eşliğinde eğlendi. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )
Kakava - Sputnik Türkiye
10/12
© AA / Salih Baran
© AA / Gökhan BalcıEdirne'de geleneksel "Kakava ateşi" Sarayiçi'nde yakıldı. Vatandaşlar ateşin üzerinden atladı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Kakava - Sputnik Türkiye
11/12
© AA / Gökhan Balcı
© AA / Gökhan BalcıEdirne'de geleneksel "Kakava ateşi" Sarayiçi'nde yakıldı. Vatandaşlar ateşin üzerinden atladı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Kakava - Sputnik Türkiye
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© AA / Gökhan Balcı
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