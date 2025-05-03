Sakura zamanı: Toronto’da kiraz çiçekleri açtı

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Ziyaretçiler, Japon kültürünün önemli bir simgesi olan bu ağaçların açtığı kısa süreli görsel şölenin tadını çıkarırken, birçok kişi o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf makinelerine sarıldı.