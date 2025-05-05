Sarıyer taraftarından Boğaz’da şampiyonluk kutlaması: Renkli görüntüler İstanbul’u sardı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonu zirvede tamamlayarak Trendyol 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren Sarıyer’de büyük sevinç var. Şampiyonluğu kutlamak isteyen lacivert-beyazlı taraftarlar, Sarıyer Meydanı'nda bir araya gelerek renkli görüntülere imza attı.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonu zirvede tamamlayarak Trendyol 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren Sarıyer’de büyük sevinç var. Şampiyonluğu kutlamak isteyen lacivert-beyazlı taraftarlar, Sarıyer Meydanı'nda bir araya gelerek renkli görüntülere imza attı.
Ellerinde bayraklar ve atkılarla toplanan Sarıyer taraftarları, coşkulu tezahüratlarla takımlarını selamladı. Meydandaki kutlamaların ardından teknelere geçen taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda adeta şampiyonluk turu attı.
Ellerinde bayraklar ve atkılarla toplanan Sarıyer taraftarları, coşkulu tezahüratlarla takımlarını selamladı. Meydandaki kutlamaların ardından teknelere geçen taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda adeta şampiyonluk turu attı.
Taraftarlar, Sarıyer kıyısında başlayan kutlamalarını teknelere taşıdı. İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen bu deniz turu, Sarıyer tarihinde bir ilke sahne oldu. Bayraklarla donatılan tekneler, marşlarla boğazda ilerlerken İstanbul semalarında şampiyonluk yankılandı.
Taraftarlar, Sarıyer kıyısında başlayan kutlamalarını teknelere taşıdı. İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen bu deniz turu, Sarıyer tarihinde bir ilke sahne oldu. Bayraklarla donatılan tekneler, marşlarla boğazda ilerlerken İstanbul semalarında şampiyonluk yankılandı.
Kutlamalara Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör ve oyuncular tam kadro katıldı. Taraftarlarla bir araya gelen yönetim, şampiyonluk coşkusunu birlikte paylaştı.
Kutlamalara Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör ve oyuncular tam kadro katıldı. Taraftarlarla bir araya gelen yönetim, şampiyonluk coşkusunu birlikte paylaştı.