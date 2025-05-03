https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/sariyerde-yol-coktu-cadde-trafige-kapandi-1095883138.html
Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapandı
Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapandı
Sputnik Türkiye
Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde sabaha karşı meydana gelen yol çökmesi nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı. Olay sırasında yolda araç... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T08:13+0300
2025-05-03T08:13+0300
2025-05-03T08:13+0300
türki̇ye
sarıyer
yol
çökme
maslak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/03/1095883234_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5c02f5837d5d332e0aa150b0b6b440d.jpg
İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde sabah saatlerinde yolun bir kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olay yerinde oluşan büyük boşluk, çevre sakinlerinde tedirginlik yarattı.Trafik geçici olarak durdurulduÇökme sonrası olay yerine gelen belediye ekipleri, güvenlik gerekçesiyle Eski Büyükdere Caddesi’ni araç trafiğine kapattı. Yolda herhangi bir aracın bulunmaması ise olası bir can kaybı ya da kazanın önüne geçti.Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyorBelediye ve teknik ekipler, yol çökmesinin nedenini belirlemek ve gerekli onarımları yapmak üzere bölgeye sevk edildi.
türki̇ye
sarıyer
maslak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/03/1095883234_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_159990a7c07f9b43c474ee5730c99db3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sarıyer, yol, çökme, maslak
sarıyer, yol, çökme, maslak
Sarıyer'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapandı
Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde sabaha karşı meydana gelen yol çökmesi nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı. Olay sırasında yolda araç bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak çalışmalara başladı.
İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde sabah saatlerinde yolun bir kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olay yerinde oluşan büyük boşluk, çevre sakinlerinde tedirginlik yarattı.
Trafik geçici olarak durduruldu
Çökme sonrası olay yerine gelen belediye ekipleri, güvenlik gerekçesiyle Eski Büyükdere Caddesi’ni araç trafiğine kapattı. Yolda herhangi bir aracın bulunmaması ise olası bir can kaybı ya da kazanın önüne geçti.
Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor
Belediye ve teknik ekipler, yol çökmesinin nedenini belirlemek ve gerekli onarımları yapmak üzere bölgeye sevk edildi.