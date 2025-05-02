Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla 1 Mayıs Özel yayını
09:00
145 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
8 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
13:16
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
11 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
14:21
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
9 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Gökçe: ABD ve İsrail ‘Büyük Kürdistan’ peşinde
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
16:10
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
19:15
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
19:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
19:53
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:04
21 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
21:05
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
21:29
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Süper lig A.Ş. mümkün mü?
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tülay Korkmaz: ‘Trafiğin siyaseti olmaz’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Caz müziğin kökenleri ve gelişimi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Maden işçilerinin emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tülay Kormaz: ‘Herkesin trafiğin gönüllü polisi olması gerek’
18:15
30 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:12
77 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/bakan-bayraktar-bu-ay-icinde-yeni-mujde-paylasabiliriz-bu-mujde-karadenizden-gelebilir-1095877370.html
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de enerji sıkıntısı olmadığını belirterek, enerjide dengeli üretim portföyünün önemine vurgu... 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T20:41+0300
2025-05-02T20:41+0300
türki̇ye
karadeniz
petrol
petrol rafinerisi
petrol tankeri
petrol üretimi
küresel petrol talebi
petrol arama
petrol boru hattı
petrol havzası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087777783_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63dd7054797dfb9a62138cb1b5836fd0.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir tv kanalında Türkiye'nin enerji politikaları hakkında konuştu.Türkiye'de enerji sıkıntısının olmadığını ve enerjide dengeli üretim portföyünün önemini vurgulayan Bakan Bayraktar, bu ay içinde Karadeniz'den yeni bir müjde paylaşabileceklerini duyurdu. Bayraktar ''Bütün dünya şaşkınlık içinde İspanya, Portekiz, kısmen Fransa'yı izledi. 60 milyon kişi etkilendi. Buradan alınması gereken dersler var. Bizim bazı tahminlerimiz olmakla birlikte Avrupa'nın iletim şebekesi bunun sebebi şudur demedi. Bunun zaman alacağını düşünüyoruz. Enerjide dengeli üretim portföyü önemli. Türkiye'de enerji sıkıntısı yok. 2028'de Akkuyu devreye girecek. Türkiye Macaristan'da petrol arayacak. Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/dogalgaz-faturalarina-yeni-sistemi-geliyor-sehre-gore-fiyatlandirma-nasil-isleyecek-1095051103.html
türki̇ye
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087777783_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2576dd0362bb5b66e0fecc05ac6c0ccc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
karadeniz, petrol, petrol rafinerisi, petrol tankeri, petrol üretimi, küresel petrol talebi, petrol arama, petrol boru hattı, petrol havzası, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sıvılaştırılmış doğalgaz, doğalgaz yatağı
karadeniz, petrol, petrol rafinerisi, petrol tankeri, petrol üretimi, küresel petrol talebi, petrol arama, petrol boru hattı, petrol havzası, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sıvılaştırılmış doğalgaz, doğalgaz yatağı

Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir

20:41 02.05.2025
© AA / Ali Kemal ZerenliEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
© AA / Ali Kemal Zerenli
Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de enerji sıkıntısı olmadığını belirterek, enerjide dengeli üretim portföyünün önemine vurgu yaptı. Bayraktar, bu ay içinde Karadeniz'den gelebilecek yeni bir müjdeyi paylaşabileceklerini duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir tv kanalında Türkiye'nin enerji politikaları hakkında konuştu.
Türkiye'de enerji sıkıntısının olmadığını ve enerjide dengeli üretim portföyünün önemini vurgulayan Bakan Bayraktar, bu ay içinde Karadeniz'den yeni bir müjde paylaşabileceklerini duyurdu.
Bayraktar ''Bütün dünya şaşkınlık içinde İspanya, Portekiz, kısmen Fransa'yı izledi. 60 milyon kişi etkilendi. Buradan alınması gereken dersler var. Bizim bazı tahminlerimiz olmakla birlikte Avrupa'nın iletim şebekesi bunun sebebi şudur demedi. Bunun zaman alacağını düşünüyoruz. Enerjide dengeli üretim portföyü önemli. Türkiye'de enerji sıkıntısı yok. 2028'de Akkuyu devreye girecek. Türkiye Macaristan'da petrol arayacak. Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir'' açıklamasında bulundu.
Fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2025
EKONOMİ
Doğalgaz faturalarına yeni sistemi geliyor: Şehre göre fiyatlandırma nasıl işleyecek?
2 Nisan, 07:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала