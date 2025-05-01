https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/ankarada-1-mayis-emek-ve-dayanisma-gunu-kutlamalari-bulusma-alani-tandogan-meydani-oldu-1095841192.html
Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları: Buluşma alanı Tandoğan Meydanı oldu
Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları: Buluşma alanı Tandoğan Meydanı oldu
Sputnik Türkiye
Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendika temsilcileri, siyasi partililer, öğrenciler ve işçiler AKM önünde bir araya geldi ve Tandoğan... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
ankara
tandoğan
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fotoğraf, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, ankara, tandoğan, фото
fotoğraf, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, ankara, tandoğan, фото
Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları: Buluşma alanı Tandoğan Meydanı oldu 15:53 01.05.2025 (güncellendi: 15:55 01.05.2025)
Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendika temsilcileri, siyasi partililer, öğrenciler ve işçiler AKM önünde bir araya geldi ve Tandoğan Meydanı'na yürüdü. Hazırlanan pankartlarda talepler dile getirildi.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
1 Mayıs İşçi Bayramı Ankara'da coşkuyla karşılandı. Kutlamalara katılanlar hazırladıkları pankart ve dövizleri de getirdi.
1 Mayıs İşçi Bayramı Ankara'da coşkuyla karşılandı. Kutlamalara katılanlar hazırladıkları pankart ve dövizleri de getirdi.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
İşçi ve emekçiler Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanarak meydana yürüdü.
İşçi ve emekçiler Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanarak meydana yürüdü.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Yürüyüşe katılanlar arasında öğrenciler de bir hayli fazla sayıdaydı.
Yürüyüşe katılanlar arasında öğrenciler de bir hayli fazla sayıdaydı.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Çocuklar da ailelerinin yanında yer aldı. Hazırladıkları pankartlarda onlar da taleplerini dile getirdi.
Çocuklar da ailelerinin yanında yer aldı. Hazırladıkları pankartlarda onlar da taleplerini dile getirdi.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Yağışlı havaya rağmen işçiler, yoksulluğa, sendikal haklara, işsizliğe karşı dövizleriyle yürüdü.
Yağışlı havaya rağmen işçiler, yoksulluğa, sendikal haklara, işsizliğe karşı dövizleriyle yürüdü.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Kutlamaya katılan sendikalar, dernekler, siyasi partiler, gençlik örgütleri ve baro üyelerinden oluşan işçiler, emekçiler AKM önünde bir araya geldi.
Kutlamaya katılan sendikalar, dernekler, siyasi partiler, gençlik örgütleri ve baro üyelerinden oluşan işçiler, emekçiler AKM önünde bir araya geldi.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
Kutlamalar sabah saatlerinde yapılan yürüyüşlerle başladı. Siyasi parti temsilciler, öğrenciler ve STK'lar Tandoğan Meydanı'nda buluştu.
Kutlamalar sabah saatlerinde yapılan yürüyüşlerle başladı. Siyasi parti temsilciler, öğrenciler ve STK'lar Tandoğan Meydanı'nda buluştu.