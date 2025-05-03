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İztuzu Plajı’nda caretta carettalar yumurtlamaya başladı
İztuzu Plajı’nda caretta carettalar yumurtlamaya başladı
Sputnik Türkiye
Muğla’nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nda caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı. DEKAMER ekibi ilk yuvayı tespit ederek koruma altına... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, muğla, caretta caretta
фото, fotoğraf, fotoğraf, muğla, caretta caretta

İztuzu Plajı’nda caretta carettalar yumurtlamaya başladı

16:18 03.05.2025
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Muğla’nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nda caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı. DEKAMER ekibi ilk yuvayı tespit ederek koruma altına aldı.
© AA / Ömer Kundakçı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğiyle olduğu kadar deniz kaplumbağalarının yaşam alanı olmasıyla da tanınan İztuzu Plajı’nda caretta carettaların yumurtlama sezonu başladı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğiyle olduğu kadar deniz kaplumbağalarının yaşam alanı olmasıyla da tanınan İztuzu Plajı’nda caretta carettaların yumurtlama sezonu başladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Ömer Kundakçı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğiyle olduğu kadar deniz kaplumbağalarının yaşam alanı olmasıyla da tanınan İztuzu Plajı’nda caretta carettaların yumurtlama sezonu başladı.

© AA / DEKAMER

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri ve gönüllüler, plajdaki rutin kontrolleri sırasında sezonun ilk caretta caretta yuvasını tespit etti.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri ve gönüllüler, plajdaki rutin kontrolleri sırasında sezonun ilk caretta caretta yuvasını tespit etti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / DEKAMER

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri ve gönüllüler, plajdaki rutin kontrolleri sırasında sezonun ilk caretta caretta yuvasını tespit etti.

© AA / DEKAMER

Belirlenen yuva, hayvanların ve yumurtaların zarar görmesini engellemek amacıyla özel bir kafesle koruma altına alındı.

Belirlenen yuva, hayvanların ve yumurtaların zarar görmesini engellemek amacıyla özel bir kafesle koruma altına alındı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / DEKAMER

Belirlenen yuva, hayvanların ve yumurtaların zarar görmesini engellemek amacıyla özel bir kafesle koruma altına alındı.

© AA / DEKAMER

Yaz boyunca onlarca caretta carettanın kıyıya çıkarak yumurta bırakması beklenirken, DEKAMER ekipleri de bu süreçte hem yuvaları kayıt altına alacak hem de yavruların güvenli şekilde denize ulaşmasını sağlayacak.

Yaz boyunca onlarca caretta carettanın kıyıya çıkarak yumurta bırakması beklenirken, DEKAMER ekipleri de bu süreçte hem yuvaları kayıt altına alacak hem de yavruların güvenli şekilde denize ulaşmasını sağlayacak. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / DEKAMER

Yaz boyunca onlarca caretta carettanın kıyıya çıkarak yumurta bırakması beklenirken, DEKAMER ekipleri de bu süreçte hem yuvaları kayıt altına alacak hem de yavruların güvenli şekilde denize ulaşmasını sağlayacak.

© AA / DEKAMER

İztuzu Plajı, Akdeniz havzasında nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olarak biliniyor. 2023 sezonunda bölgede 300’ün üzerinde yuvadan binlerce yavru denize ulaşmıştı.

İztuzu Plajı, Akdeniz havzasında nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olarak biliniyor. 2023 sezonunda bölgede 300’ün üzerinde yuvadan binlerce yavru denize ulaşmıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / DEKAMER

İztuzu Plajı, Akdeniz havzasında nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olarak biliniyor. 2023 sezonunda bölgede 300’ün üzerinde yuvadan binlerce yavru denize ulaşmıştı.

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