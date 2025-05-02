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Sürücüleri ilgilendiriyor: Aynı anda 4 araca radar cezası
Sürücüleri ilgilendiriyor: Aynı anda 4 araca radar cezası
Sputnik Türkiye
Bursa başta olmak üzere Türkiye genelinde bir yıldır kullanılan yerli ve milli radar sistemi MEDAR MTS, aynı anda 4 farklı aracın hızını tespit ediyor. Gece... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin yerli ve milli radar teknolojisi MEDAR MTS, dört şeritli yollarda aynı anda dört farklı araca kadar hız denetimi yapabiliyor. Bu gelişmiş sistem, polis ve jandarma ekipleri tarafından özellikle şehir içi ve bölge trafik denetimlerinde aktif olarak kullanılıyor.Gece görüşlü ve yapay zekâ destekliGece görüş sistemine sahip olan MEDAR MTS, sadece gündüz değil, gece ve olumsuz hava koşullarında da etkin biçimde çalışabiliyor. Yapay zekâ teknolojisiyle desteklenen sistem, araçların plaka, marka, renk, cins ve hız bilgilerini analiz edebiliyor. Her hız ihlali, anlık olarak fotoğraf ve video ile belge haline getiriliyor.Sistemsiz ceza dönemi kapanıyorMEDAR MTS ile birlikte hız ihlalleri artık tesadüfen tespit edilmiyor. Sistem, ihlal yaptığı tespit edilen araçların bilgilerini PolNet ağı üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderiyor. Bu sayede cezai işlemler anlık olarak devreye alınabiliyor.Savunma sanayi güvencesiyle geliştirildiCihaz, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, Radarsan Radar Teknolojileri tarafından tasarlanıp üretildi. Operatör gerektirmeyen yapısıyla öne çıkan MEDAR MTS, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde otomatik ve kesintisiz trafik takibi sağlıyor.Bayram tatilinde 6 bin sürücüye cezaGeçtiğimiz Ramazan Bayramı süresince MEDAR MTS'nin tespit ettiği 6 bine yakın hız ihlali, anında cezaya dönüştü. Bu rakam, sistemin ne kadar etkili ve yaygın kullanıldığının da bir göstergesi olarak dikkat çekti.Dışa bağımlılık azalıyor, güvenlik artıyorBu gelişmiş sistem, Türkiye'nin trafik güvenliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda da stratejik önem taşıyor. Yerli üretim olması sayesinde hem maliyet avantajı sağlanıyor hem de ulusal güvenlik güçleniyor.Başta Bursa olmak üzere, 81 ildeki trafik ekipleri tarafından aktif olarak kullanılan MEDAR MTS, mobil radar denetimlerinin yeni yüzü olarak kabul ediliyor. Araç türü fark etmeksizin, motosikletten tıra kadar tüm taşıtlar sistemin takibinde.
türki̇ye
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medar mts, hız tespit cihazı, yerli ve milli radar, lazer tabanlı radar, gece görüşlü radar, yapay zekâlı radar sistemi, trafik cezası, 4 şeritli hız denetimi, trafik güvenliği
medar mts, hız tespit cihazı, yerli ve milli radar, lazer tabanlı radar, gece görüşlü radar, yapay zekâlı radar sistemi, trafik cezası, 4 şeritli hız denetimi, trafik güvenliği

Sürücüleri ilgilendiriyor: Aynı anda 4 araca radar cezası

11:07 02.05.2025
© AA / Alperen Baran Metecantrafik polisi
trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© AA / Alperen Baran Metecan
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Bursa başta olmak üzere Türkiye genelinde bir yıldır kullanılan yerli ve milli radar sistemi MEDAR MTS, aynı anda 4 farklı aracın hızını tespit ediyor. Gece görüşlü yapısıyla tüm hava koşullarında çalışan sistem, fotoğraf ve video kaydıyla hız ihlallerini belgeleyip anında ceza kesiyor.
Türkiye'nin yerli ve milli radar teknolojisi MEDAR MTS, dört şeritli yollarda aynı anda dört farklı araca kadar hız denetimi yapabiliyor. Bu gelişmiş sistem, polis ve jandarma ekipleri tarafından özellikle şehir içi ve bölge trafik denetimlerinde aktif olarak kullanılıyor.

Gece görüşlü ve yapay zekâ destekli

Gece görüş sistemine sahip olan MEDAR MTS, sadece gündüz değil, gece ve olumsuz hava koşullarında da etkin biçimde çalışabiliyor. Yapay zekâ teknolojisiyle desteklenen sistem, araçların plaka, marka, renk, cins ve hız bilgilerini analiz edebiliyor. Her hız ihlali, anlık olarak fotoğraf ve video ile belge haline getiriliyor.

Sistemsiz ceza dönemi kapanıyor

MEDAR MTS ile birlikte hız ihlalleri artık tesadüfen tespit edilmiyor. Sistem, ihlal yaptığı tespit edilen araçların bilgilerini PolNet ağı üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderiyor. Bu sayede cezai işlemler anlık olarak devreye alınabiliyor.

Savunma sanayi güvencesiyle geliştirildi

Cihaz, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, Radarsan Radar Teknolojileri tarafından tasarlanıp üretildi. Operatör gerektirmeyen yapısıyla öne çıkan MEDAR MTS, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde otomatik ve kesintisiz trafik takibi sağlıyor.

Bayram tatilinde 6 bin sürücüye ceza

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı süresince MEDAR MTS'nin tespit ettiği 6 bine yakın hız ihlali, anında cezaya dönüştü. Bu rakam, sistemin ne kadar etkili ve yaygın kullanıldığının da bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Dışa bağımlılık azalıyor, güvenlik artıyor

Bu gelişmiş sistem, Türkiye'nin trafik güvenliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda da stratejik önem taşıyor. Yerli üretim olması sayesinde hem maliyet avantajı sağlanıyor hem de ulusal güvenlik güçleniyor.
Başta Bursa olmak üzere, 81 ildeki trafik ekipleri tarafından aktif olarak kullanılan MEDAR MTS, mobil radar denetimlerinin yeni yüzü olarak kabul ediliyor. Araç türü fark etmeksizin, motosikletten tıra kadar tüm taşıtlar sistemin takibinde.
Türkiye
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