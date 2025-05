https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/hidirellez-ne-zaman-ve-nasil-kutlanir-hidirellez-rituelleri-nelerdir-hidirellez-bugun-mu-1095898171.html

Hıdırellez ne zaman ve nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri nelerdir? Hıdırellez bugün mü?

Hıdırellez ne zaman ve nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri nelerdir? Hıdırellez bugün mü?

Türkiye her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Mayıs ve 6 Mayıs tarihlerinde ilkbaharın gelişini Hıdırellez ile kutlayacak.Bugün hıdırellez günü mü?Hıdırellez için dilekler 5 Mayıs gününü 6 Mayıs'a bağlayan gece dilenir.Hıdırellez nedir?Hıdırellez, Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. İnanışa göre karada darda kalan kişilere yardım eden, onlara yol gösteren, bolluk ve bereket getiren Hızır Peygamber ve suların koruyucusu İlyas Peygamber, yılda sadece bir kez buluşuyor. Bolluk ve bereketi simgeleyen peygamberlerin ayaklarını bastığı her yerin yeşerdiği, temas ettikleri her şeyin bereketlendiği, şifa dağıttıkları kabul ediliyor.Hıdırellez ismi nereden gelir?Hıdırellez kelimesinin kökeninin Hızır ve İlyas isimlerinin birleşiminden geldiği rivayet edilir. Hızır ve İlyas bazı mitlerde kardeş, bazı mitlerde de iki yakın arkadaştır. Bu iki isim, 'ab-ı hayat' yani ölümsüzlük suyunu bulabilmek için yola çıkarlar.Hıdırellez, dünyanın farklı yerlerinde Ağrice, Altı Mayıs, Aya Yorgi, Aziz George, Bahar Bayramı, Ederlez, Eğrice, Eğrilce, Hederlez, Hıdrellez, Hiderlez, Hızır ile İlyas, İderlez, İlk Yaz, Mantifer, Mar Curcos, Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) isimleriyle de bilinir.Romanlar 'Kakava' diyorHıdırellez'i bayram olarak kutlayan Romanlar ise bu güne 'Kakava' ismini veriyor.Hıdırellez'de ne yapılır?Baharın gelişi kutlamak ve kötü enerjilerden arınmak amacıyla her hıdırellez gününde ateş yakılır ve üzerinden üç kez atlanır.Hıdırellez ne zaman kutlanır?Hıdırellez, her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan, baharın gelişini, bereketi ve dileklerin kabulünü simgeleyen bir gelenektir.Hıdırellez gecesi yapılacaklar: Hıdırellez gecesi ne yapılır?Hıdırellez, doğayla yeniden bağ kurmak, dilek dilemek ve umutları tazelemek için kutlanır. Hıdırellez gecesi de tam bu inanç doğrultusunda ihtiyacı olanlar o doğrultuda dilekler diler.Hıdırellez ritülleri neler?Hıdırellez'de yapılan sayısız ritüel var. Özellikle sosyal medyada hıdırellez dilekleri ile ilgili birçok ritüel yer alır.Ritüeller ise hem gelenekseldir hem de kültürden kültüre biraz farklılık gösterir. İşte yaygın Hıdırellez ritüelleri:1. Dilek tutmaAkşamdan küçük kağıtlara dilekler yazılır ya da sembolik olarak ev, araba, para gibi şeylerin küçük maketleri yapılır.Bunlar gül ağaçlarının dallarına asılır ya da gül ağacının dibine gömülür. Çünkü Hızır’ın gül ağacının altından geçtiğine inanılır.Son yıllarda hazırlanan kağıtlara istenilen şeylerin fotoğraflarının da yapıştırıldığı görülüyor.2. Ateş üzerinden atlamaKötülüklerden, hastalıklardan ve nazardan arınmak için ateş yakılır. İnsanlar bu ateşin üzerinden üç kez atlayarak dilek diler ve kötü enerjilerden arındıklarına inanırlar.3. Baht açmaBekâr genç kızlar bahtlarının açılması için ritüeller yapar."Baht açma" adıyla bilinen törenlerde içine yüzük, küpe gibi eşyalar atılmış su dolu kaplar sabaha kadar gül ağacının altında bekletilir. Sabah toplanan kapta dilekler çekilir.4. Kırk uçurmaBazı bölgelerde evde bulunan kırk çeşit nesne toplanır, üzerlerinden dualar okunarak suya atılır.Bu suyla yüz yıkanır ya da eve serpilir. Bolluk ve bereket getirdiğine inanılır.5. Doğaya çıkma (Piknik yapma)Aileler ve komşularla birlikte doğaya çıkılır, piknik yapılır, oyunlar oynanır ve şenlikler düzenlenir.Özellikle su kenarları tercih edilir çünkü Hızır ve İlyas’ın suyla bağlantılı olduğuna inanılır.6. Suya dair ritüellerHıdırellez sabahı erken saatte akarsulara gidilir, eller ve yüzler yıkanır. Akan suların hastalıkları götürdüğüne ve sağlık getirdiğine inanılır.7. Ev temizliği ile bereketEvler Hıdırellez öncesinde temizlenir, yeni yıla arınmış olarak girme niyeti taşır.Bu temizlik, bereketi ve şansı çekmek için yapılır.

