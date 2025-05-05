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Sarıyer taraftarından Boğaz’da şampiyonluk kutlaması: Renkli görüntüler İstanbul’u sardı
Sarıyer taraftarından Boğaz’da şampiyonluk kutlaması: Renkli görüntüler İstanbul’u sardı
Sputnik Türkiye
Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer’in coşkulu taraftarları, İstanbul Boğazı'nda teknelerle düzenledikleri kutlamalarla şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, sarıyer, i̇stanbul, i̇stanbul boğazı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), şampiyon, şampiyonluk, kutlama
фото, sarıyer, i̇stanbul, i̇stanbul boğazı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), şampiyon, şampiyonluk, kutlama

Sarıyer taraftarından Boğaz’da şampiyonluk kutlaması: Renkli görüntüler İstanbul’u sardı

08:02 05.05.2025
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Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer’in coşkulu taraftarları, İstanbul Boğazı'nda teknelerle düzenledikleri kutlamalarla şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.
© AA / Murat Şengül

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonu zirvede tamamlayarak Trendyol 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren Sarıyer’de büyük sevinç var. Şampiyonluğu kutlamak isteyen lacivert-beyazlı taraftarlar, Sarıyer Meydanı'nda bir araya gelerek renkli görüntülere imza attı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonu zirvede tamamlayarak Trendyol 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren Sarıyer’de büyük sevinç var. Şampiyonluğu kutlamak isteyen lacivert-beyazlı taraftarlar, Sarıyer Meydanı&#x27;nda bir araya gelerek renkli görüntülere imza attı. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA / Murat Şengül

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta sezonu zirvede tamamlayarak Trendyol 1. Lig’e yükselme başarısı gösteren Sarıyer’de büyük sevinç var. Şampiyonluğu kutlamak isteyen lacivert-beyazlı taraftarlar, Sarıyer Meydanı'nda bir araya gelerek renkli görüntülere imza attı.

© AA / Murat Şengül

Ellerinde bayraklar ve atkılarla toplanan Sarıyer taraftarları, coşkulu tezahüratlarla takımlarını selamladı. Meydandaki kutlamaların ardından teknelere geçen taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda adeta şampiyonluk turu attı.

Ellerinde bayraklar ve atkılarla toplanan Sarıyer taraftarları, coşkulu tezahüratlarla takımlarını selamladı. Meydandaki kutlamaların ardından teknelere geçen taraftarlar, İstanbul Boğazı&#x27;nda adeta şampiyonluk turu attı. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA / Murat Şengül

Ellerinde bayraklar ve atkılarla toplanan Sarıyer taraftarları, coşkulu tezahüratlarla takımlarını selamladı. Meydandaki kutlamaların ardından teknelere geçen taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda adeta şampiyonluk turu attı.

© AA / Murat Şengül

Sarıyer’in uzun süredir hedeflediği 1. Lig hasreti sona erdi. Teknik heyet, futbolcular ve yönetimin birlikte elde ettiği başarı, tüm camiada büyük coşku yarattı.

Sarıyer’in uzun süredir hedeflediği 1. Lig hasreti sona erdi. Teknik heyet, futbolcular ve yönetimin birlikte elde ettiği başarı, tüm camiada büyük coşku yarattı. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA / Murat Şengül

Sarıyer’in uzun süredir hedeflediği 1. Lig hasreti sona erdi. Teknik heyet, futbolcular ve yönetimin birlikte elde ettiği başarı, tüm camiada büyük coşku yarattı.

© AA / Murat Şengül

Taraftarlar, Sarıyer kıyısında başlayan kutlamalarını teknelere taşıdı. İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen bu deniz turu, Sarıyer tarihinde bir ilke sahne oldu. Bayraklarla donatılan tekneler, marşlarla boğazda ilerlerken İstanbul semalarında şampiyonluk yankılandı.

