https://anlatilaninotesi.com.tr/20250504/cumhurbaskani-erdogandan-chpye-tepki-isi-polisin-uzerine-otobus-surmeye-kadar-vardirdilar-1095902607.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: 'İşi polisin üzerine otobüs sürmeye kadar vardırdılar'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: 'İşi polisin üzerine otobüs sürmeye kadar vardırdılar'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) otobüsünün polislerin üzerine sürülmesi olayına sert sözlerle tepki gösterdi... 04.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-04T16:13+0300
2025-05-04T16:13+0300
2025-05-04T16:13+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ziyaret gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs (KKTC) döüş yolunda, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Kıbrıs Türk'ünü yok sayanlar, karşılarında daha güçlü bir Türkiye bulur''Suriye’nin yeni bir çatışma iklimine sürüklenmesine izin vermeyiz ve vermeyeceğiz''Elimizdeki en etkin çözüm, kentsel dönüşümdür''Kentsel dönüşüm hayat memat meselesidir''Nasıl bir zihniyet fukaralığı, otobüsü polisin üzerine sürme talimatını verdirebilir''Polisin üzerine nasıl polis otobüsü sürdürürsünüz?'
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: 'İşi polisin üzerine otobüs sürmeye kadar vardırdılar'
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) otobüsünün polislerin üzerine sürülmesi olayına sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, kentsel dönüşüme ilişkin de mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ziyaret gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs (KKTC) döüş yolunda, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'Kıbrıs Türk'ünü yok sayanlar, karşılarında daha güçlü bir Türkiye bulur'
Tarihten ibret almayan topluluklar, benzer akıbetleri tekrar tekrar yaşamaya mahkumdur. Kıbrıs'ta barış dilini bozan, gelecek nesilleri de tehlikeye atan her açıklamayı, ben şiddetle kınıyorum. Biz, Kıbrıs Adası'nda barış ve huzur için bugüne kadar, üzerimize düşeni hep yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini kendi hak ve menfaatlerimiz bilerek hareket ettik ve bu değişmeyecektir. Ada’nın huzurunu bozan, hassasiyetlerini kaşıyan, kargaşa çıkartmayı arzulayan yaklaşımlara da müsaade etmeyiz. Terör yoluna başvuranlar, Kıbrıs Türk'ünü yok sayanlar, karşılarında daha güçlü bir Türkiye bulacaklarını bilmeleri lazım. Gerilimleri artıran söylemler yerine, yapıcı ve birleştirici bir dil kullanmak, Ada’nın geleceği adına daha faydalı olacaktır. Buna dikkat etmeleri lazım. Acıların tekrarına asla izin vermeyiz ve bu konuda da kararlıyız. Kıbrıs Türklerinin haklı davalarının en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Ne Türkiye eski Türkiye, ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ne dünya eski dünyadır. Bunları artık çok çok iyi bilmelerinde fayda var.
'Suriye’nin yeni bir çatışma iklimine sürüklenmesine izin vermeyiz ve vermeyeceğiz'
Geçmişte İsrail’in kışkırtmalarıyla hareket eden kim varsa hüsrana uğradı. İsrail, sadece kendini düşünür. Herkes birlik ve toprak bütünlüğü temelinde yeni Suriye’yi inşa için gayret göstermelidir. İsrail provokasyonunun vadettiği sadece kan, gözyaşı ve ölümdür. Bir ve bütün Suriye ise, müreffeh bir geleceğin formülüdür. Her zaman söylediğimiz gibi, biz komşumuz Suriye’nin yeni bir çatışma iklimine sürüklenmesine izin vermeyiz ve vermeyeceğiz.
'Elimizdeki en etkin çözüm, kentsel dönüşümdür'
Biz, deprem meselesini sembolik birkaç bina, birkaç slogan, algı operasyonları parantezinde ele alanlardan değiliz. Biz, bu meseleye kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerin peşindeyiz. Deprem, ülkemizin gerçeğidir ve olacak depremleri durdurmak mümkün değildir. Ancak kayıpları sonlandırmak, sağlam yapılar inşa etmek mümkündür. Bunun için meseleye konjonktürel ve küçük ölçekli değil, resmin bütününü gören bir anlayışla yaklaşıyoruz. 11 ilimizi etkileyen asrın felaketi bizlere, sağlam yapılarla felaketin önüne geçmenin mümkün olduğunu göstermiştir. Yapı stoğumuzu yenilemek için elimizdeki en etkin çözüm, kentsel dönüşümdür.
