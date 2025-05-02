https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/bakan-bayraktar-bu-ay-icinde-yeni-mujde-paylasabiliriz-bu-mujde-karadenizden-gelebilir-1095877370.html
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de enerji sıkıntısı olmadığını belirterek, enerjide dengeli üretim portföyünün önemine vurgu... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T20:41+0300
2025-05-02T20:41+0300
2025-05-02T20:41+0300
türki̇ye
karadeniz
petrol
petrol rafinerisi
petrol tankeri
petrol üretimi
küresel petrol talebi
petrol arama
petrol boru hattı
petrol havzası
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir tv kanalında Türkiye'nin enerji politikaları hakkında konuştu.Türkiye'de enerji sıkıntısının olmadığını ve enerjide dengeli üretim portföyünün önemini vurgulayan Bakan Bayraktar, bu ay içinde Karadeniz'den yeni bir müjde paylaşabileceklerini duyurdu. Bayraktar ''Bütün dünya şaşkınlık içinde İspanya, Portekiz, kısmen Fransa'yı izledi. 60 milyon kişi etkilendi. Buradan alınması gereken dersler var. Bizim bazı tahminlerimiz olmakla birlikte Avrupa'nın iletim şebekesi bunun sebebi şudur demedi. Bunun zaman alacağını düşünüyoruz. Enerjide dengeli üretim portföyü önemli. Türkiye'de enerji sıkıntısı yok. 2028'de Akkuyu devreye girecek. Türkiye Macaristan'da petrol arayacak. Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/dogalgaz-faturalarina-yeni-sistemi-geliyor-sehre-gore-fiyatlandirma-nasil-isleyecek-1095051103.html
türki̇ye
karadeniz
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karadeniz, petrol, petrol rafinerisi, petrol tankeri, petrol üretimi, küresel petrol talebi, petrol arama, petrol boru hattı, petrol havzası, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sıvılaştırılmış doğalgaz, doğalgaz yatağı
karadeniz, petrol, petrol rafinerisi, petrol tankeri, petrol üretimi, küresel petrol talebi, petrol arama, petrol boru hattı, petrol havzası, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sıvılaştırılmış doğalgaz, doğalgaz yatağı
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de enerji sıkıntısı olmadığını belirterek, enerjide dengeli üretim portföyünün önemine vurgu yaptı. Bayraktar, bu ay içinde Karadeniz'den gelebilecek yeni bir müjdeyi paylaşabileceklerini duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir tv kanalında Türkiye'nin enerji politikaları hakkında konuştu.
Türkiye'de enerji sıkıntısının olmadığını ve enerjide dengeli üretim portföyünün önemini vurgulayan Bakan Bayraktar, bu ay içinde Karadeniz'den yeni bir müjde paylaşabileceklerini duyurdu.
Bayraktar ''Bütün dünya şaşkınlık içinde İspanya, Portekiz, kısmen Fransa'yı izledi. 60 milyon kişi etkilendi. Buradan alınması gereken dersler var. Bizim bazı tahminlerimiz olmakla birlikte Avrupa'nın iletim şebekesi bunun sebebi şudur demedi. Bunun zaman alacağını düşünüyoruz. Enerjide dengeli üretim portföyü önemli. Türkiye'de enerji sıkıntısı yok. 2028'de Akkuyu devreye girecek. Türkiye Macaristan'da petrol arayacak. Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir'' açıklamasında bulundu.