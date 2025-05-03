https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/sariyerde-yol-coktu-cadde-trafige-kapandi-1095883138.html

Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapandı

Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapandı

Sputnik Türkiye

Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde sabaha karşı meydana gelen yol çökmesi nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı. Olay sırasında yolda araç... 03.05.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

sarıyer

yol

çökme

maslak

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İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde sabah saatlerinde yolun bir kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olay yerinde oluşan büyük boşluk, çevre sakinlerinde tedirginlik yarattı.Trafik geçici olarak durdurulduÇökme sonrası olay yerine gelen belediye ekipleri, güvenlik gerekçesiyle Eski Büyükdere Caddesi’ni araç trafiğine kapattı. Yolda herhangi bir aracın bulunmaması ise olası bir can kaybı ya da kazanın önüne geçti.Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyorBelediye ve teknik ekipler, yol çökmesinin nedenini belirlemek ve gerekli onarımları yapmak üzere bölgeye sevk edildi.

türki̇ye

sarıyer

maslak

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sarıyer, yol, çökme, maslak