'Kentsel dönüşüm hayat memat meselesidir'
Kentsel dönüşüm meselesi, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir. İnsanların evlerinin başlarına yıkılmaması için en dayanıklı, son teknoloji ile yapılmış ve estetik açıdan şehirlerimizin dokusunu koruyan ve destekleyen yapılar inşa etmeliyiz. Bu konuyu ideolojik saplantılara kurban veremeyiz. Depreme hazır şehirler, Türkiye’nin geleceğini kurtaracaktır. Türkiye'nin dört bir yanında depreme hazırlık konusunda kapsamlı ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Yerinde dönüşümü teşvik edecek ve devlet-vatandaş iş birliğini güçlendireceğiz. Bütün bunların yanında ayrıca şu anda çok güçlü bir AFAD'a sahibiz. AFAD'ımız bütün birimleriyle çalışıyor. İşte İstanbul'daki depremde ben de ilk gün hemen İstanbul merkeze gittim. Çalışmaları arkadaşlarla beraber yürütelim dedik. O gün ilgili bütün arkadaşlar Kağıthane'deki merkeze geldiler. Orada gerekli koordinasyonu yaptık ve çalışmayı yürüttük. Sağ olsunlar bütün tedbirleri almak suretiyle adımları atmışlar. Dedik, buradan bir Hasbahçe'ye inelim, vatandaşın oradaki durumunu görelim. Baktık ki vatandaş, çadırlarla Hasbahçe'de konaklamış. Orada çoluk çocuk birlikte oturuyorlar. Sağ olsun Kağıthane Belediyemiz onlara orada yemek ikram etti. Sonra biz de onlarla beraber olduk. Geç saate kadar beraberce hasbihal ettik. Orada sadece Kağıthane'nin halkı yoktu. Kağıthane dışından da vatandaşlar gelmişti. Onlar da orada, o masalarda yerlerini aldılar. Deprem anı bir korkudur, geliyor geçiyor. Fakat tedbirlerimizi her an almamız lazım. Tedbirle iç içe olmaya mecburuz. Bu konuda hocalarımız televizyonlarda uyarıyorlar. Tedbirlerin ne tür olması lazım, bu konularda çeşitli bilgiler veriyorlar. Ama her geçen gün halkımızın bilinci daha da artıyor. Bu bilinçlenme ile beraber de yaşam devam ediyor. Allah yar ve yardımcımız olsun.
'Nasıl bir zihniyet fukaralığı, otobüsü polisin üzerine sürme talimatını verdirebilir'
Siyasi hırsları ve saplantıları, CHP’li yöneticileri esir almış durumda. Muvazene tamamen kayboldu. Utançla hatırlanacak işler yapıyorlar. Milleti sokağa dökmek, iç karışıklık çıkartmak, kaos oluşturmak, provokasyonlara ortam sağlamak bitti; işi şimdi doğrudan devletin polisinin üzerine otobüs sürmeye kadar vardırdılar. Bu menfur eylem, siyasetin sınırlarını aşmıştır. Bu konu artık siyasetin değil, yargının konusu haline gelmiştir. Nasıl bir zihniyet ve şahsiyet fukaralığı, otobüsü polisin üzerine sürme talimatını verdirebilir. Polisimizi kimler hedef alır, teröristler.
'Polisin üzerine nasıl polis otobüsü sürdürürsünüz?'
Polislerimiz devletin ve milletimizin güvenliği için gecelerini gündüzlerine katarken, siz nasıl onların üzerlerine parti otobüsü sürdürürsünüz? Orada bir husus da dikkat çekiciydi. O kadın polisimiz başörtülüydü. O esnada otobüsün içinden de “sür, sür, sür” diye bağırıyorlar. Sonra şoför de itiraf ediyor. “Öyle dediler, ben de sürdüm” diye. Allah'tan, polisimiz kaçarak kurtuluyor. Ben Adalet Bakanımıza da hemen durumu aktardım. Bakanımız da işi takibe aldı. O şekilde konunun üzerine gittiler. Orada polisimiz kaçarak kurtuldu ama, Allah göstermesin otobüsün altında da kalabilirdi. Sonra şoförle ilgili bir adli süreç başladı. Bunlar, milleti sokağa dökmek için adeta tahrik ediyorlar. Bu tahrik nereye kadar gider, bunun bizler de siyasetçi olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Yaşanan sıradan bir olay değil. Provokatörlerin tahrikleri devam ediyor. Bunun üzerine üzerine gitmemiz lazım. Biz CHP'nin provokasyonlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Ama vatandaşımızı da bunlara asla kurban etmeyeceğiz.