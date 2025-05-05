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KOBİ’lere destek : 20 milyon liralık desteğe nasıl başvurulur? Hangi işletmeler yararlanabilir?
KOBİ’lere destek : 20 milyon liralık desteğe nasıl başvurulur? Hangi işletmeler yararlanabilir?
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KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Destek Programı 2. başvuru dönemi başladı. KOBİ’lere 20 milyon TL’ye kadar faizsiz destek sağlanacak. Kimler başvurabilir, nasıl başvuru yapılır? Tüm detaylar haberde.
2025-05-05T07:35+0300
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KOSGEB, üretim, istihdam ve ihracatın belkemiği olan KOBİ’ler için önemli bir destek programını yeniden başlattı. Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın 2. başvuru dönemi 2 Mayıs’ta başladı ve başvurular 30 Haziran 2025’e kadar sürecek.💰 KOBİ’lere Ne Sunuluyor?Program kapsamında makine-teçhizat alımından personele, yazılımdan hizmet alımlarına kadar çok geniş bir alanda finansman desteği sunuluyor.📌 Kimler Başvuru Yapabilir?Bu destekten faydalanmak isteyen işletmelerin şu şartları taşıması gerekiyor:İstisna Durumlar: Ar-Ge projesi tamamlamış olmak, Ar-Ge merkezi ya da Teknopark’ta faaliyet göstermek, TÜBİTAK destekli proje yürütmüş olmak gibi durumlarda "hızlı büyüme" şartı aranmıyor.🧾 Destek Neleri Kapsıyor?📅 Başvuru Takvimi ve Süreç🔗 Nasıl Başvuru Yapılır?Başvuru yapmak isteyen işletmeler:
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kosgeb 2025 destek programı, kobi̇ desteği başvurusu, 20 milyon tl kosgeb desteği, faizsiz kredi kobi̇, kosgeb başvuru şartları, kapasite geliştirme desteği, kobi̇ finansman başvurusu, kosgeb nasıl başvurulur
kosgeb 2025 destek programı, kobi̇ desteği başvurusu, 20 milyon tl kosgeb desteği, faizsiz kredi kobi̇, kosgeb başvuru şartları, kapasite geliştirme desteği, kobi̇ finansman başvurusu, kosgeb nasıl başvurulur

KOBİ’lere destek : 20 milyon liralık desteğe nasıl başvurulur? Hangi işletmeler yararlanabilir?

07:35 05.05.2025
© FotoğrafKOBİ’lere destek: 20 milyon liralık desteğe nasıl başvurulur?
KOBİ’lere destek: 20 milyon liralık desteğe nasıl başvurulur? - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© Fotoğraf
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Küçük ve orta ölçekli işletmeler için KOSGEB tarafından hayata geçirilen "Kapasite Geliştirme Destek Programı" kapsamında ikinci başvuru dönemi başladı. KOBİ’lere 20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman isin 20 puanlık faiz desteği sağlanacak. Başvuru süreci 2 Mayıs itibarıyla başladı ve 30 Haziran’a kadar devam edecek.
KOSGEB, üretim, istihdam ve ihracatın belkemiği olan KOBİ’ler için önemli bir destek programını yeniden başlattı. Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın 2. başvuru dönemi 2 Mayıs’ta başladı ve başvurular 30 Haziran 2025’e kadar sürecek.

💰 KOBİ’lere Ne Sunuluyor?

20 milyon TL’ye kadar kredi üst limiti
36 aya varan vade
20 puanlık faiz/kâr payı desteği
Faizsiz ve geri ödemesiz destek modeli
Program kapsamında makine-teçhizat alımından personele, yazılımdan hizmet alımlarına kadar çok geniş bir alanda finansman desteği sunuluyor.

📌 Kimler Başvuru Yapabilir?

Bu destekten faydalanmak isteyen işletmelerin şu şartları taşıması gerekiyor:
KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olmak
Güncel “İşletme Beyanı”na sahip olmak
Küçük veya orta büyüklükte işletme (KOBİ) sınıfında yer almak
İmalat, yazılım, telekomünikasyon veya Ar-Ge gibi öncelikli sektörlerde faaliyet göstermek
Limited ya da anonim şirket statüsünde olmak
Tercihen hızlı büyüyen işletme statüsüne sahip olmak (bazı istisnalar geçerli)
İstisna Durumlar: Ar-Ge projesi tamamlamış olmak, Ar-Ge merkezi ya da Teknopark’ta faaliyet göstermek, TÜBİTAK destekli proje yürütmüş olmak gibi durumlarda "hızlı büyüme" şartı aranmıyor.

🧾 Destek Neleri Kapsıyor?

Makine, teçhizat, kalıp yatırımları
Kurumsal yazılım giderleri
Personel maaşları
Eğitim, danışmanlık, test, pazarlama hizmetleri
İşletme sermayesi ihtiyaçları

📅 Başvuru Takvimi ve Süreç

Başlangıç Tarihi: 2 Mayıs 2025
Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2025
Proje Süresi: 24 ay
Kredi Vadesi: Azami 36 ay
Destek Şekli: Geri ödemesiz faiz/kâr payı desteği

🔗 Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen işletmeler:
1.
KOSGEB web sitesi ziyaret edilmeli
2.
Sisteme kayıt olup “Kapasite Geliştirme Destek Programı” başvurusu menüsüne girmeli
3.
Gerekli belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını tamamlamalı
4.
Detaylı bilgi ve destek için en yakın KOSGEB İl Müdürlüğü ile iletişime geçebilirler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli`de - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2021
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Bakan Varank: KOSGEB başvuruları pazartesi başlıyor
1 Mayıs 2021, 11:26
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