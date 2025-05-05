Bitlis’te 'Nemrut’un develeri' koruma altına alınıyor: 15. yüzyıldan kalma volkanik miras turizme kazandırılacak

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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, bölgeyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. İnceleme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Karakaya, “Nemrut’un develeri, Bitlis’in en özel destinasyonlarından biri. Burada, hem doğal mirasın korunması hem de turizm potansiyelinin değerlendirilmesi adına bilimsel çalışmalara öncelik vereceğiz” dedi.