https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/kobilere-destek--20-milyon-liralik-destege-nasil-basvurulur-hangi-isletmeler-yararlanabilir-1095911213.html

KOBİ’lere destek : 20 milyon liralık desteğe nasıl başvurulur? Hangi işletmeler yararlanabilir?

KOBİ’lere destek : 20 milyon liralık desteğe nasıl başvurulur? Hangi işletmeler yararlanabilir?

Sputnik Türkiye

KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Destek Programı 2. başvuru dönemi başladı. KOBİ’lere 20 milyon TL’ye kadar faizsiz destek sağlanacak. Kimler başvurabilir, nasıl başvuru yapılır? Tüm detaylar haberde.

2025-05-05T07:35+0300

2025-05-05T07:35+0300

2025-05-05T07:35+0300

ekonomi̇

kobi̇

kosgeb

destek

ekonomik destek paketi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/05/1095911669_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_ba15b15c9aaa79a6189b6418b51be63b.png

KOSGEB, üretim, istihdam ve ihracatın belkemiği olan KOBİ’ler için önemli bir destek programını yeniden başlattı. Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın 2. başvuru dönemi 2 Mayıs’ta başladı ve başvurular 30 Haziran 2025’e kadar sürecek.💰 KOBİ’lere Ne Sunuluyor?Program kapsamında makine-teçhizat alımından personele, yazılımdan hizmet alımlarına kadar çok geniş bir alanda finansman desteği sunuluyor.📌 Kimler Başvuru Yapabilir?Bu destekten faydalanmak isteyen işletmelerin şu şartları taşıması gerekiyor:İstisna Durumlar: Ar-Ge projesi tamamlamış olmak, Ar-Ge merkezi ya da Teknopark’ta faaliyet göstermek, TÜBİTAK destekli proje yürütmüş olmak gibi durumlarda "hızlı büyüme" şartı aranmıyor.🧾 Destek Neleri Kapsıyor?📅 Başvuru Takvimi ve Süreç🔗 Nasıl Başvuru Yapılır?Başvuru yapmak isteyen işletmeler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210501/varank-kosgeb-basvurulari-pazartesi-basliyor-1044400293.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kosgeb 2025 destek programı, kobi̇ desteği başvurusu, 20 milyon tl kosgeb desteği, faizsiz kredi kobi̇, kosgeb başvuru şartları, kapasite geliştirme desteği, kobi̇ finansman başvurusu, kosgeb nasıl başvurulur