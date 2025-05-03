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Sakura zamanı: Toronto’da kiraz çiçekleri açtı
Sakura zamanı: Toronto’da kiraz çiçekleri açtı
Sputnik Türkiye
Kanada'nın Toronto kentinde baharın gelişiyle birlikte Robarts Kütüphanesi önündeki parkta çiçek açan Japon kirazı ağaçları, ziyaretçilere görsel şölen sundu. 03.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, kanada, kiraz çiçeği

Sakura zamanı: Toronto’da kiraz çiçekleri açtı

17:17 03.05.2025
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Kanada'nın Toronto kentinde baharın gelişiyle birlikte Robarts Kütüphanesi önündeki parkta çiçek açan Japon kirazı ağaçları, ziyaretçilere görsel şölen sundu.
© AA / Mert Alper Dervış

Kanada'nın en büyük şehirlerinden Toronto'da baharın gelişiyle birlikte doğa uyanışa geçti.

Kanada&#x27;nın en büyük şehirlerinden Toronto&#x27;da baharın gelişiyle birlikte doğa uyanışa geçti. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Mert Alper Dervış

Kanada'nın en büyük şehirlerinden Toronto'da baharın gelişiyle birlikte doğa uyanışa geçti.

© AA / Mert Alper Dervış

Şehirdeki Robarts Kütüphanesi önünde bulunan parkta yer alan Japon kirazı ağaçlarının (sakura) çiçek açmasıyla park adeta pembe-beyaz bir tabloya dönüştü.

Şehirdeki Robarts Kütüphanesi önünde bulunan parkta yer alan Japon kirazı ağaçlarının (sakura) çiçek açmasıyla park adeta pembe-beyaz bir tabloya dönüştü. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Mert Alper Dervış

Şehirdeki Robarts Kütüphanesi önünde bulunan parkta yer alan Japon kirazı ağaçlarının (sakura) çiçek açmasıyla park adeta pembe-beyaz bir tabloya dönüştü.

© AA / Mert Alper Dervış

Yılın bu döneminde açan kiraz çiçekleri, hem doğa severleri hem de fotoğraf tutkunlarını parka çekti.

Yılın bu döneminde açan kiraz çiçekleri, hem doğa severleri hem de fotoğraf tutkunlarını parka çekti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Mert Alper Dervış

Yılın bu döneminde açan kiraz çiçekleri, hem doğa severleri hem de fotoğraf tutkunlarını parka çekti.

© AA / Mert Alper Dervış

Toronto’da baharın habercisi sayılan sakura ağaçları, her yıl nisan sonu ve mayıs başında kısa bir süreliğine çiçek açıyor.

Toronto’da baharın habercisi sayılan sakura ağaçları, her yıl nisan sonu ve mayıs başında kısa bir süreliğine çiçek açıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Mert Alper Dervış

Toronto’da baharın habercisi sayılan sakura ağaçları, her yıl nisan sonu ve mayıs başında kısa bir süreliğine çiçek açıyor.

© AA / Mert Alper Dervış

Ziyaretçiler, Japon kültürünün önemli bir simgesi olan bu ağaçların açtığı kısa süreli görsel şölenin tadını çıkarırken, birçok kişi o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinelerine sarıldı.

Ziyaretçiler, Japon kültürünün önemli bir simgesi olan bu ağaçların açtığı kısa süreli görsel şölenin tadını çıkarırken, birçok kişi o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinelerine sarıldı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Mert Alper Dervış

Ziyaretçiler, Japon kültürünün önemli bir simgesi olan bu ağaçların açtığı kısa süreli görsel şölenin tadını çıkarırken, birçok kişi o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinelerine sarıldı.

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