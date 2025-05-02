Konya’da tropik rüzgar: Pupa evresinden kanat açışlarına kelebeklerin büyüleyici dönüşümü sergileniyor

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin ilk kelebek bahçesi unvanına sahip Tropikal Kelebek Bahçesi, doğa meraklılarına tropik bir dünyanın kapılarını aralıyor.
Konya’nın Selçuklu ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin ilk kelebek bahçesi unvanına sahip Tropikal Kelebek Bahçesi, doğa meraklılarına tropik bir dünyanın kapılarını aralıyor.
2015 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından kurulan bahçe, 7 bin 200 metrekarelik devasa kapalı alanında kelebeklerin doğumdan uçuşa uzanan büyülü yolculuğunu gözler önüne seriyor.
2015 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından kurulan bahçe, 7 bin 200 metrekarelik devasa kapalı alanında kelebeklerin doğumdan uçuşa uzanan büyülü yolculuğunu gözler önüne seriyor.
Bahçede sergilenen kelebekler, Kosta Rika, Kenya, Filipinler, Malezya, Singapur, Endonezya, Kolombiya ve Panama gibi ülkelerden, henüz pupa evresindeyken özel kutular içinde getiriliyor.
Bahçede sergilenen kelebekler, Kosta Rika, Kenya, Filipinler, Malezya, Singapur, Endonezya, Kolombiya ve Panama gibi ülkelerden, henüz pupa evresindeyken özel kutular içinde getiriliyor.
Ziyaretçiler, bu canlıların kozadan çıkıp rengarenk kanatlarıyla bahçede süzülmelerine kadar olan tüm başkalaşım süreçlerini doğal ortamında gözlemleme şansı buluyor.
Ziyaretçiler, bu canlıların kozadan çıkıp rengarenk kanatlarıyla bahçede süzülmelerine kadar olan tüm başkalaşım süreçlerini doğal ortamında gözlemleme şansı buluyor.
Yıl boyunca 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranı korunarak oluşturulan ekvatoral iklim koşulları sayesinde bahçede 60 farklı türden, aylık yaklaşık 20 bin kelebek yaşamını sürdürüyor.
Yıl boyunca 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranı korunarak oluşturulan ekvatoral iklim koşulları sayesinde bahçede 60 farklı türden, aylık yaklaşık 20 bin kelebek yaşamını sürdürüyor.
Sadece kelebekler değil; çeşitli tropikal bitkiler ve egzotik böcekler de bu özel ekosistemin bir parçası olarak ziyaretçileri karşılıyor.
Sadece kelebekler değil; çeşitli tropikal bitkiler ve egzotik böcekler de bu özel ekosistemin bir parçası olarak ziyaretçileri karşılıyor.