İztuzu Plajı’nda caretta carettalar yumurtlamaya başladı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğiyle olduğu kadar deniz kaplumbağalarının yaşam alanı olmasıyla da tanınan İztuzu Plajı’nda caretta carettaların yumurtlama sezonu başladı.
Muğla’nın Ortaca ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğiyle olduğu kadar deniz kaplumbağalarının yaşam alanı olmasıyla da tanınan İztuzu Plajı’nda caretta carettaların yumurtlama sezonu başladı.
Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri ve gönüllüler, plajdaki rutin kontrolleri sırasında sezonun ilk caretta caretta yuvasını tespit etti.
Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri ve gönüllüler, plajdaki rutin kontrolleri sırasında sezonun ilk caretta caretta yuvasını tespit etti.
Belirlenen yuva, hayvanların ve yumurtaların zarar görmesini engellemek amacıyla özel bir kafesle koruma altına alındı.
Belirlenen yuva, hayvanların ve yumurtaların zarar görmesini engellemek amacıyla özel bir kafesle koruma altına alındı.
Yaz boyunca onlarca caretta carettanın kıyıya çıkarak yumurta bırakması beklenirken, DEKAMER ekipleri de bu süreçte hem yuvaları kayıt altına alacak hem de yavruların güvenli şekilde denize ulaşmasını sağlayacak.
Yaz boyunca onlarca caretta carettanın kıyıya çıkarak yumurta bırakması beklenirken, DEKAMER ekipleri de bu süreçte hem yuvaları kayıt altına alacak hem de yavruların güvenli şekilde denize ulaşmasını sağlayacak.
İztuzu Plajı, Akdeniz havzasında nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olarak biliniyor. 2023 sezonunda bölgede 300’ün üzerinde yuvadan binlerce yavru denize ulaşmıştı.
İztuzu Plajı, Akdeniz havzasında nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olarak biliniyor. 2023 sezonunda bölgede 300’ün üzerinde yuvadan binlerce yavru denize ulaşmıştı.