Taraftarlar, Sarıyer kıyısında başlayan kutlamalarını teknelere taşıdı. İstanbul Boğazı&#x27;nda gerçekleşen bu deniz turu, Sarıyer tarihinde bir ilke sahne oldu. Bayraklarla donatılan tekneler, marşlarla boğazda ilerlerken İstanbul semalarında şampiyonluk yankılandı. - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Murat Şengül

Taraftarlar, Sarıyer kıyısında başlayan kutlamalarını teknelere taşıdı. İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen bu deniz turu, Sarıyer tarihinde bir ilke sahne oldu. Bayraklarla donatılan tekneler, marşlarla boğazda ilerlerken İstanbul semalarında şampiyonluk yankılandı.

© AA / Murat Şengül

Kutlamalara Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör ve oyuncular tam kadro katıldı. Taraftarlarla bir araya gelen yönetim, şampiyonluk coşkusunu birlikte paylaştı.

Kutlamalara Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör ve oyuncular tam kadro katıldı. Taraftarlarla bir araya gelen yönetim, şampiyonluk coşkusunu birlikte paylaştı. - Sputnik Türkiye
5/9
© AA / Murat Şengül

Kutlamalara Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör ve oyuncular tam kadro katıldı. Taraftarlarla bir araya gelen yönetim, şampiyonluk coşkusunu birlikte paylaştı.

© AA / Murat Şengül

Teknelerden çekilen görüntüler sosyal medyada büyük beğeni toplarken, birçok futbolsever bu organizasyonu övgüyle paylaştı. Kutlamalar, İstanbul’un spor ve kültür yaşamına damga vurdu.

Teknelerden çekilen görüntüler sosyal medyada büyük beğeni toplarken, birçok futbolsever bu organizasyonu övgüyle paylaştı. Kutlamalar, İstanbul’un spor ve kültür yaşamına damga vurdu. - Sputnik Türkiye
6/9
© AA / Murat Şengül

Teknelerden çekilen görüntüler sosyal medyada büyük beğeni toplarken, birçok futbolsever bu organizasyonu övgüyle paylaştı. Kutlamalar, İstanbul’un spor ve kültür yaşamına damga vurdu.

© AA / Murat ŞengülNesine 2. Lig Beyaz Grub'u birinci bitirerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer'in taraftarları, şampiyonluğu kutluyor. Kutlama etkinlikleri için Sarıyer Meydanı'nda toplanan lacivert-beyazlı taraftarlar, tezahürat ve bayraklarla takıma destek verdi. Sonrasında teknelere geçen taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda tur atarak şampiyonluk sevincini yaşadı. ( Murat Şengül - Anadolu Ajansı )
Sarıyer Taraftarından Boğaz’da Şampiyonluk Kutlaması: Renkli Görüntüler İstanbul’u Sardı - Sputnik Türkiye
7/9
© AA / Murat Şengül
© AA / Murat ŞengülNesine 2. Lig Beyaz Grub'u birinci bitirerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer'in taraftarları, şampiyonluğu kutluyor. Kutlama etkinlikleri için Sarıyer Meydanı'nda toplanan lacivert-beyazlı taraftarlar, tezahürat ve bayraklarla takıma destek verdi. Sonrasında teknelere geçen taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda tur atarak şampiyonluk sevincini yaşadı. ( Murat Şengül - Anadolu Ajansı )
Sarıyer Taraftarından Boğaz’da Şampiyonluk Kutlaması: Renkli Görüntüler İstanbul’u Sardı - Sputnik Türkiye
8/9
© AA / Murat Şengül
© AA / Murat ŞengülNesine 2. Lig Beyaz Grub'u birinci bitirerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer'in taraftarları, şampiyonluğu kutluyor. Kutlama etkinlikleri için Sarıyer Meydanı'nda toplanan lacivert-beyazlı taraftarlar, tezahürat ve bayraklarla takıma destek verdi. Sonrasında teknelere geçen taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda tur atarak şampiyonluk sevincini yaşadı. ( Murat Şengül - Anadolu Ajansı )
Sarıyer Taraftarından Boğaz’da Şampiyonluk Kutlaması: Renkli Görüntüler İstanbul’u Sardı - Sputnik Türkiye
9/9
© AA / Murat Şengül
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