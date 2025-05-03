Sakura zamanı: Toronto’da kiraz çiçekleri açtı

Kanada'nın en büyük şehirlerinden Toronto'da baharın gelişiyle birlikte doğa uyanışa geçti.
Kanada'nın en büyük şehirlerinden Toronto'da baharın gelişiyle birlikte doğa uyanışa geçti.
Şehirdeki Robarts Kütüphanesi önünde bulunan parkta yer alan Japon kirazı ağaçlarının (sakura) çiçek açmasıyla park adeta pembe-beyaz bir tabloya dönüştü.
Şehirdeki Robarts Kütüphanesi önünde bulunan parkta yer alan Japon kirazı ağaçlarının (sakura) çiçek açmasıyla park adeta pembe-beyaz bir tabloya dönüştü.
Yılın bu döneminde açan kiraz çiçekleri, hem doğa severleri hem de fotoğraf tutkunlarını parka çekti.
Yılın bu döneminde açan kiraz çiçekleri, hem doğa severleri hem de fotoğraf tutkunlarını parka çekti.
Toronto’da baharın habercisi sayılan sakura ağaçları, her yıl nisan sonu ve mayıs başında kısa bir süreliğine çiçek açıyor.
Toronto’da baharın habercisi sayılan sakura ağaçları, her yıl nisan sonu ve mayıs başında kısa bir süreliğine çiçek açıyor.
Ziyaretçiler, Japon kültürünün önemli bir simgesi olan bu ağaçların açtığı kısa süreli görsel şölenin tadını çıkarırken, birçok kişi o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinelerine sarıldı.
Ziyaretçiler, Japon kültürünün önemli bir simgesi olan bu ağaçların açtığı kısa süreli görsel şölenin tadını çıkarırken, birçok kişi o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinelerine sarıldı.