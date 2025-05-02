https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/bakan-bayraktar-bu-ay-icinde-yeni-mujde-paylasabiliriz-bu-mujde-karadenizden-gelebilir-1095877370.html

Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir

Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de enerji sıkıntısı olmadığını belirterek, enerjide dengeli üretim portföyünün önemine vurgu... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T20:41+0300

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türki̇ye

karadeniz

petrol

petrol rafinerisi

petrol tankeri

petrol üretimi

küresel petrol talebi

petrol arama

petrol boru hattı

petrol havzası

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir tv kanalında Türkiye'nin enerji politikaları hakkında konuştu.Türkiye'de enerji sıkıntısının olmadığını ve enerjide dengeli üretim portföyünün önemini vurgulayan Bakan Bayraktar, bu ay içinde Karadeniz'den yeni bir müjde paylaşabileceklerini duyurdu. Bayraktar ''Bütün dünya şaşkınlık içinde İspanya, Portekiz, kısmen Fransa'yı izledi. 60 milyon kişi etkilendi. Buradan alınması gereken dersler var. Bizim bazı tahminlerimiz olmakla birlikte Avrupa'nın iletim şebekesi bunun sebebi şudur demedi. Bunun zaman alacağını düşünüyoruz. Enerjide dengeli üretim portföyü önemli. Türkiye'de enerji sıkıntısı yok. 2028'de Akkuyu devreye girecek. Türkiye Macaristan'da petrol arayacak. Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz. Bu müjde Karadeniz'den gelebilir'' açıklamasında bulundu.

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türki̇ye

karadeniz

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