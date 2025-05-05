https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/cinden-gelen-ucuz-ayakkabilara-dikkat-kanser-yapabilir-iddiasi--1095927011.html

Çin'den gelen ucuz ayakkabılara dikkat: Kanser yapabilir iddiası

Çin'den gelen ucuz ayakkabılara dikkat: Kanser yapabilir iddiası

Sputnik Türkiye

Çin'den e-ticaret yoluyla gelen ucuz ayakkabılarda hiçbir denetim yapılmadığı ve kanserojen maddeler bulunduğu iddia edildi. 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T13:50+0300

2025-05-05T13:50+0300

2025-05-05T13:50+0300

sağlik

çin

ticaret bakanlığı

türkiye gazetesi

ayakkabı

kanserojen

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Türkiye'de son dönemde Çin'den e-ticaret platformları üzerinden ucuza alınan başta ayakkabı olmak üzere bir çok üründe kanserojen madde bulunduğu iddia edildi. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, tehlikeye karşı Ticaret Bakanlığı ile temasta olduklarını belirterek, "Ayakkabıların üzerinde kanserojen ve alerjen riski konusunda sıkıntılı durum olduğu konusunu bakanlığımızla da görüşüyoruz. Bu konuda çözüm talep ettik" dedi. 7-8 milyon ayakkabı siparişi Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, uygun fiyatlı olması sebebiyle rağbet gören Çin'den ithal edilen ürünlerdeki tehlike gündeme geldi. Özellikle ayakkabı ve mutfak eşyası ürünlerinde kanserojen riski yüksek kimyasal maddeler bulunduğu öne sürüldü. TASD Başkanı Berke İçten, Çin'de faaliyet gösteren ve Türkiye'de temsilcisi bulunmayan son dönemin popüler platformundan verilen 7-8 milyon çift sipariş verilen ayakkabıların kanserojen ve alerjen riski taşıyıp taşımadığının araştırılması için Ticaret Bakanlığı ile görüştüklerini belirtti.Türkiye'de satışı yasaklanmalı2024 yılında 76 milyon çift ayakkabı ithalatının 7-8 milyon çiftinin Çin'deki bu e-ticaret platformundan yapıldığını kaydeden Berke İçten, "Bu rakam her geçen gün artıyor. Ayakkabıların üzerinde kanserojen ve alerjen riski konusunda sıkıntılı durum olduğu konusunu bakanlığımızla da görüşüyoruz. Bu konuda çözüm talep ettik. Bu platformun Türkiye’de yerleşik bir ofisinin, muhatabının olması gerekir. Gelen ürünlerden kategori kategori testler yapılarak, uygunsuz olanların tespit edilenlerin Türkiye’de satışının yasaklanması gerekir” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/alman-ilac-sirketi-kanseri-tetikledigi-iddiasiyla-yargilandigi-davayi-kaybetti-21-milyar-dolar-1094818885.html

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çin, ticaret bakanlığı, türkiye gazetesi, ayakkabı, kanserojen