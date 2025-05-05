Bitlis’te 'Nemrut’un develeri' koruma altına alınıyor: 15. yüzyıldan kalma volkanik miras turizme kazandırılacak

Uzmanlara göre, söz konusu kayaçlar Nemrut Dağı’nda 15. yüzyılda meydana gelen büyük bir volkanik patlama sonucunda oluştu.
Uzmanlara göre, söz konusu kayaçlar Nemrut Dağı’nda 15. yüzyılda meydana gelen büyük bir volkanik patlama sonucunda oluştu.
Patlamayla birlikte lav ve tüf tabakalarının yer şekillerini biçimlendirmesiyle oluşan bu bloklar, zamanla rüzgar ve yağmur gibi dış etkenlerle şekil değiştirdi.
Patlamayla birlikte lav ve tüf tabakalarının yer şekillerini biçimlendirmesiyle oluşan bu bloklar, zamanla rüzgar ve yağmur gibi dış etkenlerle şekil değiştirdi.
Bugün deve siluetlerini andıran yapılarıyla dikkat çeken 26 kaya bloğu, bölge halkı tarafından “Nemrut’un develeri” adıyla anılıyor.
Bugün deve siluetlerini andıran yapılarıyla dikkat çeken 26 kaya bloğu, bölge halkı tarafından “Nemrut’un develeri” adıyla anılıyor.
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, bölgeyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Karakaya, “Nemrut’un develeri, Bitlis’in en özel destinasyonlarından biri. Burada, hem doğal mirasın korunması hem de turizm potansiyelinin değerlendirilmesi adına bilimsel çalışmalara öncelik vereceğiz” dedi.
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, bölgeyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Karakaya, “Nemrut’un develeri, Bitlis’in en özel destinasyonlarından biri. Burada, hem doğal mirasın korunması hem de turizm potansiyelinin değerlendirilmesi adına bilimsel çalışmalara öncelik vereceğiz” dedi.
Vali Karakaya, kalderanın Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük kalderası olduğunu vurguladı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Nemrut'un develeri" olarak bilinen kaya bloklarının korunarak turizme kazandırılması hedefleniyor.
Vali Karakaya, kalderanın Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük kalderası olduğunu vurguladı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Nemrut'un develeri" olarak bilinen kaya bloklarının korunarak turizme kazandırılması hedefleniyor.