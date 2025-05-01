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Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları: Buluşma alanı Tandoğan Meydanı oldu
Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları: Buluşma alanı Tandoğan Meydanı oldu
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Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendika temsilcileri, siyasi partililer, öğrenciler ve işçiler AKM önünde bir araya geldi ve Tandoğan... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, ankara, tandoğan, фото
fotoğraf, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, ankara, tandoğan, фото

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları: Buluşma alanı Tandoğan Meydanı oldu

15:53 01.05.2025 (güncellendi: 15:55 01.05.2025)
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Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendika temsilcileri, siyasi partililer, öğrenciler ve işçiler AKM önünde bir araya geldi ve Tandoğan Meydanı'na yürüdü. Hazırlanan pankartlarda talepler dile getirildi.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

1 Mayıs İşçi Bayramı Ankara'da coşkuyla karşılandı. Kutlamalara katılanlar hazırladıkları pankart ve dövizleri de getirdi.

1 Mayıs İşçi Bayramı Ankara&#x27;da coşkuyla karşılandı. Kutlamalara katılanlar hazırladıkları pankart ve dövizleri de getirdi. - Sputnik Türkiye
1/7
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

1 Mayıs İşçi Bayramı Ankara'da coşkuyla karşılandı. Kutlamalara katılanlar hazırladıkları pankart ve dövizleri de getirdi.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

İşçi ve emekçiler Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanarak meydana yürüdü.

İşçi ve emekçiler Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanarak meydana yürüdü. - Sputnik Türkiye
2/7
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

İşçi ve emekçiler Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanarak meydana yürüdü.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Yürüyüşe katılanlar arasında öğrenciler de bir hayli fazla sayıdaydı.

Yürüyüşe katılanlar arasında öğrenciler de bir hayli fazla sayıdaydı. - Sputnik Türkiye
3/7
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Yürüyüşe katılanlar arasında öğrenciler de bir hayli fazla sayıdaydı.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Çocuklar da ailelerinin yanında yer aldı. Hazırladıkları pankartlarda onlar da taleplerini dile getirdi.

Çocuklar da ailelerinin yanında yer aldı. Hazırladıkları pankartlarda onlar da taleplerini dile getirdi. - Sputnik Türkiye
4/7
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Çocuklar da ailelerinin yanında yer aldı. Hazırladıkları pankartlarda onlar da taleplerini dile getirdi.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Yağışlı havaya rağmen işçiler, yoksulluğa, sendikal haklara, işsizliğe karşı dövizleriyle yürüdü.

Yağışlı havaya rağmen işçiler, yoksulluğa, sendikal haklara, işsizliğe karşı dövizleriyle yürüdü. - Sputnik Türkiye
5/7
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Yağışlı havaya rağmen işçiler, yoksulluğa, sendikal haklara, işsizliğe karşı dövizleriyle yürüdü.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Kutlamaya katılan sendikalar, dernekler, siyasi partiler, gençlik örgütleri ve baro üyelerinden oluşan işçiler, emekçiler AKM önünde bir araya geldi.

Kutlamaya katılan sendikalar, dernekler, siyasi partiler, gençlik örgütleri ve baro üyelerinden oluşan işçiler, emekçiler AKM önünde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye
6/7
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Kutlamaya katılan sendikalar, dernekler, siyasi partiler, gençlik örgütleri ve baro üyelerinden oluşan işçiler, emekçiler AKM önünde bir araya geldi.

© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Kutlamalar sabah saatlerinde yapılan yürüyüşlerle başladı. Siyasi parti temsilciler, öğrenciler ve STK'lar Tandoğan Meydanı'nda buluştu.

Kutlamalar sabah saatlerinde yapılan yürüyüşlerle başladı. Siyasi parti temsilciler, öğrenciler ve STK&#x27;lar Tandoğan Meydanı&#x27;nda buluştu. - Sputnik Türkiye
7/7
© Sputnik / Osman Nuri Cerit

Kutlamalar sabah saatlerinde yapılan yürüyüşlerle başladı. Siyasi parti temsilciler, öğrenciler ve STK'lar Tandoğan Meydanı'nda buluştu.

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