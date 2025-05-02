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Konya’da tropik rüzgar: Pupa evresinden kanat açışlarına kelebeklerin büyüleyici dönüşümü sergileniyor
Konya’da tropik rüzgar: Pupa evresinden kanat açışlarına kelebeklerin büyüleyici dönüşümü sergileniyor
Sputnik Türkiye
Konya’da Selçuklu Belediyesi tarafından 2015 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk kelebek bahçesi olan Tropikal Kelebek Bahçesi, 7 bin 200 metrekarelik alanıyla... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, fotoğraf, türkiye, kelebek, фото

Konya’da tropik rüzgar: Pupa evresinden kanat açışlarına kelebeklerin büyüleyici dönüşümü sergileniyor

12:51 02.05.2025
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Konya’da Selçuklu Belediyesi tarafından 2015 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk kelebek bahçesi olan Tropikal Kelebek Bahçesi, 7 bin 200 metrekarelik alanıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
© AA / Cem Genco

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin ilk kelebek bahçesi unvanına sahip Tropikal Kelebek Bahçesi, doğa meraklılarına tropik bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin ilk kelebek bahçesi unvanına sahip Tropikal Kelebek Bahçesi, doğa meraklılarına tropik bir dünyanın kapılarını aralıyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Cem Genco

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin ilk kelebek bahçesi unvanına sahip Tropikal Kelebek Bahçesi, doğa meraklılarına tropik bir dünyanın kapılarını aralıyor.

© AA / Cem Genco

2015 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından kurulan bahçe, 7 bin 200 metrekarelik devasa kapalı alanında kelebeklerin doğumdan uçuşa uzanan büyülü yolculuğunu gözler önüne seriyor.

2015 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından kurulan bahçe, 7 bin 200 metrekarelik devasa kapalı alanında kelebeklerin doğumdan uçuşa uzanan büyülü yolculuğunu gözler önüne seriyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Cem Genco

2015 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından kurulan bahçe, 7 bin 200 metrekarelik devasa kapalı alanında kelebeklerin doğumdan uçuşa uzanan büyülü yolculuğunu gözler önüne seriyor.

© AA / Cem Genco

Bahçede sergilenen kelebekler, Kosta Rika, Kenya, Filipinler, Malezya, Singapur, Endonezya, Kolombiya ve Panama gibi ülkelerden, henüz pupa evresindeyken özel kutular içinde getiriliyor.

Bahçede sergilenen kelebekler, Kosta Rika, Kenya, Filipinler, Malezya, Singapur, Endonezya, Kolombiya ve Panama gibi ülkelerden, henüz pupa evresindeyken özel kutular içinde getiriliyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Cem Genco

Bahçede sergilenen kelebekler, Kosta Rika, Kenya, Filipinler, Malezya, Singapur, Endonezya, Kolombiya ve Panama gibi ülkelerden, henüz pupa evresindeyken özel kutular içinde getiriliyor.

© AA / Cem Genco

Ziyaretçiler, bu canlıların kozadan çıkıp rengarenk kanatlarıyla bahçede süzülmelerine kadar olan tüm başkalaşım süreçlerini doğal ortamında gözlemleme şansı buluyor.

Ziyaretçiler, bu canlıların kozadan çıkıp rengarenk kanatlarıyla bahçede süzülmelerine kadar olan tüm başkalaşım süreçlerini doğal ortamında gözlemleme şansı buluyor. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Cem Genco

Ziyaretçiler, bu canlıların kozadan çıkıp rengarenk kanatlarıyla bahçede süzülmelerine kadar olan tüm başkalaşım süreçlerini doğal ortamında gözlemleme şansı buluyor.

© AA / Cem Genco

Yıl boyunca 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranı korunarak oluşturulan ekvatoral iklim koşulları sayesinde bahçede 60 farklı türden, aylık yaklaşık 20 bin kelebek yaşamını sürdürüyor.

Yıl boyunca 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranı korunarak oluşturulan ekvatoral iklim koşulları sayesinde bahçede 60 farklı türden, aylık yaklaşık 20 bin kelebek yaşamını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Cem Genco

Yıl boyunca 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranı korunarak oluşturulan ekvatoral iklim koşulları sayesinde bahçede 60 farklı türden, aylık yaklaşık 20 bin kelebek yaşamını sürdürüyor.

© AA / Cem Genco

Sadece kelebekler değil; çeşitli tropikal bitkiler ve egzotik böcekler de bu özel ekosistemin bir parçası olarak ziyaretçileri karşılıyor.

Sadece kelebekler değil; çeşitli tropikal bitkiler ve egzotik böcekler de bu özel ekosistemin bir parçası olarak ziyaretçileri karşılıyor. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Cem Genco

Sadece kelebekler değil; çeşitli tropikal bitkiler ve egzotik böcekler de bu özel ekosistemin bir parçası olarak ziyaretçileri karşılıyor.

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