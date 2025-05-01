Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları: Buluşma alanı Tandoğan Meydanı oldu

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendika temsilcileri, siyasi partililer, öğrenciler ve işçiler AKM önünde bir araya geldi ve Tandoğan Meydanı'na yürüdü. Hazırlanan pankartlarda talepler dile getirildi.